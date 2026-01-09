  1. Privatkunden
Schlag in der Karibik USA beschlagnahmen weiteren Tanker

Sven Ziegler

9.1.2026

Das Schiff «Olina» ist beschlagnahmt worden.
Das Schiff «Olina» ist beschlagnahmt worden.

Die USA gehen härter gegen Venezuelas Ölhandel vor. In der Karibik haben US-Behörden den Tanker «Olina» beschlagnahmt. Es ist bereits die fünfte solche Aktion innerhalb weniger Wochen.

Sven Ziegler

09.01.2026, 13:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die USA haben den Öltanker «Olina» nahe Trinidad beschlagnahmt.
  • Laut einem US-Beamten ist es die fünfte Beschlagnahmung im Rahmen des Vorgehens gegen Venezuelas Ölexporte.
  • Das Schiff soll unter falscher Flagge unterwegs gewesen sein und zuvor aus Venezuela ausgelaufen sein.
Mehr anzeigen

Die Vereinigten Staaten haben in der Karibik einen weiteren Öltanker mit mutmasslichem Bezug zu Venezuela beschlagnahmt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, läuft derzeit die Sicherstellung des Tankers «Olina» in Gewässern nahe Trinidad.

Ein US-Regierungsvertreter sagte am Freitag, es handle sich um die fünfte solche Beschlagnahmung innerhalb weniger Wochen. Die Massnahme sei Teil der Bemühungen Washingtons, den Export von venezolanischem Öl stärker zu kontrollieren.

Nach Angaben einer mit dem Fall vertrauten Quelle war die «Olina» zuvor aus Venezuela ausgelaufen und später erneut in die Region zurückgekehrt. Öffentliche Schifffahrtsdaten zeigen laut Reuters, dass der Tanker unter falscher Flagge unterwegs gewesen sein soll – er habe vorgegeben, unter der Flagge von Osttimor zu fahren.

Die USA haben ihre Überwachung und Durchsetzungsmassnahmen gegen den venezolanischen Ölhandel zuletzt deutlich verschärft. Ziel ist es, Lieferungen zu unterbinden, die bestehende US-Sanktionen umgehen könnten. Zu den genauen rechtlichen Schritten gegen das Schiff äusserten sich die US-Behörden bislang nicht weiter.

