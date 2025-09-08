USA stellen neues «Weltuntergangsflugzeug» vor

Die E-130J Phoenix II wurde offiziell präsentiert. X / NAVAIRNews

Die US Navy treibt die Entwicklung ihres neuen «Doomsday»-Jets voran: In Georgia rollte der erste Rumpf des künftigen E-130J Phoenix II aus der Produktionshalle. Die Maschine soll die Kommunikation mit den nuklearen Streitkräften auch in Krisensituationen sicherstellen.

Lockheed Martin hat den ersten Rumpf für das neue E-130J Phoenix II fertiggestellt.

Der Flieger soll die alternde E-6B-Flotte ablösen und die Kommunikation mit Nuklearstreitkräften gewährleisten.

Experten warnen vor Integrationsrisiken, die Navy verweist auf Flexibilität und Kostenersparnis.

Die USA haben einen weiteren Meilenstein bei der Entwicklung ihres neuen «Weltuntergangsflugzeugs» erreicht. Wie das Naval Air Systems Command (NAVAIR) mitteilte, hat Lockheed Martin in Marietta (Georgia) den ersten Rumpf für den künftigen E-130J Phoenix II fertiggestellt.

Nur wenige Wochen nach der offiziellen Taufe auf den Namen «Phoenix II» beginnt damit die Umrüstung von der C-130J Super Hercules zur hochspezialisierten Kommunikationsplattform. Die Maschine soll die E-6B Mercury ersetzen, die seit Jahrzehnten im Einsatz steht.

Nukleare Kommandoverbindungen im Fokus

Die Aufgabe des E-130J ist hochsensibel: Das Flugzeug soll auch nach einem atomaren Angriff sicherstellen, dass der US-Präsident, das Verteidigungsministerium und das Strategic Command Kontakt zu den nuklearen Streitkräften halten können. Besonders wichtig ist die Verbindung zu getauchten ballistischen U-Booten.

#ICYMI: E-130J program is on track to their aggressive schedule. The first airframe has emerged to be converted into the first Phoenix II. This is a testament of #speedtothefleet and fleet #readiness as the next phase of the TACAMO mission takes shape with a seamless transition. pic.twitter.com/Ybz061wl2E — NAVAIR (@NAVAIRNews) September 4, 2025

Dafür wird der Jet mit umfangreichen Funk- und Satellitensystemen ausgerüstet. Zwei bis zu acht Kilometer lange Schleppantennen sollen selbst unter Wasser Nachrichten übertragen können – inklusive möglicher Startbefehle für Atomraketen. Zudem wird die Maschine gegen elektromagnetische Impulse und Cyberangriffe geschützt.

Nächste Schritte und Kritik

Nach Angaben des Fachportals The Aviationist wird nun Hauptauftragnehmer Northrop Grumman die Missionssysteme integrieren. Unterstützt wird das Unternehmen von Lockheed Martin Skunk Works, Raytheon und weiteren Partnern. Die erste voll ausgestattete Maschine soll 2026 ausgeliefert werden, der Einsatzbeginn ist für das Haushaltsjahr 2028 geplant.

Ganz unumstritten ist das Milliardenprojekt jedoch nicht. Das Government Accountability Office (GAO) warnte im Sommer, dass technische Risiken und mögliche Engpässe bei der Verfügbarkeit bestehen könnten. Die Navy hält dagegen: Die Wahl der C-130J-Plattform sei wegen ihrer weltweiten Einsatzfähigkeit und vergleichsweise günstigen Betriebskosten richtig.