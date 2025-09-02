  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fleischfressende Maden Rückkehr der Schraubenwurmfliege – USA fürchten Einschleppung

SDA

2.9.2025 - 06:26

Die Larve einer Neuwelt-Schraubenwurmfliege. (Archivbild)
Die Larve einer Neuwelt-Schraubenwurmfliege. (Archivbild)
Bild: Keystone/USDA Agricultural Research Service via AP

Lange galt die Schraubenwurmfliege in Mexiko und Mittelamerika als beseitigt. Seit einiger Zeit breitet sie sich wieder aus. US-Farmer befürchten eine Einschleppung.

Keystone-SDA

02.09.2025, 06:26

02.09.2025, 07:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Mittelamerika und Mexiko sorgt eine Schmeissfliegen-Art für Verluste bei Nutztierhaltern.
  • Seit Beginn des Ausbruchs vor etwa zwei Jahren wurden in der Region rund 100'000 erkrankte Nutztiere erfasst.
  • US-Farmer und -Regierung sind alarmiert: Die US-Grenze wurde für Rinderimporte aus Mexiko geschlossen.
  • Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege (Cochliomyia hominivorax) fressen sich tief ins Fleisch und schwächen ihren Wirt – auch Menschen können befallen werden.
  • In Europa gibt es zahlreiche mit den Schraubenwurmfliegen verwandte Schmeissfliegen-Arten, die aber keinen tief ins Fleisch reichenden Befall wie bei Cochliomyia hominivorax verursachen.
Mehr anzeigen

In Mittelamerika und Mexiko sorgt eine Schmeissfliegen-Art für Verluste bei Nutztierhaltern. Seit Beginn des Ausbruchs vor etwa zwei Jahren wurden in der Region rund 100'000 erkrankte Nutztiere erfasst, die meisten davon in Panama, wie die regionale Organisation für Agrargesundheit (OIRSA) berichtete. Die Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege (Cochliomyia hominivorax) fressen sich tief ins Fleisch und schwächen ihren Wirt. Auch Menschen können befallen werden.

Im US-Nachbarland Mexiko wurden bis August 5000 Fälle bei Tieren gemeldet, was einem Anstieg von 53 Prozent im Vergleich zu Juli entspricht. US-Farmer und -Regierung sind alarmiert. Die US-Grenze wurde für Rinderimporte aus Mexiko geschlossen.

Bei einer Einschleppung der Fliege könnten der US-Viehwirtschaft Millionenverluste drohen. «Die USA haben die Neuwelt-Schraubenwurmfliege bereits einmal besiegt, und wir werden es wieder tun», gab sich Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins kämpferisch.

Erfolgreiche Ausrottungsprogramme

In den USA war die Schmeissfliege nach verheerenden Verlusten bei Vieh und Wildtieren 1966 gezielt ausgerottet worden, in den Florida Keys hatte es 2016 noch mal einen kleineren Ausbruch gegeben. Die Art ist ursprünglich in den tropischen und subtropischen Regionen Amerikas verbreitet, wurde aber durch Viehtransporte wiederholt auch in andere Gebiete eingeschleppt.

Zwei Jahrzehnte lang war der Schädling in Nordamerika kaum ein Problem mehr: Ausrottungsprogramme – bei denen sterile männliche Fliegen (SIT) freigesetzt wurden, die keine Nachkommen zeugen können – liessen die Vorkommen schwinden. Im Bundesstaat Texas will die US-Regierung nun wieder eine Anlage zur Produktion von bis zu 300 Millionen sterilen Fliegen pro Woche schaffen, um diese im Notfall an der Südgrenze freilassen und die Vermehrungskette stoppen zu können.

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege legt ihre Eier bevorzugt an offenen Wunden oder Körperöffnungen von Warmblütern ab. Die schlüpfenden Larven graben sich tief ins Gewebe. In den verursachten Wunden kommt es oft zu Infektionen, die tödlich verlaufen können. Der wirtschaftliche Schaden für Nutzviehhalter kann enorm sein.

In Mexiko wurden bis August 5000 Befälle der Neuwelt-Schraubenwurmfliege bei Nutztieren gemeldet. (Archivbild)
In Mexiko wurden bis August 5000 Befälle der Neuwelt-Schraubenwurmfliege bei Nutztieren gemeldet. (Archivbild)
Bild: Keystone

Fliege legt Eier auch auf Menschen ab

Auch Menschen werden von den Maden befallen. In Guatemala wurden zum Beispiel in diesem Jahr bisher 80 Fälle erfasst, in Costa Rica etwa 70 und in Mexiko 44. In den USA wurde ein aus El Salvador eingeschleppter Fall registriert. Kürzlich starb in Mexiko eine vorerkrankte 86-Jährige, die mit Maden befallen war.

Die Schmeissfliegen-Art breitet sich von Panama ausgehend seit 2023 wieder nordwärts aus. Grosse Erfolge im Kampf gegen den Schädling hatte das mittelamerikanische Land Anfang der 2000er Jahre erzielt. Die Freilassung steriler Männchen und eine strenge Überwachung verhinderten damals, dass sich die Fliege über den Darién-Dschungel nach Norden ausbreitete.

Nicht in Europa heimisch

Neben der Neuwelt-Schraubenwurmfliege gibt es auch eine Altwelt-Schraubenwurmfliege (Chrysomya bezziana), die insbesondere in Südostasien, im Nahen Osten und Teilen Afrikas vorkommt. In Europa gibt es zahlreiche mit den Schraubenwurmfliegen verwandte Schmeissfliegen-Arten, die aber keinen tief ins Fleisch reichenden Befall wie bei Cochliomyia hominivorax verursachen. Oft fressen Schmeissfliegen-Maden vorwiegend totes organisches Material.

Fleischfressender Parasit bei Menschen in den USA nachgewiesen

Fleischfressender Parasit bei Menschen in den USA nachgewiesen

STORY: Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege ist ein gefürchteter Parasit, nicht nur bei Viehzüchtern. Die Larven des Insekts fressen lebendes Fleisch von Rindern und anderen Warmblütern. Bleibt die Infektion unbehandelt, kann der Wurm seinen Wirt töten. Im US-Bundesstaat Maryland ist laut Angaben mehrerer Quellen nun ein Befall bei einem Menschen nachgewiesen worden. Die betroffene Person sei zuvor aus Guatemala in die USA eingereist, hiess es. Es ist der erste bestätigte Fall in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr. Seit 1966 ist die Schraubenwurmfliege in den USA offiziell ausgerottet. In den 1970er Jahren kam es dennoch zu einem Befall von zehntausenden Rindern. Die Eindämmung kostete zig Millionen Dollar und gelang erst nach einer massiven Ausrottungskampagne.  Heute dringen die parasitären Fliegen wieder von Zentralamerika nach Norden vor. Eine Behandlung gegen den Parasiten, wie sie dieser Rinderzüchter in Mexiko vornimmt, ist aufwendig und umfasst die Entfernung Hunderter Larven sowie eine gründliche Desinfektion der Wunden. Um die Ausbreitung des Wurms einzudämmen, werden sterile Fliegen ausgesetzt. Die bis zu 100 Millionen Fliegen, die in dieser – derzeit einzigen -  Anlage in Panama pro Woche gezüchtet werden, reichen nach Einschätzung des US-Landwirtschaftsministeriums aber nicht aus, das USDA hält die fünffache Menge für nötig. Die Folgen eines Ausbruchs in den USA könnten massiv sein. Nach Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums drohen allein in Texas Schäden in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar. Ein Ausbruch könnte die ohnehin rekordhohen Rindfleischpreise weiter in die Höhe treiben.

25.08.2025

Meistgelesen

Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus
«Trump muss weg»: Zahlreiche Proteste am Labor Day +++ Kennedy «gefährdet Gesundheit aller Amerikaner»
Baugerüst stürzt auf Autos +++ Keller in Luzern überflutet +++ Heftige Gewitter fegen über die Schweiz
Kommandantin lässt Rekruten zur Beförderung schlagen – und witzelt dabei

Mehr zu Parasiten

Kampf gegen Larven-Plage. Kurios, aber effektiv: USA wollen Milliarden Fliegen über Mexiko abwerfen

Kampf gegen Larven-PlageKurios, aber effektiv: USA wollen Milliarden Fliegen über Mexiko abwerfen

Parasiten-Plage in Kroatien. Milben greifen Feriengäste am Strand an

Parasiten-Plage in KroatienMilben greifen Feriengäste am Strand an

Fallzahlen steigen. Schweiz ist ein Hotspot für den gefährlichen Fuchsbandwurm

Fallzahlen steigenSchweiz ist ein Hotspot für den gefährlichen Fuchsbandwurm