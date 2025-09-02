In Mittelamerika und Mexiko sorgt eine Schmeissfliegen-Art für Verluste bei Nutztierhaltern. Seit Beginn des Ausbruchs vor etwa zwei Jahren wurden in der Region rund 100'000 erkrankte Nutztiere erfasst, die meisten davon in Panama, wie die regionale Organisation für Agrargesundheit (OIRSA) berichtete. Die Maden der Neuwelt-Schraubenwurmfliege (Cochliomyia hominivorax) fressen sich tief ins Fleisch und schwächen ihren Wirt. Auch Menschen können befallen werden.
Im US-Nachbarland Mexiko wurden bis August 5000 Fälle bei Tieren gemeldet, was einem Anstieg von 53 Prozent im Vergleich zu Juli entspricht. US-Farmer und -Regierung sind alarmiert. Die US-Grenze wurde für Rinderimporte aus Mexiko geschlossen.
Bei einer Einschleppung der Fliege könnten der US-Viehwirtschaft Millionenverluste drohen. «Die USA haben die Neuwelt-Schraubenwurmfliege bereits einmal besiegt, und wir werden es wieder tun», gab sich Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins kämpferisch.
Erfolgreiche Ausrottungsprogramme
In den USA war die Schmeissfliege nach verheerenden Verlusten bei Vieh und Wildtieren 1966 gezielt ausgerottet worden, in den Florida Keys hatte es 2016 noch mal einen kleineren Ausbruch gegeben. Die Art ist ursprünglich in den tropischen und subtropischen Regionen Amerikas verbreitet, wurde aber durch Viehtransporte wiederholt auch in andere Gebiete eingeschleppt.
Zwei Jahrzehnte lang war der Schädling in Nordamerika kaum ein Problem mehr: Ausrottungsprogramme – bei denen sterile männliche Fliegen (SIT) freigesetzt wurden, die keine Nachkommen zeugen können – liessen die Vorkommen schwinden. Im Bundesstaat Texas will die US-Regierung nun wieder eine Anlage zur Produktion von bis zu 300 Millionen sterilen Fliegen pro Woche schaffen, um diese im Notfall an der Südgrenze freilassen und die Vermehrungskette stoppen zu können.
Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege legt ihre Eier bevorzugt an offenen Wunden oder Körperöffnungen von Warmblütern ab. Die schlüpfenden Larven graben sich tief ins Gewebe. In den verursachten Wunden kommt es oft zu Infektionen, die tödlich verlaufen können. Der wirtschaftliche Schaden für Nutzviehhalter kann enorm sein.
Fliege legt Eier auch auf Menschen ab
Auch Menschen werden von den Maden befallen. In Guatemala wurden zum Beispiel in diesem Jahr bisher 80 Fälle erfasst, in Costa Rica etwa 70 und in Mexiko 44. In den USA wurde ein aus El Salvador eingeschleppter Fall registriert. Kürzlich starb in Mexiko eine vorerkrankte 86-Jährige, die mit Maden befallen war.
Die Schmeissfliegen-Art breitet sich von Panama ausgehend seit 2023 wieder nordwärts aus. Grosse Erfolge im Kampf gegen den Schädling hatte das mittelamerikanische Land Anfang der 2000er Jahre erzielt. Die Freilassung steriler Männchen und eine strenge Überwachung verhinderten damals, dass sich die Fliege über den Darién-Dschungel nach Norden ausbreitete.
Nicht in Europa heimisch
Neben der Neuwelt-Schraubenwurmfliege gibt es auch eine Altwelt-Schraubenwurmfliege (Chrysomya bezziana), die insbesondere in Südostasien, im Nahen Osten und Teilen Afrikas vorkommt. In Europa gibt es zahlreiche mit den Schraubenwurmfliegen verwandte Schmeissfliegen-Arten, die aber keinen tief ins Fleisch reichenden Befall wie bei Cochliomyia hominivorax verursachen. Oft fressen Schmeissfliegen-Maden vorwiegend totes organisches Material.
Fleischfressender Parasit bei Menschen in den USA nachgewiesen
STORY: Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege ist ein gefürchteter Parasit, nicht nur bei Viehzüchtern. Die Larven des Insekts fressen lebendes Fleisch von Rindern und anderen Warmblütern. Bleibt die Infektion unbehandelt, kann der Wurm seinen Wirt töten. Im US-Bundesstaat Maryland ist laut Angaben mehrerer Quellen nun ein Befall bei einem Menschen nachgewiesen worden. Die betroffene Person sei zuvor aus Guatemala in die USA eingereist, hiess es. Es ist der erste bestätigte Fall in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr. Seit 1966 ist die Schraubenwurmfliege in den USA offiziell ausgerottet. In den 1970er Jahren kam es dennoch zu einem Befall von zehntausenden Rindern. Die Eindämmung kostete zig Millionen Dollar und gelang erst nach einer massiven Ausrottungskampagne. Heute dringen die parasitären Fliegen wieder von Zentralamerika nach Norden vor. Eine Behandlung gegen den Parasiten, wie sie dieser Rinderzüchter in Mexiko vornimmt, ist aufwendig und umfasst die Entfernung Hunderter Larven sowie eine gründliche Desinfektion der Wunden. Um die Ausbreitung des Wurms einzudämmen, werden sterile Fliegen ausgesetzt. Die bis zu 100 Millionen Fliegen, die in dieser – derzeit einzigen - Anlage in Panama pro Woche gezüchtet werden, reichen nach Einschätzung des US-Landwirtschaftsministeriums aber nicht aus, das USDA hält die fünffache Menge für nötig. Die Folgen eines Ausbruchs in den USA könnten massiv sein. Nach Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums drohen allein in Texas Schäden in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar. Ein Ausbruch könnte die ohnehin rekordhohen Rindfleischpreise weiter in die Höhe treiben.