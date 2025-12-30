US-Präsident Donald Trump hat den Angriff bestätigt. Alex Brandon/AP/dpa

Die USA haben nach seinen Worten eine Einrichtung der Gang Tren de Aragua im Hafengebiet zerstört – erste bekannte Attacke auf Maduro-Gebiet signalisiert harte Eskalation.

US-Präsident Trump bestätigt einen CIA-Drohnenangriff auf einen mutmasslichen Drogenumschlagplatz der Gang Tren de Aragua in einem venezolanischen Hafengebiet.

Es gab eine grosse Explosion, ohne gemeldete Todesopfer.

Die Operation markiert die erste bekannte US-Attacke auf Maduro-Territorium und signalisiert eine Eskalation.

Die USA haben nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump einen mutmasslichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela angegriffen. «Es gab eine grosse Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden», sagte Trump am Montag (Ortszeit) vor einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

Bereits am Freitag hatte der Präsident in einem Interview des US-Radiosenders 77 WABC eine entsprechende Operation angedeutet. «Ich weiss nicht, ob sie es gelesen oder gesehen haben, sie haben eine grosse Einrichtung, von der aus die Schiffe kommen», sagte er. «Vor zwei Nächten haben wir sie ausgeschaltet. Wir haben sie also sehr hart getroffen.» Weitere Details, etwa über mögliche Opfer oder die eingesetzten Mittel, nannte Trump nicht.

CIA soll Angriff durchgeführt haben

Wie die «New York Times» in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) berichtete, soll der Angriff vom US-Auslandsgeheimdienst CIA durchgeführt worden sein. Unter Berufung auf informierte Kreise hiess es, eine Drohne habe eine Hafenanlage an der venezolanischen Küste getroffen, die laut US-Einschätzung als Lagerplatz für Drogen diente. Es wäre damit der erste bekannte US-Angriff innerhalb des südamerikanischen Landes.

Nach Einschätzung der Zeitung markiere der Einsatz eine neue, aggressivere Phase der Druckkampagne der Trump-Regierung gegen das Regime von Nicolás Maduro. Die angegriffene Anlage soll der kriminellen Organisation Tren de Aragua gehört haben, die eng mit dem venezolanischen Drogenhandel in Verbindung gebracht wird.

Keine Todesopfer gemeldet

Laut CNN gab es bei der Operation keine Toten oder Verletzten. Zwar habe die CIA die Aktion federführend geplant, jedoch hätten Spezialeinheiten der US-Armee bei der Aufklärung und Zielauswahl entscheidende Informationen geliefert, berichtete der Sender weiter.

Trump hatte im Oktober öffentlich bestätigt, dass er verdeckte CIA-Einsätze in Venezuela genehmigt habe. Der nun bekannt gewordene Schlag stützt damit frühere Ankündigungen des Präsidenten und zeigt, dass Washington seine verdeckte Strategie gegenüber Caracas offenbar ausweitet.