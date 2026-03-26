USA planen laut Bericht «finalen Schlag» gegen Iran

Trump (rechts) und sein Kriegsminister Hegseth versuchen den Spagat zwischen Drohungen und Diplomatie. Molly Riley/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Das Pentagon prüft laut Insidern eine massive Militäraktion. Präsident Donald Trump lässt eine Eskalation offen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einem Bericht bereitet das US-Militär Optionen für einen grossen Angriff gegen den Iran vor.

Diskutiert werden unter anderem Bombardierungen und mögliche Bodenoperationen.

Parallel laufen Verhandlungen – doch die Positionen zwischen Washington und Teheran bleiben verhärtet. Mehr anzeigen

Im Krieg mit dem Iran prüft die US-Regierung offenbar eine drastische militärische Eskalation. Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Quellen berichtet, arbeitet das Pentagon derzeit an Szenarien für einen sogenannten «finalen Schlag».

Demnach stehen verschiedene Optionen zur Diskussion. Neben einer gross angelegten Bombardierung könnten auch Einsätze von Bodentruppen Teil eines möglichen Vorgehens sein. Hintergrund der Überlegungen ist laut Bericht die Sorge, dass diplomatische Bemühungen scheitern und die strategisch zentrale Strasse von Hormus weiter blockiert bleibt.

Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Präsident Donald Trump habe sich laut den Quellen noch nicht festgelegt. Gleichzeitig wird aus Regierungskreisen signalisiert, dass Washington bereit ist, deutlich härter vorzugehen, falls Gespräche mit Teheran scheitern sollten.

Verschiedene Optionen werden geprüft

Zu den militärischen Optionen gehört laut dem Bericht auch die Kontrolle oder Blockade wichtiger Inseln im Persischen Golf, darunter Kharg, ein zentrales Drehkreuz für iranische Ölexporte. Zudem sollen Szenarien geprüft werden, bei denen gezielt auf kritische Infrastruktur und strategische Ressourcen abgezielt wird.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Parallel dazu laufen weiterhin diplomatische Kontakte. Der Iran hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim auf einen Vorschlag aus Washington reagiert. Demnach fordert Teheran ein vollständiges Ende der Kampfhandlungen sowie Garantien, die einen neuen Krieg verhindern sollen.

Zugleich bleiben zentrale Streitpunkte ungelöst. Forderungen nach Entschädigungen sowie nach einer Anerkennung iranischer Ansprüche auf die Strasse von Hormus gelten als kaum durchsetzbar. Auf iranischer Seite wächst zudem das Misstrauen, dass die USA die Gespräche lediglich nutzen könnten, um Zeit für militärische Vorbereitungen zu gewinnen.