USA planen laut Bericht «finalen Schlag» gegen Iran

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gigantische Militäraktion USA planen laut Bericht «finalen Schlag» gegen Iran

Sven Ziegler

26.3.2026

Trump (rechts) und sein Kriegsminister Hegseth versuchen den Spagat zwischen Drohungen und Diplomatie.
Trump (rechts) und sein Kriegsminister Hegseth versuchen den Spagat zwischen Drohungen und Diplomatie.
Molly Riley/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Das Pentagon prüft laut Insidern eine massive Militäraktion. Präsident Donald Trump lässt eine Eskalation offen.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

26.03.2026, 16:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem Bericht bereitet das US-Militär Optionen für einen grossen Angriff gegen den Iran vor.
  • Diskutiert werden unter anderem Bombardierungen und mögliche Bodenoperationen.
  • Parallel laufen Verhandlungen – doch die Positionen zwischen Washington und Teheran bleiben verhärtet.
Mehr anzeigen

Im Krieg mit dem Iran prüft die US-Regierung offenbar eine drastische militärische Eskalation. Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Quellen berichtet, arbeitet das Pentagon derzeit an Szenarien für einen sogenannten «finalen Schlag».

Demnach stehen verschiedene Optionen zur Diskussion. Neben einer gross angelegten Bombardierung könnten auch Einsätze von Bodentruppen Teil eines möglichen Vorgehens sein. Hintergrund der Überlegungen ist laut Bericht die Sorge, dass diplomatische Bemühungen scheitern und die strategisch zentrale Strasse von Hormus weiter blockiert bleibt.

Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Präsident Donald Trump habe sich laut den Quellen noch nicht festgelegt. Gleichzeitig wird aus Regierungskreisen signalisiert, dass Washington bereit ist, deutlich härter vorzugehen, falls Gespräche mit Teheran scheitern sollten.

Verschiedene Optionen werden geprüft

Zu den militärischen Optionen gehört laut dem Bericht auch die Kontrolle oder Blockade wichtiger Inseln im Persischen Golf, darunter Kharg, ein zentrales Drehkreuz für iranische Ölexporte. Zudem sollen Szenarien geprüft werden, bei denen gezielt auf kritische Infrastruktur und strategische Ressourcen abgezielt wird.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Parallel dazu laufen weiterhin diplomatische Kontakte. Der Iran hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim auf einen Vorschlag aus Washington reagiert. Demnach fordert Teheran ein vollständiges Ende der Kampfhandlungen sowie Garantien, die einen neuen Krieg verhindern sollen.

Soldaten, Spott und Geld. 5 Fakten, die wenig Hoffnung auf einen Frieden im Iran machen

Soldaten, Spott und Geld5 Fakten, die wenig Hoffnung auf einen Frieden im Iran machen

Zugleich bleiben zentrale Streitpunkte ungelöst. Forderungen nach Entschädigungen sowie nach einer Anerkennung iranischer Ansprüche auf die Strasse von Hormus gelten als kaum durchsetzbar. Auf iranischer Seite wächst zudem das Misstrauen, dass die USA die Gespräche lediglich nutzen könnten, um Zeit für militärische Vorbereitungen zu gewinnen.

Mehr internationale News

Saudi-Arabien. Golfstaaten: Iran hat rote Linien überschritten

Saudi-ArabienGolfstaaten: Iran hat rote Linien überschritten

Angriff auf den Iran. «Sie sind anders und seltsam» – Trump spricht über Iran-Verhandlungen

Angriff auf den Iran«Sie sind anders und seltsam» – Trump spricht über Iran-Verhandlungen

Politik. Iran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA

PolitikIran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA

Meistgelesen

«Wal will mitmachen!» – Biologe schöpft neue Hoffnung
Hafen Tiefenbrunnen teilweise versunken – Boote treiben im Zürichsee
USA planen laut Bericht «finalen Schlag» gegen Iran
Shia LaBeouf liefert seit Jahren Skandale – nun fällt er immer tiefer
Hunzikers neues Liebesrätsel offenbart ein altbekanntes Muster