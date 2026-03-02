«Wir sind jetzt die Angreifer» – USA verschärfen den Kurs und warnen

Pete Hegseth: «Wir kämpfen um zu gewinnen und wir vergeuden keine Zeit» US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gibt am Montag, den 2. März 2026, im Pentagon Erklärungen zu aktuellen Militäroperationen im Iran und politischen Neuausrichtungen ab. 02.03.2026

Die US-Regierung verschärft im Krieg gegen Iran den Ton. Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht von der «effektivsten Flugangriffskampagne der Geschichte» – und macht klar: Die Operation «Epic Fury» ist längst nicht beendet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigt weitere Angriffe gegen Iran an und spricht von einer historischen Offensive.

Mehr als 1000 Ziele seien innerhalb von 24 Stunden attackiert worden, vier US-Soldaten kamen ums Leben.

Die USA und Israel hätten laut Militärführung inzwischen die Lufthoheit über Iran erlangt. Mehr anzeigen

Die US-Regierung verschärft ihren Ton im Krieg gegen Iran deutlich. Verteidigungsminister Pete Hegseth und Air-Force-General Dan Caine sprechen von einer historischen Militäroperation – und stellen klar: Die Angriffe werden weitergehen.

Hegseth betonte, das iranische Nuklearprogramm sei «kein tragbares Risiko mehr». Teheran habe jahrelang versucht, sich eine Atomwaffe «zu erlügen». Die Angriffe im vergangenen Sommer hätten das Atomprogramm zerstört, dennoch habe Iran einen Deal mit Washington abgelehnt. «Das Regime hätte viele Chancen gehabt, den Frieden zu halten», sagte Hegseth. «Präsident Trump spielt solche Spielchen nicht.»

Ziel der unter dem Namen «Operation Epic Fury» laufenden Offensive seien ausschliesslich militärische Einrichtungen – darunter Raketenabschussanlagen und Marinebasen. Vier US-Soldaten seien bislang gefallen. Gleichzeitig versicherte Hegseth, es handle sich nicht um einen «endlosen Krieg» wie im Irak. Die USA führten derzeit «die effektivste Flugangriffskampagne der Geschichte».

Militäroperation wurde monatelang vorbereitet

Besonders deutlich wurde der Verteidigungsminister mit Blick auf die strategische Haltung der USA: «Wir sind nicht länger die Verteidiger, wir sind die Angreifer.» Der Krieg werde nach dem «America First»-Prinzip beendet.

Verteidigungsminister Pete Hegseth und General Dan Caine. KEYSTONE

Anschliessend trat Air-Force-General Dan Caine vor die Medien. Er sprach den Familien der gefallenen Soldaten sein Beileid aus und warnte zugleich vor weiteren Verlusten. «Das ist keine Operation, die nur eine Nacht dauert.»

Die Militäroperation sei monatelang vorbereitet worden. US-Einheiten seien in den vergangenen Wochen im gesamten Nahen Osten neu positioniert worden, um einen «reibungslosen Ablauf» zu gewährleisten. Ziel sei es, die eigene Sicherheit zu verteidigen und zu verhindern, dass Iran seine Macht über die Landesgrenzen hinaus projiziere.

Hegseth warnt vor weiterer Gefahr

Nach Angaben des Generals erteilte Präsident Donald Trump am Abend des 28. Februar grünes Licht für den Angriff. Innerhalb der ersten 24 Stunden seien mehr als 1000 Ziele attackiert worden – mit «Geschwindigkeit, Überraschung und Gewalt».

Die USA und Israel hätten inzwischen die Lufthoheit über Iran erlangt, erklärte Caine weiter. Zudem hätten die US-Weltraumkräfte eine zentrale Rolle gespielt: Aus dem All seien iranische Kommunikationssysteme lahmgelegt worden.

Trotz der bisherigen Erfolge warnte Hegseth vor anhaltender Gefahr. «Der Iran hat immer noch Waffen mit sehr grosser Reichweite.» Diese auszuschalten, sei eines der Hauptziele – «aber das wird nicht über Nacht passieren».

Zum Abschluss zeigte sich Caine kämpferisch: «Die Operationen werden weitergeführt – im Iran und auch ausserhalb. Was wir in den letzten Tagen gezeigt haben, zeigt, wozu wir fähig sind. Wir werden uns durchsetzen.»