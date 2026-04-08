USA und Iran einigen sich – doch das Wichtigste fehlt im Vertrag

Erste Analysen sprechen erneut vom «TACO»-Trump: Trump gibt wieder nach. AP

Die USA und der Iran einigen sich auf einen Zehn-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs. Die Details sind noch unklar. Übereinstimmend heisst es aber: Der Deal soll die Strasse von Hormus wieder öffnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA und der Iran haben sich in der Nacht auf Mittwoch auf einen Zehn-Punkte-Plan geeinigt.

Er sieht gemäss übereinstimmenden Berichten eine zweiwöchige Waffenruhe und die Wiederöffnung der Strasse von Hormus vor.

Der Plan fordert unter anderem ein Ende aller Sanktionen, Sicherheitsgarantien für Iran und ein dauerhaftes Kriegsende.

Unklar ist, ob davon auch das Atomprogramm betroffen ist. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Mittwoch haben sich die USA und der Iran auf einen Zehn-Punkte-Plan geeinigt. Die Vereinbarung bildet die Grundlage für eine zweiwöchige Waffenruhe, die den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus wieder zulassen soll.

Erste Informationen liegen vor, sie wurden von Nachrichtenagenturen verbreitet, die den iranischen Revolutionsgarden nahestehen. Die vollständigen Details des Plans sind jedoch noch nicht veröffentlicht, entsprechend lassen sich die Berichte nicht verifizieren.

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Nach übereinstimmenden Berichten aus iranischen und amerikanischen Medien enthält der Plan aber Forderungen nach einem Ende der Kämpfe in mehreren Ländern der Region, der Aufhebung westlicher Sanktionen sowie der Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte. Zudem soll der Iran zugesagt haben, auf Atomwaffen zu verzichten.

Andere Quellen – darunter die iranische Agentur Fars – berichten allerdings, dass Teheran weiterhin Uran anreichern dürfte. Diese widersprüchlichen Angaben zeigen, dass die Vereinbarung noch nicht abschliessend geklärt ist.

Das soll auf der 10-Punkte-Liste sein Garantie gegen Angriffe auf Iran: Iran verlangt eine verbindliche Zusicherung, dass die Vereinigten Staaten und Israel das Land künftig nicht mehr militärisch angreifen.

Dauerhaftes Ende des Krieges: Der Plan spricht nicht von einer blossen Waffenruhe, sondern fordert einen permanenten Kriegsstopp zwischen den beteiligten Parteien.

Ende israelischer Luftangriffe im Libanon: Teheran verlangt, dass Israel seine Angriffe auf die mit Iran verbundene Hisbollah einstellt.

Aufhebung aller Sanktionen gegen Iran: Dazu gehören US-Finanz-, Handels- und Energie-Sanktionen, die seit Jahren die iranische Wirtschaft belasten.

Wiederöffnung der Strasse von Hormus: Im Gegenzug will Iran die derzeitige Blockade des wichtigen Seewegs aufheben und internationalen Schiffsverkehr wieder zulassen.

Einführung einer Transitgebühr für Schiffe: Laut dem Vorschlag soll Iran eine Gebühr von rund 2 Millionen US-Dollar pro Schiff erheben, das die Strasse von Hormus passiert.

Teilung der Transitgebühren mit Oman: Die Einnahmen sollen zwischen Iran und Oman aufgeteilt werden, da beide Anrainer der Strasse von Hormus sind.

Protokoll für sichere Passage durch die Strasse von Hormus: Iran will verbindliche Sicherheitsregeln für Handelsschiffe schaffen und deren Umsetzung überwachen.

Finanzierung des Wiederaufbaus mit Transitgebühren: Iran beabsichtigt, seinen Anteil der Gebühren zur Rekonstruktion von Infrastruktur zu verwenden, die durch US- und israelische Angriffe zerstört wurde, anstatt direkte Reparationszahlungen zu fordern. Diese hatte Iran zuvor ausdrücklich gefordert.

Ende der regionalen Feindseligkeiten: Das Papier fordert auch ein Ende der Kämpfe gegen mit Iran verbündete Kräfte in der Region. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump sprach von einer «praktikablen Verhandlungsgrundlage». Er lobte seine Strategie des maximalen Drucks und äusserte seine Erwartung, dass es ein «goldenes Zeitalter des Nahen Ostens» geben könnte. Zuvor hatte Trump offen mit einem möglichen Genozid an dem iranischen Volk gedroht.

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Medien in Washington berichten, dass Trump den iranischen Zehn-Punkte-Plan akzeptiert haben soll, obwohl zentrale Streitpunkte – etwa das Atomprogramm – ungelöst geblieben sind. Erste Analysen sprechen deshalb erneut vom «TACO»-Trump, bei der die Abkürzung für Trump always chickens out steht. Das lässt sich ungefähr übersetzen mit: Trump gibt immer nach.

Widerspruch und deutliche Kritik

Expertinnen und Experten sehen die Einigung deutlich kritischer. Mehrere internationale Beobachter bewerten den Schritt als Versuch Trumps, sich aus einem militärisch und politisch zunehmend unpopulären Krieg zurückzuziehen. Der britische Kolumnist Owen Jones nannte die Vereinbarung «die grösste strategische Niederlage, die die USA seit ihrem Aufstieg zur Supermacht erlitten haben».

Aus dem republikanischen Lager kam schnell Widerspruch. Steven Cheung, Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, griff Jones auf der Plattform Truth Social persönlich an. Auch Senator Lindsey Graham zeigte sich skeptisch: Er fordert, sämtlich hoch angereichertes Uran müsse aus dem Iran entfernt werden und der Zehn-Punkte-Plan solle dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt werden.

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