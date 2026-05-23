Grosse Gefahr in KalifornienLagertank droht zu explodieren – Zehntausende bei Los Angeles evakuiert
SDA
23.5.2026 - 13:08
USA: Lagertank droht zu explodieren – Zehntausende evakuiert
Los Angeles, 23.05.26:
Lagertank droht zu explodieren
In Südkalifornien müssen rund 40 000 Anwohner ihre Häuser verlassen
In dem Tank befindet sich eine gefährliche Chemikalie, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird
Explosionsgefahr
Laut Behörden besteht die Gefahr, dass ein Leck auftritt oder der Tank explodiert
Der Grossraum Garden Grove, südöstlich von Los Angeles, wird weiträumig evakuiert
Der Tank wird von aussen mit Wasser gekühlt, um ein weiteres Aufheizen zu verhindern
23.05.2026
Ein überhitzter Chemikalientank hält Südkalifornien in Atem: Rund 40'000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden warnen vor einem Leck – oder im schlimmsten Fall vor einer Explosion.
Keystone-SDA
23.05.2026, 13:08
SDA
Wegen eines beschädigten Chemikalientanks haben die Behörden in Südkalifornien die Evakuierung von rund 40'000 Menschen angeordnet. Betroffen sind Teile von Garden Grove sowie fünf weitere Städte im Orange County südöstlich von Los Angeles.
Der Lagertank steht auf dem Gelände des Luftfahrtzulieferers GKN Aerospace. Darin befinden sich laut US-Medien bis zu 26'500 Liter Methylmethacrylat – eine leicht entzündliche Chemikalie, die zur Herstellung von Kunststoffen verwendet wird.
Feuerwehr kühlt Tank von aussen
Der Vorfall begann, als der Tank überhitzte und Dämpfe austraten. Ein defektes Ventil erschwert die Arbeiten. Die Feuerwehr versucht, den Tank mit ferngesteuerten Wasserschläuchen und einer Sprinkleranlage zu kühlen.
Laut Einsatzleiter Craig Covey drohen zwei Szenarien: Der Tank könnte bersten und giftige Chemikalien freisetzen – oder explodieren und benachbarte Tanks gefährden. Die Temperatur sei inzwischen stabilisiert worden, die Gefahr aber nicht gebannt.
Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Die Gesundheitsbehörden warnen vor Atemwegsbeschwerden, Augenreizungen, Übelkeit und Kopfschmerzen bei einem Austritt der Chemikalie.
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