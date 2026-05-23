USA: Lagertank droht zu explodieren – Zehntausende evakuiert Los Angeles, 23.05.26: Lagertank droht zu explodieren In Südkalifornien müssen rund 40 000 Anwohner ihre Häuser verlassen In dem Tank befindet sich eine gefährliche Chemikalie, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird Explosionsgefahr Laut Behörden besteht die Gefahr, dass ein Leck auftritt oder der Tank explodiert Der Grossraum Garden Grove, südöstlich von Los Angeles, wird weiträumig evakuiert Der Tank wird von aussen mit Wasser gekühlt, um ein weiteres Aufheizen zu verhindern 23.05.2026

Ein überhitzter Chemikalientank hält Südkalifornien in Atem: Rund 40'000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden warnen vor einem Leck – oder im schlimmsten Fall vor einer Explosion.

Keystone-SDA SDA

Wegen eines beschädigten Chemikalientanks haben die Behörden in Südkalifornien die Evakuierung von rund 40'000 Menschen angeordnet. Betroffen sind Teile von Garden Grove sowie fünf weitere Städte im Orange County südöstlich von Los Angeles.

Der Lagertank steht auf dem Gelände des Luftfahrtzulieferers GKN Aerospace. Darin befinden sich laut US-Medien bis zu 26'500 Liter Methylmethacrylat – eine leicht entzündliche Chemikalie, die zur Herstellung von Kunststoffen verwendet wird.

Feuerwehr kühlt Tank von aussen

Der Vorfall begann, als der Tank überhitzte und Dämpfe austraten. Ein defektes Ventil erschwert die Arbeiten. Die Feuerwehr versucht, den Tank mit ferngesteuerten Wasserschläuchen und einer Sprinkleranlage zu kühlen.

Wasser wird auf einen Tank gesprüht, der sich in einem Luft- und Raumfahrtwerk überhitzt hat. Keystone

Laut Einsatzleiter Craig Covey drohen zwei Szenarien: Der Tank könnte bersten und giftige Chemikalien freisetzen – oder explodieren und benachbarte Tanks gefährden. Die Temperatur sei inzwischen stabilisiert worden, die Gefahr aber nicht gebannt.

Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Die Gesundheitsbehörden warnen vor Atemwegsbeschwerden, Augenreizungen, Übelkeit und Kopfschmerzen bei einem Austritt der Chemikalie.