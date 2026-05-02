Truppenabzug aus Deutschland – Was der Entscheid wirklich bedeutet

Nach den gewachsenen Spannungen zwischen Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ordnet die US-Regierung den Teilabzug von Soldaten aus Deutschland an. Rund 5000 von ihnen sollen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten verlegt werden. Der offizielle Grund: eine Prüfung der Truppenpräsenz in Europa, der Bedingungen vor Ort und der Anforderungen der Einsatzgebiete insgesamt.
Wie sind die Amerikaner bisher in Deutschland aufgestellt?
Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs von Mitte April rund 86'000 Soldaten in Europa stationiert – davon rund 39'000 in Deutschland. Die Zahl verändert sich regelmässig, auch wegen Rotationen und Übungen.
Damit ist Deutschland nach Japan der zweitgrösste US-Militärstandort ausserhalb der USA. Während ihr Ursprung im Kalten Krieg liegt, schützen die US-Stützpunkte Europa auch heute noch vor möglichen russischen Aggressionen. Zudem sind sie strategisch sinnvoll für ein Land wie die USA, das von vielen Konfliktregionen der Welt weit entfernt liegt.
Was bedeutet die Entscheidung für das deutsch-amerikanische Verhältnis?
Nach dem «Traumstart» im Weissen Haus vergangenen Juni haben sich die Beziehungen zwischen Trump und Merz im Zuge des Iran-Kriegs dramatisch verschlechtert – und das binnen weniger Tage. Ausgangspunkt war offenbar Merz' scharfe Kritik am Montag am Vorgehen der USA im Iran-Krieg. Der US-Präsident feuerte daraufhin heftig zurück: Merz habe keine Ahnung, wovon er rede, und sei mit Blick auf den Ukraine-Krieg «völlig wirkungslos geblieben», sagte Trump. «Ich meine, er hat einen schrecklichen Job gemacht.»
Am Freitag kündigte Trump dann gleich zwei Massnahmen an, die Deutschland treffen: den Abzug der Soldaten, die mit ihrer Präsenz nicht nur ein Wirtschafts-, sondern auch ein Sicherheitsfaktor für Deutschland sind, und die erhöhten Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU – die den mit Abstand grössten Autobauer Europas, Deutschland, besonders treffen dürften.
Was würde ein US-Teilabzug für Deutschlands Sicherheit bedeuten?
Ein Abzug einiger Soldaten kann zeitlich begrenzt sein, die Zahl von 5000 Soldaten gilt zudem pauschal nicht als besonders gravierend vor dem Hintergrund der Gesamttruppenstärke in Deutschland und Europa. Die Frage nach der Sicherheit ist auch davon abhängig, welche Truppen aus Deutschland abgezogen werden sollen. Details dazu waren zunächst nicht bekannt.
Die Schliessung von ganzen Militärstandorten wäre ein einschneidender Schritt, darauf gibt es bislang keine Hinweise. Zwar hätte auch dies keine unmittelbaren Folgen für die Sicherheit Deutschlands. Einzelne Drohungen von Trump gegen Nato-Partner beschädigen die Glaubwürdigkeit des Beistandsversprechens der USA in der Nato – konkrete Massnahmen könnten sie zunichtemachen.
Kommt es wirklich zu dem Abzug?
Das lässt sich kaum sagen. Theoretisch ist es möglich, dass die US-Regierung die Ankündigung nur als Druckmittel einsetzt – und dann wieder einlenkt. Darauf deutet zurzeit aber nichts hin. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius machte deutlich, dass die Entscheidung nicht unerwartet kommt. Dass die USA Truppen aus Europa und auch aus Deutschland abziehen würden, «war absehbar», sagte er.
Grundsätzlich gibt es für den Abzug von US-Truppen aus Europa gesetzliche Hürden. Der US-Kongress hatte vergangenes Jahr einen Sicherheitsmechanismus beschlossen: Die Gesamtzahl der Streitkräfte, die dauerhaft im Zuständigkeitsbereich des Europa-Kommandos sind, darf nicht länger als 45 Tage unter 76'000 liegen.
Mit einer Reduzierung um 5000 Soldaten würden die USA diese Mindestanzahl nicht unterschreiten. Allerdings hatte Trump zuletzt auch einen Teilabzug in Italien und Spanien ins Spiel gebracht.
Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit angekündigt, er wolle 12'000 der damals rund 35'000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Er beschrieb das Vorhaben damals als Strafaktion für die aus seiner Sicht mangelnden deutschen Militärausgaben. Doch sein Nachfolger Joe Biden stoppte die Pläne.
Welche Bedeutung haben die Stützpunkte für das US-Militär?
Die USA verfügen über mehrere Stützpunkte in der Bundesrepublik, viele davon im Südwesten und Süden. Zu den militärisch bedeutsamsten gehört die Ramstein Air Base (Rheinland-Pfalz). Für die USA ist sie die zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten.
Das grösste US-Militärkrankenhaus im Ausland befindet sich im rheinland-pfälzischen Landstuhl. US-Soldaten, die in Auslandseinsätzen verwundet werden, müssen für eine schnelle und hochwertige Behandlung also nicht den weiten Weg bis in die USA gebracht werden.
Der grösste US-Truppenübungsplatz ausserhalb der USA liegt nahe Grafenwöhr in Bayern. In Stuttgart befinden zudem sich die Hauptquartiere des Europa-Kommandos (Eucom) und des Afrika-Kommandos (Africom) der US-Streitkräfte, in Wiesbaden die Zentrale des US-Heeres in Europa.
Welche Rolle spielen die Stützpunkte für die betroffenen Regionen?
Neben sicherheitspolitischen Aspekten sind die Standorte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die jeweilige Region, etwa durch die Beschäftigung Deutscher oder den Konsum durch US-Streitkräfte. Beispiel Ramstein in der Pfalz: «Die Wirtschaftskraft der US-Militärpräsenz lässt sich pro Fiskaljahr auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar beziffern», sagt Ralf Hechler (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Ramstein nahe dem riesigen US-Stützpunkt. Inbegriffen sind etwa Löhne, Mieten und Aufträge für lokale Firmen.
Hechler sagte vor der Ankündigung zum Truppenabzug, Trump könne als Oberbefehlshaber Verlagerungen temporär rasch umsetzen. «Ob er dies dauerhaft ohne den US-Kongress machen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber die Auswirkungen wären direkt spürbar für uns.» Neben dem wirtschaftlichen Aspekt gehe es auch um US-Amerikaner als Nachbarn und oft Freunde.
Bleibt es beim Abzug von Soldaten oder kommt da noch mehr?
Die «New York Times» berichtete, dass das US-Verteidigungsministerium auch den von der Biden-Regierung ausgearbeiteten Plan verwerfe, wieder eine «mit Raketen ausgerüstete Artillerie-Einheit» in Europa zu stationieren. Auf Details ging die Zeitung nicht ein. Das Pentagon ist dazu angefragt.
Seit Trumps Amtsantritt herrscht Ungewissheit darüber, ob er eine 2024 getroffene Absprache zwischen Biden und dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) umsetzen will. Diese sieht vor, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen. Darunter sollen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit einer Reichweite von bis zu 2500 Kilometern sein, Raketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen.
Trump lobt Ohren des Nasa-Chefs
Donald Trump bringt sich selbst als Astronaut ins Spiel – und sorgt bei einem NASA-Auftritt im Weissen Haus für Verwunderung. Neben grossen Worten zur Raumfahrt fallen auch Aussagen, die für Stirnrunzeln sorgen.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
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