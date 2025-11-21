Polizist nach tödlichem Schuss auf Schwangere freigesprochen. (Symbolbild) Bild: Michael Reynolds/epa/dpa

Ein Polizeibeamter im US-Bundesstaat Ohio ist nach einem tödlichen Schuss auf eine schwangere Schwarze freigesprochen worden. Die Frau wurde des Ladendiebstahls verdächtigt.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Polizist in den USA erschoss auf einem Parkplatz eine schwangere Frau.

Die Frau soll einen Ladendiebstahl begangen haben.

Jetzt wurde der angeklagte Polizist in allen Anklagepunkten freigesprochen. Mehr anzeigen

Ein Polizist ist nach einem tödlichen Schuss auf eine schwangere Schwarze in den USA in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Der weisse Polizeibeamte im US-Bundesstaat Ohio war im Zusammenhang mit dem Vorfall vom August 2023 unter anderem wegen Mordes angeklagt. Er wies alle Vorwürfe gegen ihn zurück. Dem am Freitag freigesprochenen Beamten hatte lebenslange Haft gedroht.

Die damals 21-jährige Ta'Kiya Young war des Ladendiebstahls in einem Vorort von Columbus beschuldigt worden. Der Beamte und ein Kollege näherten sich dem Auto der Schwangeren auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Young liess ihr Autofenster zum Teil herunter und protestierte, als die Beamten fluchten und sie anschrien, sie solle aussteigen.

Schuss in die Brust

Aus Aufnahmen einer Bodycam war zu entnehmen, dass der Beamte mit seiner Schusswaffe auf Young zielte. Die Frau fragte: «Werden Sie auf mich schiessen?» Young betätigte daraufhin einen Blinker des Autos und das Fahrzeug rollte langsam auf den Beamten zu, der einen einzigen Schuss durch die Windschutzscheibe abgab, der Young in die Brust traf. Neben Young starb auch deren ungeborene Tochter. Young hinterliess zwei kleine Söhne.

Als der Freispruch bekanntgegeben wurde, fing die Grossmutter von Young im Gerichtssaal an zu weinen. «Das ist nicht richtig! Dies ist nicht richtig!», rief sie. Ein Anwalt der Familie, Sean Walton, bezeichnete das Urteil als «eine amerikanische Tragödie». In den USA gebe es ein duales Justizsystem, sagte er. Walton hatte kurz nach dem tödlichen Vorfall 2023 der Nachrichtenagentur AP gesagt, dass Young damals nichts gestohlen habe.