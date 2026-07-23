Washington erhöht den militärischen Druck auf Teheran mit dem Einsatz eines B-1-Bombers. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in der gesamten Region.

USA legen militärisch nach Jetzt setzt Trump im Iran auf einen der stärksten Bomber der Welt

Darum geht’s Die USA verschärfen den Konflikt mit dem Iran und setzen erstmals seit Beginn der neuen Kämpfe einen B-1-Langstreckenbomber ein.

Präsident Donald Trump erwägt weitere Militärschläge und droht dem Iran mit Angriffen auf wichtige Infrastruktur.

Vermittler suchen weiter nach einer diplomatischen Lösung. Zusammenfassung erstellt mit

Die USA haben ihren Militäreinsatz gegen den Iran ausgeweitet und dabei erstmals seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe einen B-1-Langstreckenbomber eingesetzt. Nach Angaben von US-Regierungsvertretern griff das Flugzeug am Dienstag Ziele der iranischen Revolutionsgarden an.

Der B-1-Bomber startete demnach von einem US-Luftwaffenstützpunkt in Grossbritannien. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) bestätigte Luftangriffe auf iranische Militäreinrichtungen, erwähnte den Einsatz des Bombers jedoch nicht ausdrücklich. Nach Angaben des Militärs wurden unter anderem Kommandozentralen, Einrichtungen der Marine, Flugzeughangars, Drohnenlager und militärische Logistik angegriffen. Welche Ziele der B-1-Bomber genau traf und welchen militärischen Schaden er verursachte, ist bislang unklar.

Der Einsatz gilt aber als weitere Eskalation des Konflikts. Der überschallschnelle B-1-Bomber kann bis zu 24 Bomben mit einem Gewicht von jeweils rund 900 Kilogramm oder zahlreiche Marschflugkörper transportieren und zählt zu den schlagkräftigsten Bombern der US-Luftwaffe.

Trump erwägt weitere Angriffe

Parallel zum verstärkten US-Militäraufgebot in der Region prüft Präsident Donald Trump laut US- und israelischen Regierungsvertretern eine Rückkehr zu umfangreicheren Kampfeinsätzen gegen den Iran. Eine entsprechende Entscheidung könnte bereits in den kommenden Tagen fallen.

Trotz der verstärkten Luftangriffe zeigt sich Teheran bisher unnachgiebig. Nach Einschätzung von US-Geheimdienst- und Militärvertretern verfügt der Iran zwar nur noch über eingeschränkte militärische Fähigkeiten rund um die strategisch wichtige Strasse von Hormus, Angriffe auf Schiffe oder US-Stützpunkte seien jedoch weiterhin möglich.

Trump drohte am Mittwoch, bei weiteren Angriffen auf die internationale Schifffahrt auch Brücken und Kraftwerke, einschliesslich Anlagen in der Hauptstadt Teheran, bombardieren zu lassen. Der Iran kündigte seinerseits Angriffe auf Infrastruktur in mit den USA verbündeten Golfstaaten an.

Neue Front im Roten Meer

Für zusätzliche Spannungen sorgten die Huthi-Rebellen im Jemen. Sie griffen am Mittwoch erstmals seit der Ankündigung einer Blockade saudischer Häfen wieder Schiffe aus Saudi-Arabien an. US-Regierungsvertreter vermuten, dass der Iran die Miliz dazu ermutigt hat, um neben dem Persischen Golf auch im Roten Meer Druck auf eine wichtige internationale Schifffahrtsroute auszuüben. Mehrere Handelsschiffe änderten daraufhin ihren Kurs, um die Meerenge Bab al-Mandab zu meiden.

Hinter den Kulissen laufen unterdessen diplomatische Bemühungen weiter. Gemäss US-Medien vermitteln Katar und Oman zwischen Washington und Teheran, um eine Einigung über die Wiederöffnung der Strasse von Hormus und ein Ende der Kämpfe zu erreichen. Ein Durchbruch zeichnet sich jedoch bislang nicht ab. Laut regionalen Quellen hat die iranische Führung den jüngsten Vermittlungsvorschlag noch nicht akzeptiert.

Trump äusserte sich am Mittwochabend skeptisch zu den Verhandlungen. «Sie werden schwer getroffen und wollen einen Deal», sagte er. Gleichzeitig fügte er hinzu, der Iran sei «noch nicht bereit» für eine Einigung. «Sie werden sehr bald bereit sein.»

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