Chaos an US-Flughäfen: Endlose Warteschlangen und verpasste Flüge wegen Budgetdebatte Seit Wochen werden die Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle immer länger und der Frust grösser. Der Grund ist Personalmangel und eine verzwickte Budgetdebatte. 23.03.2026

Nach wochenlangem politischen Stillstand kommt Bewegung in den Haushaltsstreit in den USA. Der Senat hat sich auf eine teilweise Finanzierung des Heimatschutzministeriums geeinigt – doch der Konflikt ist nicht beendet.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Senat hat nach mehr als 40 Tagen Shutdown eine teilweise Finanzierung des Heimatschutzministeriums beschlossen.

Der Streit dreht sich vor allem um die Einwanderungsbehörde ICE und deren Befugnisse.

Die fehlenden Mittel führten zu Chaos an Flughäfen, während Trump die Demokraten verantwortlich macht. Mehr anzeigen

Nach wochenlangem Streit hat der US-Senat einen Teilhaushalt für das Heimatschutzministerium (DHS) beschlossen. In einer Sitzung stimmten die Senatoren am Freitagmorgen (Ortszeit) einstimmig dafür, grosse Teile des DHS wieder zu finanzieren – ausgenommen sind die Einwanderungsbehörde ICE sowie Teile des Grenzschutzes.

Damit könnte der seit mehr als 40 Tagen andauernde Teil-Shutdown enden. Das Repräsentantenhaus muss dem Beschluss noch zustimmen.

Streitpunkt Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE

Hintergrund der Haushaltsblockade sind monatelange, zuletzt festgefahrene Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über das Budget für das Heimatschutzministerium. Nach umstrittenen Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE, die dem Ministerium untersteht, forderten die Demokraten strengere Regeln für deren Vorgehen, etwa bei Razzien. Republikaner lehnten solche Auflagen ab.

Laut Senatsmehrheitsführer John Thune werde man «so viel wie möglich vom DHS-Budget umsetzen und den Rest später finanzieren», zitierte ihm der US-Sender CNN.

Chaos an Flughäfen: Trump beschuldigt Demokraten

Das Paket umfasst auch die Transportsicherheitsbehörde TSA, die für Sicherheitskontrollen an Flughäfen zuständig ist. Deren Mitarbeiter arbeiteten seit Wochen ohne Bezahlung. Der Personalmangel führte landesweit zu langen Warteschlangen, Flugausfällen und teils stundenlangen Verzögerungen.

Donald Trump News Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA. Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Bereits am Donnerstag (Ortszeit) ordnete US-Präsident Donald Trump an, TSA-Mitarbeiter trotz fehlender Mittel zu bezahlen. Die Demokraten hätten «eine echte nationale Krise herbeigeführt», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Für die Demokraten ist der Kompromiss ein Erfolg. Minderheitsführer Chuck Schumer und andere Demokraten wie Senatorin Patty Murray sagten, man habe einen «Blankoscheck» für ICE und den Grenzschutz verhindert. Von republikanischer Seite hiess es, die Demokraten hätten eine umfassende Lösung blockiert.