Neue Töne im Zollstreit: Trump will gegenüber China nun nett sein Washington, 23.04.2025: Neue Töne im Zollstreit zwischen den USA und China: US-Präsident Donald Trump will nun nicht weiter mit harten Bandagen kämpfen, sondern nett sein. Aber letztendlich müsse sich Peking auf ein Abkommen einlassen. Sonst werde China nicht in der Lage sein, mit den Vereinigten Staaten zu handeln. Notfalls will Trump selbst einen Deal festlegen. Trump hatte den Handelskonflikt Anfang des Monats durch die Erhebung von Zöllen gegen zahlreiche Länder eskalieren lassen. Zwischenzeitlich ordnete er eine 90-tägige Pause der Aufschläge an. Lediglich gegen China gelten weiterhin Sonderzölle von bis zu 145 Prozent. Peking wehrte sich und erhob 125 Prozent Zölle auf Waren aus den USA. 24.04.2025

US-Finanzminister Scott Bessent reist am 8. Mai in die Schweiz um sich mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zu treffen. Bessent wird dort auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen.

Keystone-SDA, Helene Laube SDA

US-Finanzminister Scott Bessent reist am 8. Mai (Donnerstag) in die Schweiz um sich mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zu treffen.

Bei seinem Treffen mit der Bundespräsidentin werde Bessent «an ihr kürzliches Treffen am Rande der Frühjahrestagungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) anknüpfen».

Bessent wird in Genf auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen.

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind die ersten hochrangigen Gespräche angekündigt worden. Finanzminister Scott Bessent werde am 8. Mai (Donnerstag) in die Schweiz reisen und dort auch mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen. Das teilte das US-Finanzministerium mit. Während seines Besuchs in der Schweiz wird sich Bessent auch mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter treffen, so das Finanzministerium weiter.

Bei seinem Treffen mit der Bundespräsidentin werde Bessent «an ihr kürzliches Treffen am Rande der Frühjahrestagungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) anknüpfen» hiess es weiter. Keller-Sutter hatte nach ihren Treffen mit US-Vertretern im April in Washington gesagt, dass die Schweiz in einer Gruppe von 15 Ländern sei, mit denen die USA rasch eine Lösung in der Zollfrage finden wollten.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und US-Finanzminister Scott Bessent im April 2025 in Washington. Bild: X/Karin Keller-Sutter

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang April mit angedrohten Strafzöllen einen globalen Zollstreit vom Zaun gebrochen. Trumps Zoll-Hammer traf die Schweiz mit voller Wucht: Trump kündigte 31 Prozent Strafzölle für aus der Schweiz importierte Produkte an.

Hohe Zölle auf Importe aus China

Das chinesische Handelsministerium sowie Chinas Staatsmedien bestätigten ebenfalls ein Treffen zwischen China und den USA. Demnach wird Vize-Ministerpräsident He Lifeng in der Schweiz Bessent treffen. Unter Berücksichtigung der globalen Erwartungen, der Interessen der chinesischen Seite und der Appelle der US-Industrie und der Verbraucher habe die chinesische Seite beschlossen, mit der US-Seite Kontakt aufzunehmen, hiess es weiter.

Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt Anfang April verhängte Trump bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Waren-Importe aus China. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge in Höhe von 125 Prozent.

Trump hatte sich zuletzt wiederholt widersprüchlich zu der Frage geäussert, ob es zwischen den USA und China Gespräche gebe. Zunächst hatte er behauptet, es gebe einen Austausch mit Peking. Das chinesische Aussenamt dementierte das.