TickerUSA unter Donald Trump
Trump will ins Wahlrecht eingreifen – Richterin stoppt ihn
Donald Trump ist seit dem 20. Januar 2025 wieder Präsident der Vereinigten Staaten. Alle Entwicklungen in seiner zweiten Präsidentschaft findest du hier im Ticker.
Das Wichtigste im Überblick
- Donald Trump regiert seit dem 20. Januar 2025 in den USA.
- Das Land ist aktuell tief gespalten.
Trump will ins Wahlrecht eingreifen – Richterin stoppt ihn
Eine Bundesrichterin hat der Regierung von US-Präsident Donald Trump die Nutzung einer zentralen Datenbank zur Überprüfung von Wählerlisten untersagt. Die Regierung habe Datenschutzgesetze verletzt, als sie persönliche Daten von Millionen Amerikanern zusammenführte, um Bundesstaaten eine umfassendere Kontrolle der Staatsbürgerschaft von Wählern zu ermöglichen, entschied die Richterin.
Im Mittelpunkt steht das sogenannte «SAVE»-System, das ursprünglich der Überprüfung von Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsstatus bei Behördenleistungen diente. Trumps Regierung hatte die Datenbank ausgebaut und unter anderem Informationen der Sozialversicherungsbehörde eingebunden. Bundesstaaten sollten damit Wählerlisten auf mögliche Nicht-Staatsbürger überprüfen können.
Muss einen Rückschlag vor Gericht verkraften: US-Präsident Donald Trump.
sda
In ihrem Urteil warf die Richterin der Regierung vor, ein fehleranfälliges System überstürzt eingeführt zu haben. Behörden hätten gewusst, dass die Datenbank rechtmässige Wähler fälschlich als Nicht-Staatsbürger kennzeichnen könne. Besonders betroffen sein könnten eingebürgerte Amerikaner, deren Daten in den Systemen nicht vollständig oder veraltet seien.
Montag, 22. Juni 2026
Zwei Tote bei Angriff auf mutmassliches Drogenboot in der Karibik
Im Zuge des umstrittenen Vorgehens der US-Armee gegen Drogenschmuggel sind bei einem erneuten Angriff auf ein mutmassliches Drogenboot in der Karibik zwei Menschen getötet worden. Sechs Menschen hätten den Angriff überlebt, erklärte das für Lateinamerika zuständige US-Südkommando Southcom im Onlinedienst X. Das Boot sei Geheimdiensterkenntnissen zufolge auf bekannten Schmuggelrouten in der Karibik unterwegs gewesen.
Southcom erklärte, es habe die US-Küstenwache über die «sechs männlichen Überlebenden» informiert. Die US-Armee machte keine weiteren Angaben zum Zustand der Überlebenden oder deren Rettung.
On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe— U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026
Die US-Armee hatte Anfang September den Militäreinsatz «Southern Spear» begonnen. US-Präsident Donald Trump erklärt, Washington befinde sich faktisch im Krieg mit Drogenkartellen in Lateinamerika. Seit Beginn des Einsatzes wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP inzwischen mindestens 206 Menschen bei Angriffen auf Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik getötet.
Die US-Regierung hat bislang jedoch keine eindeutigen Belege dafür vorgelegt, dass die angegriffenen Schiffe tatsächlich in den Drogenhandel verwickelt waren. Juristen und Menschenrechtsgruppen kritisieren, die Angriffe könnten aussergerichtliche Tötungen darstellen, weil sie sich offenbar gegen Zivilisten richteten, die keine unmittelbare Bedrohung für die USA darstellten.
Sieben Tote nach Schüssen in Chicago – Trump fordert Einsatz
Eine Serie von Schusswaffenangriffen in Chicago hat seit Freitagabend nach Angaben der Polizei mindestens sieben Todesopfer und 38 Verletzte gefordert. US-Präsident Donald Trump erneuerte daraufhin seine Forderung nach einem militärischen Eingreifen in der drittgrössten Stadt der USA. «Warum bittet mich Gouverneur Pritzker nicht um Hilfe? Ich könnte Chicago in EINEM MONAT zu einer sicheren Stadt machen. In EINEM JAHR wäre sie eine der sichersten überhaupt!!!», schrieb Trump am Sonntag auf Truth Social.
Das Büro des Gouverneurs von Illinois, JB Pritzker, reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Pritzker, der als möglicher demokratischer Präsidentschaftsbewerber für 2028 gilt, hat Trumps Forderungen nach einem Militäreinsatz wiederholt zurückgewiesen.
Die Skyline von Chicago. (Archivbild)
Keystone/AP Photo/Erin Hooley
Unter Trump wurden Einheiten der Nationalgarde bereits zu Einsätzen in von Demokraten regierten Städten wie New Orleans, Washington und Memphis entsandt. Daten der Polizei zeigen zwar einen leichten Anstieg der Schusswaffenangriffe im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres. Die Kriminalität insgesamt ist in der Stadt jedoch in den vergangenen Jahren im Einklang mit dem landesweiten Trend zurückgegangen.
Bei einem Vorfall am Freitagabend wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, als ein SUV an einer Menschenmenge vorbeifuhr und zwei Insassen das Feuer eröffneten. Unter den Opfern waren acht Männer und vier Frauen im Alter von 17 bis 47 Jahren. Sie wurden in vier Spitälern behandelt. Ein weiterer Mann erlitt Verletzungen unbekannter Art, lehnte jedoch medizinische Hilfe ab.
Von Trump unterstützter Rechtspopulist vor Sieg bei Kolumbien-Wahl
Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Rechtspolitiker Abelardo de la Espriella steht bei der Präsidentschaftswahl in Kolumbien vor einem denkbar knappen Sieg.
Nach Auszählung von 99,9 Prozent der Stimmen kam der Anwalt in der Stichwahl laut vorläufigen Angaben der Wahlbehörde auf rund 49,6 Prozent der Stimmen, sein linker Rivale Iván Cepeda auf 48,7 Prozent.
Damit könnten rund 250'000 Stimmen über das künftige Staatsoberhaupt des mit 53 Millionen Einwohnern zweitgrössten Landes in Südamerika entscheiden.
Der rechte Anwalt könnte der nächste Präsident Kolumbiens werden. (21. Juni 2026)
KEYSTONE
Während de la Espriella schon von seiner «grossen Verantwortung» in der kommenden Amtszeit sprach, verwies Cepeda wegen des engen Rennens auf die noch ausstehende amtliche Überprüfung aller Wahlprotokolle und erklärte, das endgültige Ergebnis erst nach Abschluss dieses Verfahrens anzuerkennen. Nach Angaben seines Wahlkampfteams werden Ergebnisse aus rund 33'000 Wahlurnen angefochten.
Im Wahlkampf erhielt «El Tigre» (Der Tiger) – wie de la Espriella sich öffentlichkeitswirksam nennt – Unterstützung von US-Präsident Trump. Dieser bezeichnete seinen Wunschkandidaten nach Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse auf seiner Plattform Truth Social schon als grossen Gewinner der Wahl. Auch US-Aussenminister Marco Rubio gratulierte de la Espriella.
Der rechte Politiker hatte angekündigt, die zuletzt abgekühlten Beziehungen zu Washington auszubauen und im Kampf gegen den Drogenhandel enger zusammenzuarbeiten. Kolumbien war lange Zeit der wichtigste Partner der USA in Südamerika gewesen, wurde im vergangenen Jahr aber von der Trump-Regierung als Land eingestuft, das seine internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen illegale Drogen nicht erfülle. Gegen Petro verhängten die USA Sanktionen - mit der Begründung, dass er nicht entschlossen genug gegen den Drogenhandel vorgehe. Kolumbien gilt als weltweit grösster Produzent von Kokain.