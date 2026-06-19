Trump unterzeichnet Iran-Deal: Mit «sofortiger Wirkung» in Kraft Islamabad/Washington/Teheran, 18.06.2026: Hier setzt Donald Trump seine Unterschrift unter den Iran-Deal: Der US-Präsident unterzeichnet das Rahmenabkommen im französischen Versailles. Dort hatte ihn Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zum Abschluss des G7-Gipfels im Schloss empfangen. Das Rahmenabkommen tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit «sofortiger Wirkung» in Kraft. Teheran werde die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben. Beide Seiten einigten sich laut US-Angaben auch auf ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Kriegs an allen Fronten. Eine endgültige Vereinbarung soll innerhalb von 60 Tagen erzielt werden. Ob es am Ende auch zu einer Lösung im Streit um das umstrittene iranische Atomprogramm kommt, ist aber keineswegs sicher. Offen bleibt auch, ob sich Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon an das Abkommen halten werden. 19.06.2026

Die USA und der Iran wollten sich eigentlich am Freitag auf dem Bürgenstock treffen, um die Verhandlungen für eine endgültige Einigung aufzunehmen. Doch nun hat US-Vizepräsident JD Vance mitteilen lassen, vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz zu reisen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Vizepräsident JD Vance wird am Donnerstag nicht zu einer neuen Verhandlungsrunde mit dem Iran über dessen Atomprogramm in die Schweiz reisen.

Als Grund nannte das Weisse Haus schwierige logistische Bedingungen – die Pläne für die Gespräche seien noch nicht endgültig festgelegt.

Ausserdem hiess es, die US-Delegation sei bereit, bei der nächstmöglichen Gelegenheit aufzubrechen.

In den Verhandlungen soll das am Vortag unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran detaillierter ausgearbeitet werden.

Am Donnerstag bestanden noch viele Unsicherheiten über das Format dieses Treffens.

Das EDA, das das Protokoll begrüsste, versicherte jedoch, die Vorbereitungen mit den beiden Ländern und den pakistanischen und katarischen Vermittlern liefen weiter. Mehr anzeigen

Die USA und der Iran wollten sich eigentlich am Freitag auf dem Bürgenstock treffen, um die Verhandlungen für eine endgültige Einigung aufzunehmen. Doch nun hat US-Vizepräsident JD Vance mitteilen lassen, vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz zu reisen.

Wie ein US-Regierungsbeamter gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am späten Donnerstagabend (Ortszeit) erklärte, wird JD Vance, Stand jetzt, in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) nicht wie ursprünglich vorgesehen in die Schweiz fliegen. «Die Logistik für diese Verhandlungen war noch nie einfach oder vorhersehbar.» Ob oder wann die Reise stattfinden soll, blieb zunächst unklar.

Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus dem Iran und den USA bereits heute treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln. Vance sagte später, die Verhandlungen würden stattfinden, liess aber den Zeitpunkt offen. «Unser Plan ist es, in die Schweiz zu fahren. Ich weiss nicht genau wann.» Er gehe davon aus, dass die technischen Verhandlungen irgendwann an diesem Wochenende starten könnten.

Coup für Macron (r.): Eigentlich sollte die Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Krieges heute auf dem Bürgenstock unterzeichnet werden, unterschrieben hat US-Präsident Donald Trump dann aber überraschend am Mittwoch bei einem Dinner auf Schloss Versailles. Hinter Trump: US-Aussenminister Marco Rubio (l.) und dessen französischer Amtskollege Jean-Noel Barrot. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire/Daniel Torok

EDA: Vorbereitungen laufen weiter

Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges beginnt nun der schwierige Teil. Am Donnerstag bestanden noch viele Unsicherheiten über das Format dieses Treffens. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), das das Protokoll begrüsste, versicherte jedoch, die Vorbereitungen mit den beiden Ländern und den pakistanischen und katarischen Vermittlern liefen weiter.

Die #Schweiz begrüsst, dass das MoU zwischen den #USA und dem #Iran gestern von beiden Ländern unterzeichnet wurde. Die Unterzeichnung ist ein wichtiger Schritt zur Deeskalation in der Region.



Gemäss aktuellem Stand ist nach wie vor vorgesehen, dass sich morgen die USA und der… pic.twitter.com/tP663nHZt8 — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) June 18, 2026

Ursprünglich war dieses Treffen zur Unterzeichnung des «Memorandums von Islamabad» vorgesehen, das nach monatelangen Auseinandersetzungen zwischen Washington und Teheran errungen worden war. Die elektronische Paraphierung durch den US-Präsidenten Donald Trump und den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian am Mittwochabend veränderte jedoch die Ausgangslage.

Nun spricht der pakistanische Vermittler nur noch von einer Zeremonie zum Gedenken an die Unterzeichnung, aber auch vom Beginn 60-tägiger Verhandlungen. Der Premierminister Pakistans sagte seinen Besuch in der Schweiz nach dem Inkrafttreten des Protokolls ab. Der neue starke Mann des iranischen Regimes, Parlamentspräsident Mohammed Ghalibaf, könnte jedoch anreisen. Die Schweiz dürfte ihrerseits auf Stufe Bundesrat vertreten sein.

Experten: 60-Tage-Frist zu kurz

Gemäss dem Protokoll müssen sich die Vereinigten Staaten und der Iran in den nächsten zwei Monaten insbesondere auf die Modalitäten zur Neutralisierung des auf 60 Prozent angereicherten iranischen Urans einigen. Diese Frist erscheint den meisten Experten kurz, da die Regelung dieser Frage bereits vor dem Abkommen vor rund zehn Jahren, aus dem Trump sein Land zurückgezogen hatte, viel Zeit in Anspruch genommen hatte.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEO), Rafael Grossi, wollte am Donnerstag in Genf nicht über die künftige Rolle seiner Institution spekulieren. Er schloss eine Anwesenheit am Freitag nicht aus. Mehrere Szenarien liegen auf dem Tisch, wie ein Transfer des Urans ins Ausland oder eine Verdünnung auf 5 Prozent unter der Aufsicht der UNO-Agentur.