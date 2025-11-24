  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Strittige Fragen bleiben offen USA und Ukraine einigen sich auf neuen Friedensplan

Sven Ziegler

24.11.2025

Sollen über einen neuen Friedensplan diskutieren: Trump und Selenskyj. 
Sollen über einen neuen Friedensplan diskutieren: Trump und Selenskyj. 
sda

Die USA und die Ukraine haben laut «Financial Times» einen neuen, abgespeckten Friedensplan ausgearbeitet. Einige zentrale Streitfragen wurden bewusst ausgespart – nun sollen Präsident Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj entscheiden, wie es weitergeht.

Sven Ziegler

24.11.2025, 16:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Delegationen der USA und der Ukraine haben einen neuen 19-Punkte-Friedensplan erarbeitet.
  • Die strittigsten Themen bleiben offen und sollen direkt von Präsident Trump und Präsident Selenskyj geklärt werden.
  • Laut einem Beteiligten unterscheidet sich der Entwurf deutlich von früheren Versionen.
Mehr anzeigen

Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg haben eine neue Wendung genommen. Wie die «Financial Times» unter Berufung auf Delegationsmitglieder berichtet, haben die USA und die Ukraine einen überarbeiteten Friedensentwurf zusammengestellt. Statt der bisher diskutierten 28 Punkte umfasst der neue Vorschlag nur noch 19.

Einige zentrale Streitfragen liessen die Unterhändler jedoch bewusst ungelöst. Diese Passagen seien «in Klammern» gesetzt worden, damit der amtierende US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich darüber befinden können, schreibt die Zeitung. Besonders sensibel seien Fragen zur territorialen Integrität der Ukraine sowie zum künftigen Verhältnis zwischen Nato, Russland und den USA.

Die ukrainische Seite betonte laut Bericht, dass sie nicht befugt sei, territoriale Zugeständnisse zu verhandeln. Eine Abgabe von Gebieten würde gemäss Verfassung ein nationales Referendum erfordern.

Weitere Details noch nicht öffentlich

Auffällig ist laut «Financial Times» auch, wie stark sich der neue Entwurf von früheren Versionen unterscheidet. Sergiy Kyslytsya, stellvertretender Aussenminister und Mitglied der ukrainischen Delegation, sagte gegenüber der Zeitung: «Wir haben eine solide Grundlage für Annäherung entwickelt und einige Punkte, bei denen wir kompromissbereit sind.»

Ein Beispiel für Veränderungen betrifft die geplante Stärke der ukrainischen Streitkräfte. In früheren Entwürfen war eine Reduktion auf 800'000 Soldaten vorgesehen. Die USA hätten nun jedoch zugestimmt, eine fixe Obergrenze – etwa bei 600'000 Soldaten – komplett zu streichen.

28 Punkte für Frieden. Diese heiklen Zugeständnisse der Ukraine sieht Trumps Plan vor

28 Punkte für FriedenDiese heiklen Zugeständnisse der Ukraine sieht Trumps Plan vor

Auch die Diskussion um mögliche Straffreiheit für Kriegsverbrechen wurde angepasst. Der ursprüngliche Vorschlag sei so überarbeitet worden, dass er «den Klagen derjenigen Rechnung trägt, die im Krieg gelitten haben», erklärte Kyslytsya weiter.

Weitere Details des 19-Punkte-Papiers sind bislang nicht öffentlich. Der Entwurf soll nun Trump und Selenskyj zur finalen politischen Bewertung vorgelegt werden.

Mehr internationale News

USA unter Donald Trump. Militär-Video: Trump legt gegen Demokraten nach +++ So viele sind gegen Venezuela-Angriff

USA unter Donald TrumpMilitär-Video: Trump legt gegen Demokraten nach +++ So viele sind gegen Venezuela-Angriff

Europa. Kreml bereit zu Gesprächen über US-Plan – Kritik an der EU

EuropaKreml bereit zu Gesprächen über US-Plan – Kritik an der EU

Israel. Umstrittene Gaza-Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein

IsraelUmstrittene Gaza-Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein

Meistgelesen

Die Justiz verschont oft Schweizer Politiker – das steckt dahinter
Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen
Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils
Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
Hunderte Kündigungen und wohl weitere Programm-Einschnitte – was der SRG-Kahlschlag bedeutet