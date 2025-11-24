  1. Privatkunden
Weisses Haus zum Friedensplan Souveränität der Ukraine bleibt «vollständig» erhalten – Reist Selenskyj nach Washington?

dpa/Helene Laube

24.11.2025 - 05:47

USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery
USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery. Nach dem Treffen in Genf bewerteten der ukrainische Verhandlungsführer Andrij Jermak und US-Aussenminister Marco Rubio die Gespräche als produktiv.

Nach dem Treffen in Genf bewerteten der ukrainische Verhandlungsführer Andrij Jermak und US-Aussenminister Marco Rubio die Gespräche als produktiv.

Bild: Keystone

USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery. Die Ukraine und die USA haben sich bei Verhandlungen in Genf auf eine überarbeitete Fassung des Friedensplans geeinigt.

Die Ukraine und die USA haben sich bei Verhandlungen in Genf auf eine überarbeitete Fassung des Friedensplans geeinigt.

Bild: Keystone

USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery. Ein US-Beamter vor dem Eingang der amerikanischen Vertretung in Genf. (23. November 2025)

Ein US-Beamter vor dem Eingang der amerikanischen Vertretung in Genf. (23. November 2025)

Bild: Keystone/Martial Trezzini

USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery. Während in Genf verhandelt wurde, griff Moskau weiter an: Rettungskräfte im Einsatz vor einem schwer beschädigten Wohngebäude in Charkiw Sonntagnacht. (23. November 2025).

Während in Genf verhandelt wurde, griff Moskau weiter an: Rettungskräfte im Einsatz vor einem schwer beschädigten Wohngebäude in Charkiw Sonntagnacht. (23. November 2025).

Bild: Keystone/AP Photo/Andrii Marienko

USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery. Dutzende Journalisten warten vor der amerikanischen Vertretung in Genf. (23. November 2025)

Dutzende Journalisten warten vor der amerikanischen Vertretung in Genf. (23. November 2025)

Bild: Keystone/Martial Trezzini

USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery. Nach neuen russischen Angriffen beklagte die Ukraine erneut zivile Opfer. (Archivbild)

Nach neuen russischen Angriffen beklagte die Ukraine erneut zivile Opfer. (Archivbild)

Bild: Keystone

USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan - Gallery. Die Beratungen in Genf zogen sich über mehrere Stunden hin.

Die Beratungen in Genf zogen sich über mehrere Stunden hin.

Bild: Keystone

Washington und Kiew äussern sich nach den Gesprächen zu dem umstrittenen US-Friedensplan zuversichtlich. Es soll nun einen neuen Entwurf geben. Darin wird die Souveränität der Ukraine betont. Die Zeit drängt.

DPA, dpa/Helene Laube

24.11.2025, 05:47

24.11.2025, 06:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Ringen um einen Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Kriegs gibt es Fortschritte: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf gemeinsam einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt.
  • Anders als ursprünglich gefordert heisst es nun in einer Mitteilung des Weissen Hauses, dass die Souveränität der Ukraine unangetastet bleibt.
  • In seiner ursprünglichen Fassung forderte der Entwurf unter anderem, dass Kiew wichtige Gebiete im Osten des Landes kampflos abgeben, die von Russland bereits besetzten Gebiete als russisches Territorium anerkennen und auf Sicherheitsgarantien nahezu vollständig hätte verzichten müssen.
  • Die Europäer forderten deshalb entscheidende Nachbesserungen.
  • Ursprünglich hatte Trump der Ukraine nur bis diesen Donnerstag Zeit für eine Antwort auf den Friedensplan eingeräumt; zuletzt zeigte er sich dahingehend aber versöhnlicher.
Mehr anzeigen

Im Ringen um einen Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Kriegs gibt es Fortschritte: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf gemeinsam einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem Vorschlag «in den kommenden Tagen» fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung, die in Kiew und Washington verbreitet wurde. 

Anders als ursprünglich gefordert, heisst es nun: Beide Seiten – die USA und die Ukraine – «bekräftigten, dass jedes künftige Abkommen die Souveränität der Ukraine uneingeschränkt wahren und einen nachhaltigen und gerechten Frieden gewährleisten muss». Das schrieb das Weisse Haus am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung auf seiner Website.

Und weiter: «Als Ergebnis der Gespräche erarbeiteten die Parteien einen aktualisierten und überarbeiteten Friedensrahmen.» Beide Seiten wollten weiter zusammenarbeiten, um einen Frieden zu erreichen, der «die Sicherheit, die Stabilität und den Wiederaufbau der Ukraine» sicherstellt.

28 Punkte. Grausamkeiten und Chancen – was kann Trumps Friedensplan?

28 PunkteGrausamkeiten und Chancen – was kann Trumps Friedensplan?

«Enger Kontakt» zu europäischen Partnern

Man werde «im weiteren Verlauf des Prozesses auch in engem Kontakt mit den europäischen Partnern bleiben», hiess es weiter. Aber: Finale Entscheidungen zu dem neuen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs würden von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj getroffen, hiess es in der Erklärung weiter.

Die Beratungen in Genf seien «konzentriert, fokussiert und respektvoll» gewesen und hätten «bedeutende Fortschritte» zu gemeinsamen Positionen und zur Festlegung nächster Schritte gezeigt. «Beide Seiten sind sich einig, dass die Beratungen höchst produktiv waren», hiess es in der gemeinsamen Erklärung.

In seiner ursprünglichen Fassung forderte der Entwurf unter anderem, dass Kiew wichtige Gebiete im Osten des Landes kampflos abgeben, die von Russland bereits besetzten Gebiete als russisches Territorium anerkennen und auf Sicherheitsgarantien nahezu vollständig hätte verzichten müssen.

28 Punkte für Frieden. Diese heiklen Zugeständnisse der Ukraine sieht Trumps Plan vor

28 Punkte für FriedenDiese heiklen Zugeständnisse der Ukraine sieht Trumps Plan vor

Reist Selenskyj nach Washington?

Unterdessen erörtern US- und ukrainische Beamte eine mögliche Reise Selenskyjs nach Washington. Dieser könnte bereits in den nächsten Tagen stattfinden, wie «CBS News» berichtet. Die Reise hänge aber vom Ausgang der laufenden Verhandlungen ab.

US-Aussenminister Marco Rubio sprach in Genf von «enormen Fortschritten». Die noch offenen Punkte seien «nicht unüberwindbar», sagte er – ohne Details zu den strittigen Themen zu nennen. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden», sagte Rubio. 

Der neue Entwurf wurde zunächst nicht veröffentlicht. Und sobald es einen finalen Plan geben wird, den Kiew, Washington und die europäischen Partner gutheissen, muss immer noch die grösste Hürde überwunden werden: Ohne die Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin kann es keinen Frieden geben.

Europa- und Nato-Themen sollen separat besprochen werden

Rubio versicherte den europäischen Partnern in Genf, dass Themen, die Europa und die Nato direkt beträfen, separat behandelt werden sollten. Dazu wolle man die Meinungen der Verbündeten einholen, sagte er.

In Genf hatten am Sonntag in unterschiedlichen Gesprächsformaten Unterhändler Deutschlands, Frankreichs, Grossbritanniens, Italiens, der EU, der Ukraine und der Vereinigten Staaten über den 28 Punkte umfassenden Friedensplan der US-Seite beraten. Der ursprüngliche Plan war vergangene Woche über US-Medien bekanntgeworden und wurde von Kritikern als extrem vorteilhaft für Russland und nahezu als Kapitulation für die Ukraine bewertet. 

Die Veröffentlichung löste hektische diplomatische Bemühungen aus, die unter anderem am Wochenende auch den G20-Gipfel in Südafrika überschatteten. Ziel der europäischen Partner Kiews war es, zu einem Entwurf zu kommen, der auch die Interessen der Ukraine und Europas angemessen reflektiert.

Friedensplan à la Putin. Verkauft Trump im Hinterzimmer Kiews Zukunft?

Friedensplan à la PutinVerkauft Trump im Hinterzimmer Kiews Zukunft?

Harte Frist für die Ukraine aufgeweicht

Ursprünglich hatte Trump der Ukraine nur bis diesen Donnerstag – dem US-Feiertag Thanksgiving – Zeit für eine Antwort auf den Friedensplan eingeräumt. Zuletzt zeigte er sich dahingehend aber versöhnlicher. Auch Rubio weichte die Frist auf. Zwar wünsche er sich einen Abschluss bis dahin – doch «ob Donnerstag, Freitag, Mittwoch oder Montag kommende Woche» sei nachrangig. «Wir wollen, dass es bald passiert», sagte Rubio.

Nach Angaben des Weissen Hauses nahmen neben Rubio der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Staatssekretär Daniel Driscoll an dem Treffen in Genf teil. Die ukrainische Delegation leitete Selenskyjs Kanzleichef Andrij Jermak. 

US-Friedensplan. So reagiert das EDA auf das Treffen der Ukraine und USA in der Schweiz

US-FriedensplanSo reagiert das EDA auf das Treffen der Ukraine und USA in der Schweiz

Weitere Beratungen von Merz und EU-Kollegen

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz und andere europäische Staats- und Regierungschef wollten heute auch am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in Angola über den Umgang mit dem Friedensplan beraten. Führende EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich hielten zentrale Bestandteile des ursprünglichen 28-Punkte-Plans für inakzeptabel. 

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan brachte unterdessen sein Land erneut als Vermittler ins Spiel und kündigte ein Telefonat mit Putin an. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das für heute geplante Gespräch. Die Türkei war schon in der Vergangenheit Austragungsort direkter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. 

Drittgrösster Zulieferer. Putins Kriegsmaschinerie tötet ungebremst – mit viel Schweizer Technik

Drittgrösster ZuliefererPutins Kriegsmaschinerie tötet ungebremst – mit viel Schweizer Technik

Ukraine laut Weissem Haus mit aktuellem Friedensplan einverstanden

Laut einer Mitteilung des Weissen Hauses soll die Ukraine mit dem überarbeiteten Plan zufrieden sein. Die ukrainischen Vertreter hätten auf Basis der vorgelegten Überarbeitungen und Klarstellungen erklärt, dass der aktuelle Entwurf die Interessen des Landes widerspiegele und «kurz- und langfristige, glaubwürdige und durchsetzbare Mechanismen zum Schutz der ukrainischen Sicherheit» biete. Die Ukraine äusserte sich zunächst nicht dazu. In der kurz zuvor veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der beiden Länder waren die Formulierungen zu den Ergebnissen der Gespräche in Genf zurückhaltender. 

Der umstrittene ursprüngliche Friedensplan sah zum Beispiel vor, dass die Ukraine bislang noch verteidigte Gebiete an Russland abtritt, ihre militärischen Fähigkeiten beschränkt und die Nato einen Verzicht auf jegliche Erweiterung erklärt. Russland müsste dagegen nur vergleichsweise geringe Zugeständnisse machen und unter anderem auf in der EU eingefrorenes Staatsvermögen verzichten. Dieses würde für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden.

Alles zur historischen Gipfel-Nacht. Trotz Haftbefehl – «Putin würde in der Schweiz Immunität geniessen»

Alles zur historischen Gipfel-NachtTrotz Haftbefehl – «Putin würde in der Schweiz Immunität geniessen»

Europäer wollen US-Ukraine-Plan in Kernpunkten abschwächen

Europäische Änderungsvorschläge zum US-Plan sahen eine deutliche Abschwächung zahlreicher Kernpunkte zugunsten der Ukraine vor. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die Regierung in Kiew demnach beispielsweise keine Gebiete an Russland abgeben müssen, die sie bislang noch selbst kontrolliert. Zudem ist auch keine de facto Anerkennung der von Russland eingenommen Gebiete vorgesehen.

Ebenso sehen die Vorschläge vor, die Grösse der ukrainischen Streitkräfte nur auf 800'000 statt auf 600'000 Soldaten zu begrenzen und eingefrorenes russisches Staatsvermögen nur dann freizugeben, wenn Russland Ausgleichszahlungen für die Kriegsschäden leistet.

Triumph für Moskau. Was folgt aus Alaska – Fünf Thesen zum Trump-Putin-Gipfel

Triumph für MoskauWas folgt aus Alaska – Fünf Thesen zum Trump-Putin-Gipfel

Nato-Beitritt bleibt denkbar

Zudem soll ein Nato-Beitritt der Ukraine nicht mehr explizit ausgeschlossen sein und auch keine allgemeine Amnestie für Kriegsverbrechen gewährt werden. Die im US-Plan genannte Frist für Wahlen in der Ukraine innerhalb von 100 Tagen wird im Entwurf der Europäer ebenfalls nicht genannt. Stattdessen sollen sie nur so «schnell wie möglich» organisiert werden. 

Russland soll allerdings weiterhin wie im US-Plan eine Wiederbelebung der G8-Gruppe der grossen Industrienationen in Aussicht gestellt worden sein. Aus ihr war das Land 2014 nach der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbannt worden. Inwieweit die Änderungsvorschläge bei Verhandlungen in Genf Gehör fanden, blieb zunächst unklar. 

Uneinigkeit über Ukraine-Friedensplan: USA kündigen Änderungen an

Uneinigkeit über Ukraine-Friedensplan: USA kündigen Änderungen an

Genf/Washington, 23.11.25: Europa und die USA sind seit Tagen uneins über den amerikanischen Friedensplan für die Ukraine – nun kündigt US-Aussenminister Marco Rubio Änderungen an. Zuvor hatten sich Vertreter der Ukraine, ihrer europäischen Unterstützern und den USA zu Verhandlungen in Genf getroffen. Rubio sagt, dass nun die Differenzen mit Russland verringert und eine Lösung ausgearbeitet werden sollen, mit der sowohl die Ukraine als auch die USA zufrieden wären. Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, der EU sowie aus der Ukraine wollten bei dem Treffen aus ihrer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland abwenden.

24.11.2025

Mehr zum Thema

Ukraine-Ticker. Russische Drohnenangriffe: Tote in Charkiw +++ In diesen Punkten wollen Europäer US-Ukraine-Plan abschwächen

Ukraine-TickerRussische Drohnenangriffe: Tote in Charkiw +++ In diesen Punkten wollen Europäer US-Ukraine-Plan abschwächen

Treffen in Genf. Wie kann Europa der Ukraine noch helfen?

Treffen in GenfWie kann Europa der Ukraine noch helfen?

Trumps Friedensplan. Republikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»

Trumps FriedensplanRepublikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»

