Ernst_Fischer

Trump erzieht die ganze Welt, während sich die Gefängnisse in der Schweiz mit Ausländern füllen. Er macht Gesetze, dass dies in den USA nicht passiert und setzt sich durch, während in der Schweiz bloss die Steuern hochgehen werden. Vielleicht ist das nicht so leicht verständlich, aber wohl zutreffend.