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«Made in USA» als Pflicht USA verschärfen Regeln für Router – aber kein Gerät erfüllt aktuell diese Vorgaben

Noemi Hüsser

25.3.2026

Die geplanten Regeln werfen Fragen auf – etwa, welche Geräte überhaupt als Router gelten.
Die geplanten Regeln werfen Fragen auf – etwa, welche Geräte überhaupt als Router gelten.
Fabian Sommer/dpa

Die US-Regulierungsbehörde FCC will nur noch Router zulassen, wenn sie vollständig in den USA entwickelt und produziert werden. Doch derzeit erfüllt offenbar kein einziges Gerät diese Anforderungen.

Noemi Hüsser

25.03.2026, 23:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Regulierungsbehörde FCC erlaubt künftig nur noch Router, deren gesamte Wertschöpfungskette – von Design bis Software – vollständig in den USA liegt.
  • Begründet wird die Massnahme mit nationaler Sicherheit, obwohl aktuell kein einziges Router-Modell die Anforderungen erfüllt.
  • Bestehende Geräte bleiben erlaubt, doch Updates werden stark eingeschränkt.
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In den USA dürfen zukünftig nur noch Router verkauft werden, die vollständig in den USA hergestellt worden sind. Das hat die Regulierungsbehörde FCC entschieden, wie das Portal heise.de berichtet.

Die Vorgaben gehen weit: Nicht nur die Produktion, sondern die gesamte Wertschöpfungskette – von Design über Chips bis zur Software – muss in US-Hand liegen. Betroffen sind alle Router, egal ob mit oder ohne WLAN.

Begründet wird der Schritt mit der nationalen Sicherheit. Allerdings gibt es derzeit laut heise.de offenbar kein einziges Router-Modell, das diese Anforderungen erfüllt.

Ausnahmen mit hohen Hürden verbunden

Bereits zugelassene Geräte dürfen zwar weiterverkauft und genutzt werden. Allerdings werden diese mit dem Verbot Software- und Firmware-Updates künftig stark eingeschränkt. Sicherheitsupdates bleiben vorerst erlaubt – allerdings nur bis März 2027.

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Ausnahmen sind möglich, aber mit hohen Hürden verbunden. Hersteller müssen detailliert ihre Lieferketten für jeden einzelnen Router offenlegen und nachweisen, warum die Produktion nicht in den USA erfolgt. Zudem müssen sie konkrete Pläne vorlegen, die Fertigung künftig in die USA zu verlagern.

Unklar bleibt zudem, was genau als «Router» gilt. Laut einem Dokument, auf das sich die FCC bezieht, leiten Router Datenpakete zwischen vernetzten Systemen weiter – eine Definition, die laut heise.de sowohl WLAN-Repeater als auch Smartphones einschliessen könnte.

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