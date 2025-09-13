  1. Privatkunden
Drohnen über Polen USA rügen Russland und bietet Nato volle Unterstützung

SDA

13.9.2025 - 13:26

Bergung einer beschädigten Drohne in Polen. (Archivbild)
Bergung einer beschädigten Drohne in Polen. (Archivbild)
Rafal Niedzielski/AP/dpa

Die USA haben nach den Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen ihre Nato-Verbündeten demonstrativ gestärkt. In New York versprach die US-Botschafterin Dorothy Shea, Washington werde «jeden Zentimeter Nato-Territorium» verteidigen.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

13.09.2025, 13:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach russischen Drohnenflügen über Polen bekräftigte US-UN-Botschafterin Dorothy Shea, dass die USA jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen werden.
  • Sie kritisierte Russland scharf für die Missachtung von Friedensbemühungen und forderte konkrete Schritte zu Verhandlungen mit der Ukraine.
  • Polen widersprach der Darstellung von Präsident Trump, die Verletzungen könnten ein Versehen gewesen sein, und schoss mit Nato-Verbündeten erstmals Drohnen ab.
Mehr anzeigen

Nach den Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen versichert, dass Amerika fest an der Seite seiner Nato-Verbündeten steht.

«Seien Sie versichert, dass wir jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen werden», sagte Dorothy Shea am Freitagabend (Ortszeit) in New York bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema. Dieser «Vorfall» sei nicht hilfreich für die jüngsten Bemühungen der USA, ein Ende des Krieges zu vermitteln.

Polen widersprich Trump

Damit äusserte sich Shea deutlich klarer als US-Präsident Donald Trump, der die russischen Drohnenflüge anders als die meisten Nato-Staaten eher ausweichend kommentiert hatte. Polen widersprach etwa ausdrücklich der Einschätzung Trumps, wonach das massive Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum möglicherweise auf einem Fehler beruhte.

Shea rügte, dass Russland seit dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin Mitte August in Alaska seine Bombenangriffe auf die Ukraine intensiviert habe. «Diese Aktionen, nun auch noch durch die Verletzung des Luftraums eines US-Verbündeten – ob absichtlich oder nicht – zeigen eine enorme Missachtung der ernsthaften Bemühungen der USA, diesen Konflikt zu beenden.»

«Russland muss seine Ernsthaftigkeit unter Beweis stellen»

Sie mahnte Moskau zu einem Kurswechsel: Russland sei dringend aufgefordert, durch direkte Verhandlungen mit der Ukraine ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten anzustreben. «Russland muss seine Ernsthaftigkeit unter Beweis stellen, indem es unverzüglich konkrete Schritte in Richtung Frieden unternimmt.»

Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch war auch eine grosse Zahl an Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige russische Drohnen ab. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen einen Angriffskrieg Russlands.

USA rügen Russland und bietet Nato volle Unterstützung

Eskalation an Ostflanke: Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum

Eskalation an Nato-Ostflanke: Polen und seine Verbündeten suchen nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet nach einer Antwort. Erstmals seit Moskaus Angriff auf die Ukraine geraten in der Nacht auf Mittwoch mehrere russische Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato. Erstmals werden die Drohnen abgeschossen. Russland räumt die Verletzung des Luftraums zwar nicht direkt ein, erklärt aber, es sei kein Angriff auf Polen gewesen.

Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Ein Video zeigt, wie nordkoreanische Bedienstete alles abwischen, was Kim Jong-un bei seinem Besuch in China berührt hat. Offensichtlich hat der «Oberste Führer» Angst, dass seine DNA bekannt wird.

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen.

