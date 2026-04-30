Dank eines Tricks baut Trumps Partei jetzt unbemerkt ihre Macht aus

Vorteil für RepublikanerDank eines Tricks baut Trumps Partei jetzt unbemerkt ihre Macht aus
SDA
30.4.2026 - 11:33
Gerrymandering erklärt: Wie sich die US-Politik mit Wahlkreis-Mauscheleien ins eigene Fleisch schneidet
Als Gerrymandering bezeichnen die Amerikaner die Verschiebung von Wahlkreisen, um politisch daraus Vorteile zu ziehen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten haben es getan – oder wollen es tun. Die Politiker vergessen dabei jedoch etwa, veranschaulicht das blue-News-Video.
31.10.2025
Kurz vor den Zwischenwahlen verschiebt sich in den USA das politische Spielfeld. Neue Wahlkreise und ein Urteil aus Washington stärken die Republikaner rund um Donald Trump. Doch die Kritik ist scharf – und der Streit könnte noch vor Gericht eskalieren.
Zum einen bringt der Bundesstaat Florida einen Neuzuschnitt seiner Wahlkreise auf den Weg. Im konservativ regierten «Sunshine State», dem nach Einwohnerzahl drittgrössten US-Bundesstaat, votierten am Mittwoch beide Kammern für eine neue Aufteilung der 28 Wahlbezirke, wie das Repräsentantenhaus von Florida mitteilte. Medienberichten zufolge haben die Republikaner damit Aussicht auf weitere vier Sitze im US-Repräsentantenhaus in Washington.
Der Neuzuschnitt muss noch von Gouverneur Ron DeSantis abgenickt werden, was jedoch als Formsache gilt – er hatte den Vorschlag am Montag selbst eingebracht. Möglich ist, dass der Neuzuschnitt noch gerichtlich angefochten wird. Die Verfassung Floridas verbietet es ausdrücklich, Wahlkreise zum Vor- oder Nachteil von Parteien oder Amtsträgern zu verändern.
Die Vorsitzende der Demokraten in Florida, Nikki Fried, kritisierte das Gesetz und die Republikaner scharf. «Sie alle wissen, dass es falsch, verfassungswidrig und rechtswidrig war und gegen ihren Amtseid verstösst.»
Rückenwind auch in Louisiana für Republikaner
Zum anderen erklärte der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der USA, den Wahlkreiszuschnitt im Bundesstaat Louisiana für verfassungswidrig. Das Urteil des mehrheitlich konservativ besetzten Richtergremiums schwächt damit das Wahlrechtsgesetz von 1965 ab, das eigentlich auf Gleichstellung abzielt: Es ermöglicht, dass Minderheiten bei der Einteilung der Wahlkreise berücksichtigt werden. So soll traditionell diskriminierten Gruppen erleichtert werden, Kandidaten ihrer Gemeinschaft zu wählen.
Donald Trump News
Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA.
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa
Richter Samuel Alito erklärte bei der Urteilsverkündung, dass künftig eine absichtliche Diskriminierung durch den Zuschnitt nachgewiesen werden müsse, anstatt lediglich darzulegen, dass eine Minderheit unter bestimmten Umständen nicht die Möglichkeit habe, ihren Kandidaten zu wählen.
Mit dem Urteil ist der Bundesstaat Louisiana nicht verpflichtet, einen zweiten Wahlkreis zu schaffen, in dem Schwarze die Bevölkerungsmehrheit bilden. Das Supreme-Court-Urteil bedeutet einen Rückschlag für die Demokraten: Ihr schwarzer Kongresskandidat Cleo Fields könnte dadurch das Nachsehen haben.
Die Bürgerrechtsorganisation NAACP kritisierte das Urteil als Möglichkeit zur straflosen Diskriminierung. Andere Bundesstaaten seien auf bestem Weg, ebenfalls «rassistische Alito-Wahlkreiskarten» zu verabschieden, sagte die Chefin des NAACP-Rechtsbeistandsfonds, Janai Nelson, dem Sender CNN. Wahlkreiszuschnitte nach diesem Vorbild schwächten die Macht schwarzer Wähler und anderer benachteiligter Gruppen – und dies nun auch noch mit der Erlaubnis des Obersten Gerichtshofes, so Nelson.
Wahlvorteile durch «Gerrymandering»
Der Neuzuschnitt von Wahlkreisen, das sogenannte Gerrymandering, hat in den USA eine jahrhundertealte Tradition. Hintergrund ist, dass nach dem alle zehn Jahre erhobenen Zensus die Wahlkreise neu zugeschnitten werden müssen, damit sie jeweils ähnlich viele Einwohner umfassen. Mit diesem Argument begründete auch DeSantis die Massnahme in Florida.
In der Praxis nutzen Parteien den Prozess jedoch oft, um sich Vorteile zu verschaffen. So können aus einem Wahlkreisteil mit klarer Mehrheit Gebiete in einen anderen Wahlkreis verlagert werden, in dem das Rennen enger ist.
Seit Monaten kämpfen Republikaner und Demokraten in mehreren US-Bundesstaaten um bessere Chancen bei der Zwischenwahl im November, bei der Republikaner ihre dünne Mehrheit im US-Kongress verteidigen wollen.
Erst vor knapp einer Woche hatten die Demokraten in Virginia ihre Wahlkreise per Volksentscheid neu gefasst, was ihnen ebenfalls vier Sitze bringen könnte. Auch die Staaten Texas und Kalifornien hatten ihre Bezirke zuvor neu aufgeteilt.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
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