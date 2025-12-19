Nebel um die Second Lady – ihre Beziehung zu Melania Trump und andere Mysterien

Usha Vance, die Ehefrau von US-Vizepräsident J. D. Vance, ist die erste nicht-weisse Second Lady der USA. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Seit fast einem Jahr ist sie nah an der Macht, doch Second Lady Usha Vance bleibt eine Figur im Nebel. Ihre politische Haltung, ihre Rolle in der Ehe mit US-Vizepräsident J. D. Vance und ihre Nähe zum Trumpismus geben Rätsel auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Usha Vance ist auch fast ein Jahr, nachdem ihr Ehemann J.D. Vance US-Vizepräsident wurde, öffentlich zurückhaltend. Ihre politischen Überzeugungen sind weitgehend unbekannt.

Trotz ihrer Herkunft und früherer Nähe zu progressiven Kreisen ist sie heute Teil des inneren Trump-Zirkels.

In ihrer Rolle als Second Lady hat sie ihren Beruf als Juristin aufgegeben. Zu First Lady Melania Trump pflegt sie ein pragmatisches Arbeitsverhältnis. Mehr anzeigen

Seit fast einem Jahr ist Donald Trump wieder US-Präsident. Mit ihm rückte auch Vizepräsident J. D. Vance ins Machtzentrum Washingtons – und dessen Ehefrau Usha Vance in die Rolle der Second Lady. Damit stellte sich eine Frage, an der sich die Öffentlichkeit seither abarbeitet: Wer ist diese Frau?

Usha Vance liess sich nie gern in die Karten schauen. Bei öffentlichen Auftritten trat sie zurückhaltend auf, in Interviews blieb sie kontrolliert und verriet wenig über sich oder ihre politischen Überzeugungen. Und auch fast ein Jahr nach dem Amtsantritt ihres Mannes bleibt vieles an ihr unklar.

Das erste grosse Rätsel: In der politischen Welt, in der sich ihr Mann bewegt, wirkt Usha Vance oft wie eine Fremde. Wie kommt es, dass die Tochter indischer Einwanderer, die bis 2014 als Demokratin registriert war, vor Vances Kandidatur als Anwältin für eine progressive Kanzlei arbeitete und Gerüchten zufolge 2016 Hillary Clinton gewählt hat, heute die Trump-Regierung unterstützt?

Ihre Herkunft und ihr Glaube stehen im Kontrast zur weissen, christlichen Norm im Trump-Lager. Usha Vance ist die erste Person of Color in der Rolle als Second Lady. Sie wird deswegen aus ihrem eigenen politischen Lager regelmässig rassistisch angegriffen – und dann nicht einmal von ihrem Mann richtig verteidigt.

Als beispielsweise der rechtsextreme Aktivist Nick Fuentes im Juli 2024, also noch vor den Wahlen, die Frage stellte, wie jemand «mit einer nicht-weissen Frau, einer indischen Frau und einem Kind namens Vivek die weisse Identität unterstützen» könne, antwortete J. D. Vance lediglich: «Sie ist keine weisse Person, aber ich liebe sie einfach.»

Diesen Oktober sagte Vance an einem Anlass der Organisation Turning Point USA, er wünsche sich, dass seine Frau, die hinduistisch ist, zum Christentum konvertiere. Er hoffe, dass «sie irgendwann von denselben Dingen bewegt wird, die mich in der Kirche bewegt haben».

Vance: Do I hope eventually that she is somehow moved in by church. Yeah, I honestly, I do wish that because I believe in the Christian gospel. And I hope eventually my wife comes to see it the same way. If she does not, then god says everybody has free will and so that does not… pic.twitter.com/IVVJfMFhKT — Acyn (@Acyn) October 30, 2025

Welche politischen Überzeugungen Usha Vance heute tatsächlich vertritt, ist unklar. Öffentliche Positionen, die über ihre Rolle als Second Lady hinausgehen, hat sie seit dem Wahlsieg ihres Mannes kaum bezogen. Hinweise darauf, dass sie konservativen Positionen zumindest nahesteht, gibt es dennoch: In der Vergangenheit arbeitete sie unter anderem für die konservativen Richter Brett Kavanaugh und John Roberts.

«Eine Mutter von drei Kindern, die viel Geschirr spült»

Da Usha Vance sich politisch kaum äussert, richtet sich der öffentliche Blick umso stärker auf eine andere Ebene: das Private. Das zweite Rätsel lautet: Wie steht es um die Ehe von Usha und J. D. Vance?

Seit 2014 sind die beiden verheiratet, kennengelernt haben sie sich an der Yale University. Mittlerweile haben sie drei Kinder. Doch über den Zustand ihrer Ehe wird seit einiger Zeit spekuliert.

Angeheizt wurden diese Spekulationen durch einen Moment an der Veranstaltung von Turning Point USA im Oktober – jener Veranstaltung, an der Vance auch die Religion seiner Ehefrau kommentierte. Dort umarmte er Erika Kirk, die Witwe des ermordeten rechtsradikalen Influencers Charlie Kirk, und legte dabei seine Hand an ihre Hüfte. Kirk hatte zuvor gesagt: «Niemand wird meinen Ehemann ersetzen. Aber ich sehe einige Ähnlichkeiten zwischen meinem Mann und J. D.»

Erika Kirk und J. D. Vance an einer Veranstaltung von Turning Point USA im Oktober. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Es folgten mehrere öffentliche Auftritte von Usha Vance, bei denen sie keinen Ehering trug. Ein Sprecher versuchte später zu beschwichtigen: Dahinter stecke nichts. Usha sei schlicht «eine Mutter von drei kleinen Kindern, die viel Geschirr spült, oft badet und manchmal ihren Ring vergisst». In einem Interview mit «USA Today» sagte Usha Vance selbst, sie und ihr Mann fänden es amüsant, dass so viel über ihre Ehe spekuliert werde.

Die «Truth-Teller» im Hintergrund

Das dritte Rätsel betrifft ihre Rolle. Klar ist: Usha Vance ist Second Lady. Doch im Gegensatz zu ihren Vorgänger:innen – Karen Pence und Second Gentleman Douglas Emhoff, die beide weiterhin ausserhalb des Weissen Hauses beruflich tätig waren – gab sie ihre Arbeit als Anwältin auf.

Seither unterstützt sie ihren Ehemann in Vollzeit, schrieb etwa bereits Reden für ihn mit. Gleichzeitig versuche sie, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen, wie sie «USA Today» erzählte.

Ihre eigene Rolle beschreibt Usha Vance als «Truth-Teller» – einer Wahrheitssagerin. «Er nimmt alles, was ich sage, sehr ernst und mit grossem Respekt an. Und das fliesst in seine Art, über Dinge nachzudenken, ein», sagte sie in einem Interview mit Fox News über ihren Mann.

Zur Arbeit als Second Lady gehören aber natürlich auch öffentliche Auftritte. Immer mal wieder sieht man sie dabei auch an der Seite von First Lady Melania Trump.

«Wir sind unterschiedliche Menschen»

Die Beziehungen zwischen First und Second Lady sind nicht immer einfach. Man reist oft zusammen und tritt miteinander auf. Das kann unangenehm werden, wenn man sich nicht versteht.

So soll das Verhältnis zwischen Karen Pence und Melania Trump eher distanziert gewesen sein. Eine CNN-Reporterin berichtete etwa, Pence habe während einer gemeinsamen Reise im Flugzeug nicht in der Kabine der First Lady gesessen, sondern bei den Mitarbeitenden.

Zwischen Usha Vance und Melania Trump scheint das Verhältnis weniger angespannt. Im Interview mit USA Today sagte Vance über die First Lady: «Wir verstehen uns wirklich ziemlich gut.»

ie habe es genossen, mit ihr zu reisen und über ihre Interessen und Hobbys zu sprechen. «Wir sind zwar unterschiedliche Menschen, aber unterschiedliche Menschen, die gern miteinander reden», sagte sie.

Ein pragmatisches Arbeitsverhältnis. Das passt zu einer öffentlichen Rolle, die Usha Vance ebenso pragmatisch ausfüllt – indem sie viele Fragen unbeantwortet lässt. Ihre politische Haltung, ihr Privatleben und ihre Rolle an der Seite der Macht bleiben weiterhin im Nebel.

