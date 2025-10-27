USS Nimitz verliert Helikopter und Jet in nur 50 Minuten

Der Flugzeugträger USS Nimitz ist derzeit im Südchinesischen Meer stationiert. Im Flugbetrieb ist es gestern jedoch zu gleich zwei Unfällen gekommen: Ein Kampfjet und ein Helikopter sind dabei ins Meer gestürzt.

Die US Navy hat nach eigener Aussage bei «Routine-Operationen» im Südchinesischen Meer gleich zweimal teure Ausrüstung verloren: Ein Helikopter und ein Kampfjet sind dabei in den Fluten gelandet.

Der erste Vorfall hat sich nach Angaben der Pazifikflotte am gestrigen Sonntag gegen 14.25 Uhr Ortszeit ereignet. Ein Helikopter vom Typ MH-60R Sea Hawk von Flugzeugträger USS Nimitz ist abgestürzt, der zu dem Battle Cats genannten Maritime Strike Squadron (HSM) 73 gehört.

Der Flugzeugträger USS Nimitz hat innert 50 Minuten gleich zwei Fluggeräte verloren. Archivbild: KEYSTONE

Die drei Besatzungsmitglieder seien aus dem Wasser gerettet worden, ohne dass einer von ihnen verletzt worden sei. Um 15.15 Uhr sei auf der Nimitz dann erneut Alarm ausgelöst worden, als eine F/a-18F Super Hornet des Fighting Redcocks genannten Strike Fighter Squadron (VFA) 22 Probelem bekommen hat.

Die beiden Piloten hätten sich mit den Schleudersitzen gerettet und seien kurz darauf aus dem Meer gefischt worden, heisst es weiter.