«Verpiss dich» Vance macht Ferien in englischer Bilderbuchgemeinde – Anwohner sind empört

Lea Oetiker

13.8.2025

JD Vance und der britischen Aussenminister David Lammy.
JD Vance und der britischen Aussenminister David Lammy.
KEYSTONE

US-Vize JD Vance urlaubt in den Cotswolds, in England. Im Dorf Charlbury will man ihn jedoch nicht zu Besuch haben – und protestiert gegen den US-Vizepräsidenten.

Lea Oetiker

13.08.2025, 07:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • JD Vance macht Urlaub in den Cotswolds, wird dort aber von rund 100 Menschen in Charlbury unerwünscht empfangen.
  • Die Anwohner protestierten mit «Dance against Vance» und klagten über Verkehrschaos durch seine Sicherheitskräfte.
  • Vance startete seinen Urlaub in Grossbritannien vergangene Woche mit einem Treffen mit dem britischen Aussenminister David Lammy
Mehr anzeigen

Der Us-Vizepräsident JD Vance macht gerade Urlaub in der malerischen Cotswolds-Region in England, wie der «Guardian» schreibt. Dort ist der Republikaner aber nicht willkommen.

Rund 100 Menschen haben im Dorf Charlbury gegen den Ferienaufenthalt von Vance und seienr Familie protestiert. «Die Menschen von Cotswolds sind heute hier, um JD Vance zu sagen, dass er hier nicht willkommen ist», sagte der Vertreter der Organisation Stop Trump Coalition, Jake Atkinson, am Dienstag bei der Demonstration.

Auf den Schildern der Demonstrierenden stand: «Geh nach Hause», «Nicht-Willkommen-Party» oder «Verpiss dich». Die Aktion hiess «Dance against Vance», also «Tanzen gegen Vance».

Die Polizei und US-Sicherheitskräfte waren in grosser Zahl in dem kleinen Dorf vertreten.

«Gleichen Empfang bescheren wie er Selenskyj»

Einwohner der sonst ruhigen Gemeinde ärgerten sich über den Trubel in ihrem Dorf – und über den US-Vize selbst. «Es ist störend und eine ziemliche Überraschung», sagte ein Anwohner zum «Guardian».

Ein weiterer Anwohner sagt: «Wir wollten ihm den gleichen Empfang bescheren wie er Selenskyj im Weissen Haus». Er bezieht sich dabei auf den Eklat im Februar, als Vance und US-Präsident Trumo den ukrainischen Präsidenten vor laufenden Kameras blossstellten. 

Doch nicht dur die Politik stört viele Anwohner*innen, auch die erheblichen Verkehrsbehinderungen dir durch den unerwünschten Besucher entstehen. Vance ist mit einer grossen Gruppe an Secret Service angereist. Immer wieder würden Strassen gesperrt werden und Autos durchsucht, beklagt ein Anwohner gegenüber dem «Guardian».

Vance startete seinen Urlaub in Grossbritannien vergangene Woche mit einem Treffen mit dem britischen Aussenminister David Lammy. Später will er Berichten zufolge noch nach Schottland reisen.

