Vance stellte sich hinter Orbán – und kassiert nun viel Häme im Netz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Einladung aus der Schweiz Vance stellte sich hinter Orbán – und kassiert nun viel Häme im Netz

Dominik Müller

14.4.2026

Kurz vor der Wahl: Vance (r.) zu Besuch bei Orban.
Kurz vor der Wahl: Vance (r.) zu Besuch bei Orban.
Bild: Keystone

Donald Trump und JD Vance stellten sich demonstrativ hinter Viktor Orbán. Genützt hat es nichts – im Gegenteil: Manche machen genau diese Unterstützung für Orbáns Pleite bei den Wahlen in Ungarn verantwortlich.

Dominik Müller

14.04.2026, 04:30

14.04.2026, 04:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Herausforderer Péter Magyar gewinnt die Wahl in Ungarn deutlich.
  • Damit endet die lange Amtszeit von Viktor Orbán – trotz Unterstützung durch Donald Trump und JD Vance.
  • In sozialen Medien wird die US-Unterstützung als mitentscheidender Faktor für Orbáns Abwahl verspottet.
Mehr anzeigen

Das ist passiert

16 Jahre lang hat Viktor Orban in Ungarn als regierender Ministerpräsident geamtet. Nun ist er seinen Posten unfreiwillig los: Die Partei seines Herausforderers Péter Magyar hat in einem Erdrutschsieg die Parlamentswahlen gewonnen.

Tausende Menschen feierten am Sonntag den Machtwechsel bis tief in die Nacht hinein und tanzten auf dem Batthyani-Platz in Budapest ausgelassen zu harten Techno-Rhythmen. Kater- statt Partystimmung dürfte zur gleichen Zeit in Washington geherrscht haben: Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein Vize JD Vance haben sich im Vorfeld der Wahl öffentlich für Machthaber Orbán ausgesprochen.

«Geht raus und wählt Viktor Orbán», schrieb Trump in Grossbuchstaben auf der Plattform Truth Social. Und weiter – ebenfalls in Grossbuchstaben: «Ich stehe voll und ganz hinter ihm.» Rechtspopulist Orbán gilt als Verbündeter Trumps.

Machtwechsel in Budapest. Senkrechtstarter hält Ungarn in Bann – wer ist Peter Magyar?

Machtwechsel in BudapestSenkrechtstarter hält Ungarn in Bann – wer ist Peter Magyar?

US-Vizepräsident Vance reiste letzten Dienstag gar nach Ungarn und leistete Wahlkampfunterstützung vor Ort. Dabei geizte er nicht mit unverhohlenem Lob: «Der Präsident der Vereinigten Staaten und der Ministerpräsident von Ungarn waren gemeinsam dazu fähig, wunderbare Dinge zu tun.»

Orbán sei gemäss Vance ein «weiser Staatsmann», auf den Trump und er gerne hörten, um bei den – derzeit stillstehenden – Friedensbemühungen zur Beilegung des russischen Kriegs gegen die Ukraine weiterzukommen. «Viktor war besser als jeder andere, um uns dabei zu helfen, damit wir verstehen, was brauchen die Ukrainer, was brauchen die Russen, um zu einem Frieden zu kommen», sagte Vance.

Wird es jetzt wieder einfacher?. Orban ist weg, Brüssel feiert – das bedeutet die Schicksalswahl für die EU

Wird es jetzt wieder einfacher?Orban ist weg, Brüssel feiert – das bedeutet die Schicksalswahl für die EU

Genützt hat es bekanntlich wenig. Im Gegenteil: Orbán hat die Wahl in Ungarn verloren. In den sozialen Medien bringen nun prominente und weniger prominente Menschen ihre Häme zum Ausdruck. Der Tenor: Nicht trotz, sondern wegen der US-Unterstützung habe Orbán eine krachende Niederlage erlitten. Vor allem Vance bekommt in zahlreichen Memes sein Fett weg.

«Das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen»

So lobt etwa der britische Moderator Rod Whiting Vance dafür, die Abwahl Orbáns überhaupt erst ermöglicht zu haben. Whitings Fazit: «Das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen scheint ein wiederkehrendes Problem der aktuellen US-Regierung zu sein.»

Einladungen mit Hintergedanken

Das bringt Politiker*innen auf Ideen: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth lädt den US-Vizepräsidenten ironisch in die Schweiz ein. «Lieber JD Vance, wären Sie bitte so freundlich, in die Schweiz zu kommen und die SVP zu unterstützen? Nach Ihrem grossartigen Erfolg in Ungarn würden wir Ihre Unterstützung für Menschenrechte und Demokratie wirklich wertschätzen», schreibt Wermuth auf Blue Sky.

Dear @jd-vance-1.bsky.social, would you please be so kind and come to Switzerland for an official endorsement of the Swiss People’s Party? After your great success in Hungary we would really appreciate your support for human rights and democracy. Best regards.

— Cédric Wermuth (@cedricwermuth.bsky.social) 12. April 2026 um 22:57

Auch die deutsche Grünen-Abgeordnete Ricarda Lang stimmt mit ein und will den US-Vizepräsidenten überreden, in Deutschland Wahlkampf zu machen. Hintergrund: JD Vance hatte sich in der Vergangenheit immer wieder öffentlich hinter die deutsche, rechtspopulistische Partei AfD gestellt.

Vance-Besuch als Brandbeschleuniger

Warum sich Ricarda Lang wohl eine AfD-Kampagne mit Vance wünscht, demonstriert die Grafik, die der tschechische EU-Abgeordnete Tomáš Zdechovský auf X geteilt hat: Demnach baute Magyar seinen Vorsprung auf Orbán just ab dem Moment deutlich aus, als Vance zu Besuch in Ungarn war.

Immerhin klappt's mit Feiern – oder?

Die Studentenorganisation SFL listet zwei weitere Ereignisse auf, die das unglückliche Händchen von Vance belegen sollen: den Tod des vorherigen Papstes, kurz nachdem Vance diesen im Vatikan besucht hatte, und die erfolglosen Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs in Pakistan, an denen Vance die USA vertrat.

In die gleiche Kerbe schlägt User Evan, nur dass er Vance immerhin attestiert, ohne Panne durch eine Pokalzeremonie führen zu können. Allerdings: Das angefügte Video beweist exakt das Gegenteil.

Video aus dem Ressort

Peter Magyar: «Wir haben unser Heimatland zurückerobert»

Peter Magyar: «Wir haben unser Heimatland zurückerobert»

Der pro-europäische Konservative Peter Magyar versichert seinen Anhängern: «Ungarn wird wieder ein starker Verbündeter innerhalb der EU und der NATO sein.» Seine Partei hat bei den Wahlen am Sonntag eine Zweidrittelmehrheit im Parlament errungen.

13.04.2026

Mehr aus dem Ressort

Brandkatastrophe in Crans-Montana VS. Ankläger vernehmen Gemeindepräsidenten – er überzeugt nicht vollends

Brandkatastrophe in Crans-Montana VSAnkläger vernehmen Gemeindepräsidenten – er überzeugt nicht vollends

Trump legt sich mit dem Papst an. «So etwas wie der Atomknopf für den Vatikan»

Trump legt sich mit dem Papst an«So etwas wie der Atomknopf für den Vatikan»

Angriff auf den Iran. Iran wirft USA mangelnden politischen Willen vor +++ Trump: «Iran hat angerufen, sie wollen einen Deal machen»

Angriff auf den IranIran wirft USA mangelnden politischen Willen vor +++ Trump: «Iran hat angerufen, sie wollen einen Deal machen»

Meistgelesen

«So etwas wie der Atomknopf für den Vatikan»
Irans Präsident wirft USA mangelnden politischen Willen vor +++ Trump: «Iran hat angerufen, sie wollen einen Deal machen» +++
Vance stellte sich hinter Orbán – und kassiert nun viel Häme im Netz
Ältere haben Wohnraum im Überfluss – die Jungen zahlen den Preis
Patrick Fischer: «Habe für Olympia in China Covid-Zertifikat gefälscht»