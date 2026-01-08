  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ICE-Beamter erschiesst junge Mutter Vance bezeichnet getötete Frau als «Opfer linker Ideologie»

SDA

8.1.2026 - 22:37

US-Vize-Präsident JD Vance bezeichnet getötete Frau als «Opfer linker Ideologie». (Archivfoto)
US-Vize-Präsident JD Vance bezeichnet getötete Frau als «Opfer linker Ideologie». (Archivfoto)
Bild: Nathan Howard/Pool The New York Times/AP/dpa

Die von einem ICE-Beamten in Minneapolis erschossene Frau bezeichnet US-Vizepräsident Vance als «Opfer linker Ideologie». Sie müsse «schon ein wenig einer Gehirnwäsche unterzogen worden sein».

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

08.01.2026, 22:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Tötung einer Frau durch einen Beamten der ICE spricht JD Vance von einem «Opfer linker Ideologie».
  • Für Vance muss die 37-Jährige «schon ein wenig einer Gehirnwäsche unterzogen worden sein».
  • Die Frau hatte bei der ICE-Aktion eine Kopfverletzung erlitten und ist im Krankenhaus für tot erklärt worden.
Mehr anzeigen

US-Vizepräsident JD Vance hat die von einem Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossene Frau in Minneapolis als «Opfer linker Ideologie» bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus fragte er, welche junge Mutter auftauche und beschliesse, mit ihrem Auto ICE-Beamten in die Quere zu kommen, die legitimes Recht durchsetzten. Dafür müsse man «schon ein wenig einer Gehirnwäsche unterzogen worden sein», sagte er.

ICE-Agent tötet 37-Jährige. Eine neue Aufnahme legt nahe, dass Trumps Regierung lügt

ICE-Agent tötet 37-JährigeEine neue Aufnahme legt nahe, dass Trumps Regierung lügt

«Ein Teil von mir ist sehr, sehr traurig um diese Frau, nicht nur, weil sie ihr Leben verloren hat, sondern weil ich glaube, dass sie ein Opfer linker Ideologie ist», sagte Vance. Zuvor hatte das Heimatschutzministerium es so dargestellt, als hätte die Frau versucht, Einsatzkräfte zu überfahren. Lokale Behörden äusserten dagegen erhebliche Zweifel an der offiziellen Darstellung, dass es sich bei den Schüssen um Notwehr gehandelt habe.

Der Polizei zufolge befand sich die 37-Jährige am Mittwoch in ihrem Auto und blockierte eine Strasse, als sich ein ICE-Beamter zu Fuss näherte. Der Wagen setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen. Die Frau habe eine Kopfverletzung erlitten und sei im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Vance kündigt neue Stelle im Justizministerium an

In Minneapolis und St. Paul läuft seit einigen Tagen eine ICE-Operation, an der laut Heimatschutzministerium mehr als 2000 Bundesbeamte beteiligt sind. Ziel der Einsätze sind den Behörden zufolge Ermittlungen im Zusammenhang mit mutmasslichem Betrug, unter anderem im Umfeld der somalischen Gemeinschaft. US-Medien diskutieren, ob der von den Behörden genannte Einsatzgrund als Vorwand für eine politisch motivierte Verschärfung der Einwanderungspolitik diene.

Vance kündigte nun an, dass eine neue Stelle im US-Justizministerium geschaffen werde, die landesweit für Betrugsfälle zuständig sei, sich zunächst aber auf den Bundesstaat Minnesota fokussieren solle.

Mehr zum Thema

USA. Tödliche Schüsse bei Einsatz von US-Einwanderungsbehörde

USATödliche Schüsse bei Einsatz von US-Einwanderungsbehörde

ICE tötet 37-Jährige. 5 Hollywood-Stars, die ihrer Wut über Minneapolis Luft machen

ICE tötet 37-Jährige5 Hollywood-Stars, die ihrer Wut über Minneapolis Luft machen

«Freundlichste Person». Das ist die Frau (37), die von ICE erschossen wurde

«Freundlichste Person»Das ist die Frau (37), die von ICE erschossen wurde

Meistgelesen

Starker Schneefall in Crans-Montana vor Trauerfeier ++ Axa versicherte Gemeinde und Bar
Ostschweizer Traditionsfirma ist zahlungsunfähig
«Man behandelt nicht nur das Kind, sondern die ganze Familie»
5 Hollywood-Stars, die ihrer Wut über Minneapolis Luft machen
Was steckt in dem Tanker, den Trump den Russen vor der Nase weggeschnappt hat?