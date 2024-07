J. D. Vance wird von seiner Vergangenheit eingeholt

Der republikanische Vizekandidat J. D. Vance ist unterdessen auf Wahlkampf-Tour – natürlich im eigens bedruckten Flugzeug wie sein Chef. Julia Nikhinson/AP /dpa

Abwertende Bemerkungen von Trumps Vizekandidat über «kinderlose Katzenladys», seine Verachtung für Trump und weitere kontroverse Meinungsänderungen stellen J. D. Vance's Glaubwürdigkeit infrage.

Bei den Republikanern herrscht grosse Besorgnis. Für die Unruhe verantwortlich ist Donald Trumps Vizekandidat, J. D. Vance (39). Immer mehr seiner kontroversen Aussagen aus der Vergangenheit kommen ans Licht.

Eine ehemalige Kommilitonin der Yale Law School hat der «New York Times» rund 90 E-Mails und Textnachrichten weitergeleitet, die sie überwiegend zwischen 2014 und 2017 von Vance erhalten hatte.

Freundschaft zerbrach vor drei Jahren

Sofia Nelson, heute Pflichtverteidigerin in Detroit, ist eine trans Frau und sagt, sie und Vance seien einst enge Freunde gewesen. Sie hätten sich jedoch 2021 zerstritten, als Vance öffentlich bekannt gab, dass er ein Verbot der geschlechtsangleichenden Betreuung für Minderjährige in Arkansas unterstütze.

Nelson hofft, dass die E-Mails die Meinung der Wähler*innen über Vance beeinflussen werden. Im Interview mit der Detroit Free Press erklärte sie, dass sie den J. D. Vance von früher vermisse.

In einer Stellungnahme sagte ein Sprecher der Vance-Kampagne, es sei «bedauerlich», dass jemand «jahrzehntealte private Gespräche zwischen Freunden» teile. «Senator Vance schätzt seine Freundschaften mit Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum», heisst es in der Erklärung.

Kommilitonin und trans Frau Sofia Nelson, Studienkollegin von J. D. Vance. Sylvia Jarrus/New York Times

«Er hat offen zugegeben, dass sich einige seiner Ansichten aus dem letzten Jahrzehnt geändert haben, nachdem er Vater geworden ist und eine Familie gegründet hat, und er hat ausführlich erklärt, warum er seine Meinung zu Präsident Trump geändert hat. Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten liegt Senator Vance Sofia am Herzen und er wünscht Sofia alles Gute.»

Was Vance in seinen E-Mails vor ein paar Jahren getextet hatte, dürfte ihm heute unangenehm sein. So schrieb er zum Beispiel 2016, dass er Trump niemals unterstützen könnte, da dieser eine «Katastrophe» sei. «Er ist einfach ein schlechter Mensch. Ein moralisch verwerfliches menschliches Wesen.»

Vance kritisierte auch die republikanische Partei und schrieb, sie habe «nichts anzubieten, das so attraktiv ist wie der Demagoge». Mit dem Demagogen meinte Vance wohl Donald Trump, also die einzige Figur, die die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Menschen auf sich ziehe, während die republikanische Partei als Ganzes nichts bieten könne.

J. D. Vance: «I hate the police»

Über die Polizei äusserte er sich 2014 wegen deren brutalen Vorgehens mit den Worten: «Ich hasse die Polizei. Angesichts der negativen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, kann ich mir nicht vorstellen, was ein schwarzer Mann durchmachen muss.»

J. D. Vance schrieb seiner Kommilitonin 2014: «Ich hasse die Polizei.» Screenshot Sofia Nelson/New York Times

Im Dezember 2015 schrieb Sofia Nelson an J. D. Vance, dass eine muslimische Freundin gesagt habe, dass Frauen, die Hijabs tragen, sich nicht mehr sicher fühlten, einfache Dinge wie den Gang zum Supermarkt zu erledigen.

Vance antwortete: «Ich bin offensichtlich empört über Trumps Rhetorik, und am meisten sorge ich mich darüber, wie willkommen sich muslimische Bürger*innen in ihrem eigenen Land fühlen. Aber ich denke auch, dass die Menschen schon immer an verrückten Mist geglaubt haben. (...) Und es hat immer Demagogen gegeben, die bereit waren, die Menschen auszunutzen, die an verrückten Mist glauben.»

J. D. Vance an Kommilitonin Sofia Nelson, 2016. Screenshot Sofia Nelson/New York Times

Im September 2016 schrieb er seiner Kollegin: «Je mehr weisse Menschen sich überlegen, Trump zu wählen, desto mehr werden schwarze Menschen leiden. Ich glaube das wirklich.»

Repost von Delfinattacke auf Frau

Im Februar postete er einen Tweet, der eine Frau zeigt, «die von einem Delfin vergewaltigt wird und es geniesst».

Laut Social-Media-Nutzern liegt das Problem darin, dass die Wörter «Frau» und «Delfin» markiert waren, was sie darauf schliessen lässt, dass der Nutzer offenbar nach Delfin-Pornografie gesucht hatte.

Schimpftirade auf FOX News

Zudem machte Vance 2021 in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News mit diffamierenden Aussagen von sich reden. «Die gesamte Zukunft der Demokraten wird von Menschen ohne Kinder kontrolliert. Wie kann es Sinn ergeben, dass wir unser Land Menschen überlassen haben, die kein direktes Interesse daran haben?»

Ausserdem bezeichnete er Frauen wie Kamala Harris, die keine Kinder bekommen haben, als «kinderlose Katzenladys, die in ihrem eigenen Leben unglücklich sind und deshalb «ihr Elend» auch dem Rest des Landes aufzwingen wollen.

Und weiter: «Diese Leute erkennen, dass sie unglücklich sind. Sie leben in Einzimmerwohnungen in New York City und haben ihr ganzes Leben darauf verwendet, ein Statusspiel zu gewinnen. (...) Sie schauen auf das mittlere Amerika und auf die Menschen, die sehr glücklich mit ihrem Leben und den Entscheidungen sind, die sie getroffen haben. Sie hassen normale Amerikaner dafür, dass sie die Familie diesen lächerlichen Statusspielen in New York vorziehen.»

Vances Stolz auf seine Familie

Auch eine Schelte gegen Journalist*innen konnte sich Vance nicht verkneifen: «Du weisst das, Tucker, die unglücklichsten Menschen in den Mainstream-Medien sind diese mittelmässigen Journalist*innen, die ihr gesamtes Selbstwertgefühl in ihren miesen Jobs statt in ihren Familien finden.»

«Das, worauf man am meisten stolz ist, ist die Tatsache, dass man Kinder hat», sagte Vance nun angesprochen auf seine Äusserungen von damals. Was dem Leben am meisten Sinn verleihe, sei die Familie, nicht Errungenschaften wie Abschlüsse.

«Als ich das Problem ansprach, dass wir nicht genug Babys haben, sagten viele Liberale und viele Linke, wir könnten doch einfach amerikanische Kinder durch Einwanderer ersetzen.» Er habe nichts gegen Einwanderer und sei mit der Tochter von Einwanderern verheiratet. «Aber wenn eine Gesellschaft nicht genug Kinder bekommt, um sich selbst zu ersetzen, ist das eine äusserst gefährliche und destabilisierende Sache.»

Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat Senator J. D. Vance umarmt seine Frau Usha Chilukuri Vance am Republikanischen Nationalkonvent am 17. Juli 2024. Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Vance ist mit der Tochter indischer Einwanderer verheiratet ist und hat drei Kinder.

Schlechte Umfragewerte

Trump hat sich bisher kaum zu den Peinlichkeiten seines Vizekandidaten geäussert. Nur zum Thema «Katzenladys» verteidigte er Vance, der hauptsächlich von seiner Grossmutter erzogen wurde: «Er ist in einer sehr interessanten Familienkonstellation aufgewachsen und findet, dass Familie eine gute Sache ist. Das kann man durchaus mal sagen, finde ich.»

Das scheinen nicht alle so zu sehen: Vance erreicht aktuell die schlechtesten Umfragewerte eines Vizekandidaten. Laut CNN ist seine Beliebtheit seit dem Parteitag um sechs Punkte gesunken. In früheren Jahrzehnten lag dieser Wert der Vizekandidaten durchschnittlich bei +18 Punkten.

Sogar Trumps ehemalige hochrangige Mitarbeitende kritisieren Vance. Alyssa Farah Griffin (35), Kommunikationsdirektorin im Jahr 2020, warnt auf vor der «Katastrophe» Vance, und: «Es gab offenbar keinerlei Überprüfung von J. D. Vance.»

Trump hält zu Vance

Bisher hält Trump zu Vance und lobt seine «fantastische Arbeit». Den vom Parteitag abgesegneten Vizekandidaten auszutauschen, wäre sehr kompliziert. Vance müsste freiwillig zurücktreten – oder sterben. Dann müsste kurzfristig ein neuer Parteitag abgehalten werden.

Trump bleibt daher kaum etwas anderes übrig, als trotz aller Peinlichkeiten gute Miene zum bösen Spiel zu machen und seinen Vizekandidaten im besten Licht darzustellen.

Jenny Keller