Im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven steht ein 46-Jähriger unter Verdacht, seinen Sohn zum Mord an der Tochter angestiftet zu haben. Die Polizei vermutet ein «Ehrenmotiv».

Im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven soll ein Vater seinen 17-jährigen Sohn mit der Tötung der Schwester beauftragt haben. Hintergrund war offenbar eine angebliche Verletzung der Familienehre, wie die Polizei am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der 46-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Dienstagnachmittag erschien der Sohn auf der Polizeiwache, um Anzeige gegen seinen Vater zu erstatten. Er gab an, dass dieser ihn beauftragt habe, seine 19-jährige Schwester zu töten. Bereits eine Woche zuvor war es zu einem Polizeieinsatz bei der Familie wegen häuslicher Gewalt gekommen.

In dem Zusammenhang wurde der Vater der Wohnung verwiesen. Nach der Anzeige durch den Sohn wurde der Vater am Dienstag festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erliess einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zum Mord.