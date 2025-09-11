  1. Privatkunden
Grausamer Verdacht in Cuxhaven (D) Vater soll Sohn (17) mit Tötung von Schwester beauftragt haben

Sven Ziegler

11.9.2025

Der Mann sitzt jetzt in U-Haft. (Symbolbild)
Der Mann sitzt jetzt in U-Haft. (Symbolbild)
Marcus Brandt/dpa

Im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven steht ein 46-Jähriger unter Verdacht, seinen Sohn zum Mord an der Tochter angestiftet zu haben. Die Polizei vermutet ein «Ehrenmotiv».

DPA

11.09.2025, 10:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 46-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste soll seinen Sohn zum Mord an dessen Schwester aufgefordert haben.
  • Der 17-Jährige wandte sich selbst an die Polizei und zeigte seinen Vater an.
  • Der Mann sitzt wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zum Mord in Untersuchungshaft.
Mehr anzeigen

Im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven soll ein Vater seinen 17-jährigen Sohn mit der Tötung der Schwester beauftragt haben. Hintergrund war offenbar eine angebliche Verletzung der Familienehre, wie die Polizei am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der 46-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Dienstagnachmittag erschien der Sohn auf der Polizeiwache, um Anzeige gegen seinen Vater zu erstatten. Er gab an, dass dieser ihn beauftragt habe, seine 19-jährige Schwester zu töten. Bereits eine Woche zuvor war es zu einem Polizeieinsatz bei der Familie wegen häuslicher Gewalt gekommen.

In dem Zusammenhang wurde der Vater der Wohnung verwiesen. Nach der Anzeige durch den Sohn wurde der Vater am Dienstag festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erliess einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zum Mord.

