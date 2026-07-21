Ein 41-jähriger Mann und seine sechsjährige Tochter sind bei einem Traktorunfall im österreichischen Satteins ums Leben gekommen. Weil sich das Unglück in einem abgelegenen Gebiet ereignete, blieb es mehrere Stunden lang unentdeckt.

Bei dem Unfall kamen Vater und Tochter ums Leben.

Mutter findet Tote Vater und Tochter sterben bei Unfall – Retter «kommen an ihre Grenzen»

Darum geht’s Ein Traktor mit Anhänger geriet auf einer abschüssigen Wiese ins Rutschen und überschlug sich mehrfach.

Der Vater und seine sechsjährige Tochter starben, die vierjährige Schwester wurde schwer verletzt.

Für die Hinterbliebenen kamen bei einer Spendenaktion bereits mehr als 550'000 Euro zusammen. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Traktorunfall in Satteins im österreichischen Bundesland Vorarlberg sind ein Vater und seine sechsjährige Tochter ums Leben gekommen. Die vierjährige Schwester wurde schwer verletzt.

Der 41-Jährige war mit seinen beiden Töchtern auf einer abschüssigen Wiese im Bezirk Feldkirch unterwegs. Der Traktor zog einen schweren Anhänger, wie die lokalen Behörden mitteilen.

Während der Fahrt geriet das Gespann ins Rutschen. Anschliessend kippte der Traktor um und überschlug sich mehrfach.

Mutter entdeckt die Unfallstelle

Der Unfall ereignete sich in einem abgelegenen Gebiet und blieb deshalb über mehrere Stunden unbemerkt. Erst als sich die 36-jährige Mutter Sorgen machte, begann sie nach ihrem Partner und den Kindern zu suchen.

Sie entdeckte schliesslich die verunglückte Familie und alarmierte die Rettungskräfte. Diese rückten mit einem Grossaufgebot aus. Unter anderem standen zwei Helikopter im Einsatz.

Für den Vater und die sechsjährige Tochter kam jede Hilfe zu spät. Das vierjährige Mädchen wurde in ein Spital geflogen. Inzwischen konnte es das Spital wieder verlassen.

Feuerwehrleute kannten die Opfer

Der Unfall traf auch die Einsatzkräfte schwer. Die Feuerwehr von Satteins schrieb in ihrem Einsatzbericht, manche Einsätze würden Retter an ihre Grenzen bringen, andere träfen sie «mitten ins Herz».

Mehrere Feuerwehrleute aus dem Ort kannten die Verstorbenen persönlich. Deshalb übernahmen Einsatzkräfte aus der benachbarten Gemeinde Frastanz die Bergung.

Freunde der Familie haben nach dem Unglück eine Spendenaktion gestartet. Sie wollen verhindern, dass die Mutter und ihre überlebende Tochter neben der Trauer auch noch in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Die Anteilnahme ist gross. Bislang kamen mehr als 550'000 Euro zusammen. Das Geld soll die beiden Hinterbliebenen in der kommenden Zeit unterstützen.