An der Raststätte Paganella Est gingen die Kinder vergessen. Screenshot Google Maps

Ein französischer Vater hat in Italien seine beiden Töchter im Alter von acht und zehn Jahren an einer Autobahnraststätte zurückgelassen. Erst nach fast 100 Kilometern Fahrt bemerkte er den Vorfall – aufmerksam gemacht von der Polizei.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat sich vergangene Woche in Norditalien ereignet. Ein französischer Vater liess auf der Rückfahrt aus den Ferien seine beiden Töchter an einer Raststätte zurück – und merkte es nicht. Wie italienische Medien berichten, fiel ihm erst nach rund 100 Kilometern auf, dass die Kinder fehlten.

Der Mann war nach dem Ferragosto-Wochenende mit den Mädchen unterwegs und hielt an der Raststätte Paganella Est bei Trient für eine kurze Pause. Während er Kaffee trank, stiegen die acht- und zehnjährigen Kinder offenbar unbemerkt aus dem Wagen. Als der Vater zurückkam, setzte er seine Fahrt Richtung Brenner fort, ohne einen Blick nach hinten zu werfen. Er ging davon aus, dass seine Töchter auf dem Rücksitz schliefen.

Vier Stunden später war die Familie wieder vereint

Die Mädchen liefen währenddessen orientierungslos über das Gelände. Mitarbeiter der Raststätte wurden auf sie aufmerksam und verständigten die Verkehrspolizei. Die beiden Kinder sprachen zwar kein Italienisch, kannten jedoch die Handy-Nummer ihres Vaters. So konnte die Polizei den Mann erreichen und zum Umkehren bewegen.

Bis zum Eintreffen der Eltern kümmerten sich die Beamten um die Mädchen. In einer Mitteilung hiess es, sie hätten «ruhig gewirkt» und seien mit Freizeitaktivitäten beschäftigt worden. Auch die Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht in Trient wurden informiert.

Nach rund vier Stunden traf die Mutter an der Raststätte ein, die getrennt vom Vater ebenfalls in Italien Ferien machte. Schliesslich konnten die Kinder sicher an ihre Eltern übergeben werden.