Standseilbahn-Unglück in Lissabon Vater wird für tot erklärt – doch dann taucht er lebend auf

Sven Ziegler

5.9.2025

Rettungskräfte arbeiten an der Stelle in Lissabon, an der eine Standseilbahn entgleist ist. Foto: Armando Franca/AP/dpa
Rettungskräfte arbeiten an der Stelle in Lissabon, an der eine Standseilbahn entgleist ist. Foto: Armando Franca/AP/dpa
Armando Franca/AP/dpa

Beim schweren Unglück in Lissabon wurde ein dreijähriger Bub lebend aus den Trümmern gezogen. Zunächst galt sein Vater als tot – nun stellte sich heraus, dass er überlebt hat und im Spital liegt.

Sven Ziegler

05.09.2025, 15:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Unfall mit dem Elevador da Glória in Lissabon kamen mindestens 16 Menschen ums Leben.
  • Ein dreijähriger Junge wurde verletzt geborgen; seine Mutter liegt in kritischem Zustand, der Vater lebt entgegen erster Angaben.
  • Die Polizei hat die Nationalitäten der Opfer bestätigt – darunter auch eine Schweizerin.
Mehr anzeigen

Der verheerende Unfall mit dem historischen Elevador da Glória in Lissabon forderte mindestens 16 Tote und über 20 Verletzte. Unter den Betroffenen ist auch eine deutsche Familie aus Hamburg.

Zunächst waren die Behörden davon ausgegangen, dass der Vater des dreijährigen Buben zu den Todesopfern zählt. Doch wie CNN Portugal berichtet, stellte sich in der Nacht heraus, dass der 46-Jährige lebt und im Hospital de São José behandelt wird. Seine Ehefrau (45) befindet sich im Spital Santa Maria in kritischem, aber stabilem Zustand.

Die Familie hatte nach der vermeintlichen Todesnachricht selbst nach dem Vater gesucht – erst ein Polizist führte sie ins richtige Krankenhaus, wo er als bisher nicht identifizierter Patient lag.

Die Polícia Judiciária bestätigte am Freitag die Nationalitäten der Todesopfer: Fünf Portugiesen, drei Briten, zwei Südkoreaner, zwei Kanadier sowie je eine Person aus der Schweiz, der Ukraine, den USA und Frankreich.

Der Unfall bleibt eines der schwersten in der jüngeren Geschichte Lissabons. Die Ermittlungen zur Ursache – laut ersten Hinweisen ein gerissenes Sicherheitskabel – dauern an.

