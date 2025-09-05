Vater wird für tot erklärt – doch dann taucht er lebend auf

Zunächst waren die Behörden davon ausgegangen, dass der Vater des dreijährigen Buben zu den Todesopfern zählt. Doch wie CNN Portugal berichtet, stellte sich in der Nacht heraus, dass der 46-Jährige lebt und im Hospital de São José behandelt wird. Seine Ehefrau (45) befindet sich im Spital Santa Maria in kritischem, aber stabilem Zustand.
Die Familie hatte nach der vermeintlichen Todesnachricht selbst nach dem Vater gesucht – erst ein Polizist führte sie ins richtige Krankenhaus, wo er als bisher nicht identifizierter Patient lag.
Die Polícia Judiciária bestätigte am Freitag die Nationalitäten der Todesopfer: Fünf Portugiesen, drei Briten, zwei Südkoreaner, zwei Kanadier sowie je eine Person aus der Schweiz, der Ukraine, den USA und Frankreich.
Der Unfall bleibt eines der schwersten in der jüngeren Geschichte Lissabons. Die Ermittlungen zur Ursache – laut ersten Hinweisen ein gerissenes Sicherheitskabel – dauern an.