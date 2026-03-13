  1. Privatkunden
Dramatische Szene im Video Velosportlerin stürzt mit Mountainbike fast von der Klippe

Nicole Agostini

13.3.2026

Dramatische Szene im Video: Velosportlerin stürzt mit Mountainbike fast von der Klippe

Dramatische Szene im Video: Velosportlerin stürzt mit Mountainbike fast von der Klippe

Als die 39-jährige Sportinfluencerin Cecilia Sopeño bei einem Mountainbike-Unfall fast ihr Leben verliert, postet sie den Unfall auf Instagram. Dafür sorgt sie für Aufregung.

13.03.2026

Als die 39-jährige Sportinfluencerin Cecilia Sopeño bei einem Mountainbike-Unfall fast ihr Leben verliert, postet sie den Unfall auf Instagram. Dafür sorgt sie für Aufregung.

Nicole Agostini

13.03.2026, 15:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die spanische Velosportlerin und Influencerin Cecilia Sopeño sorgt mit einem Instagram-Video für Aufsehen und erntet Kritik.
  • Im Video ist zu sehen, wie die 39-jährige Spanierin mit ihrem Mountainbike auf einem engen Weg auf einer Klippe unterwegs ist und plötzlich abrutscht.
  • Sie hat Glück und kommt nach einigen Metern zum Stillstand und bleibt unverletzt.
  • Sie beschreibt den Unfall auf Instagram als prägendes Erlebnis und bedankt sich bei ihrer Hündin, die ihr in diesem Moment beiseite stand.
  • Weil sie im Video ohne Helm fuhr, muss sie Kritik einstecken.
Mehr anzeigen

Ein Video der Velosportlerin Cecilia Sopeño geht derzeit in den sozialen Medien viral. Die Spanierin teilt auf ihrem Instagram-Account ihren Unfall, den sie kürzlich mit ihrem Mountainbike hatte.

Im Video sieht man, wie die 39-Jährige mit dem Mountainbike auf einem engen Weg auf einer Klippe entlangfährt. Plötzlich macht sie einen falschen Tritt und rutscht die Klippe hinunter.

Sie hat Glück und kommt nach wenigen Metern zum Stillstand. Am Ende der steilen Klippe befindet sich das offene Meer.

«Das Leben ist sehr zerbrechlich.»

Auf Instagram schreibt sie, dass sie dieses Erlebnis sehr geprägt hat: «Als ich da rauskam, spürte ich eine enorme Erleichterung und ein sehr starkes Bewusstsein, wie zerbrechlich das Leben in einer Sekunde sein kann.»

Dabei widmet sie den Post ihrer Hündin, die in diesem schwierigen Moment an ihrer Seite war: «Sie war in meiner Nähe, als ob sie wusste, dass etwas Wichtiges vor sich geht. Danke, dass du hier bei mir bist.»

Sportinfluencerin erntet negative Kommentare

Die Velofahrerin löste aber auch einen Shitstorm aus, denn sie ist im Video ohne Helm gefahren. Dafür findet sie folgende Worte: «Demut an die Radsportgemeinde. Ich habe einen Fehler gemacht, keinen Helm zu tragen. Ich war hauptsächlich mit meinem Hund unterwegs, zum Wandern. Das Velo hatte ich als Ergänzung dabei, um bei einigen Strecken weiterfahren zu können. Aber ich verstehe, dass Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte.»

