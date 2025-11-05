Demonstration in Caracas gegen die US-Politik: Donald Trump glaubt, dass die Tage von Nicolás Maduro gezäht sind. Bild: Keystone

Seit Wochen attackieren die USA Drogen-Boote in der Karibik. Venezuela fürchtet, es könnte bald einen US-Angriff an Land geben. Was Donald Trump dazu sagt und wie sich Caracas darauf vorbereitet, erfährst du hier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donal Trump äussert sich in seinem jüngsten Interview widersprüchlich zu einem US-Militäreinsatz gegen Venezuela.

Insbesondere die Entsendung eines US-Flugzeugträgers scheint Vorbote eines Angriffs zu sein: Ein Experte erklärt, warum.$

Angeblich hat Venezuela China und Russland um militärische Hilfe ersucht und bereitet den Kauf iranischer Drohnen vor.

«Werden wir gegen Venezuela in den Krieg ziehen?», fragt CBS-Journalistin Norah O’Donnell den US-Präsidenten. «Ich bezweifle es. Das glaube ich nicht», antwortet Donald Trump am 2. November.

«Aber sie haben uns sehr schlecht behandelt. Nicht nur bei den Drogen: Sie haben Hunderttausende von Menschen in unser Land gebracht, die wir nicht wollten. Menschen aus den Gefängnissen – sie haben ihre Gefängnisse in unser Land geleert», empört sich der New Yorker.

Richtet sich die US-Politik in der Karibik denn nun dem Kampf gegen die Drogen oder geht es darum, Nicolás Maduro zu stürzen? «Es geht um viele Dinge», weicht Trump aus. Sind die Tage von Venezuelas Präsident gezählt? «Ich würde sagen: Ja. Ich denke das.»

Das gab's zuletzt 1983

Aber könnte es nicht doch sein, dass das US-Militär Ziele innerhalb von Venezuela attackiert? «Das sage ich ihnen nicht. Ich sage nicht, ob es wahr oder unwahr ist. Denn ich rede nicht mit einer Reporterin darüber, ob ich angreife.» Der 79-Jährige hält sich also alle Optionen offen.

Insbesondere die Verlegung der USS Gerald R. Ford heizt Spekulationen um einen US-Angriff an. «Die Ford ist 50 oder 100 Prozent mächtiger als die Nimitz-Flugzeugträger, die in den letzten 50 Jahren das Rückgrat amerikanischer Macht waren», erklärt Peter Zeihan, Experte für Geopolitik.

«Man schickt nicht einen Flugzeugträger irgendwo in die westliche Hemisphäre, wenn man nicht etwas wirklich Wichtiges tun muss», führt der 52-Jährige aus. «Das letzte Mal, dass ein amerikanischer Flugzeugträger an einem Einsatz in der westlichen Hemisphäre teilgenommen hat, war 1983.» Das war bei der US-Invasion von Grenada.

Overkill in der Karibik

Und schon damals sei es ein bisschen zu viel der militärischen Macht gewesen. Und wenn es nur darum ginge, Maduro einzuschüchtern? «Ich würde argumentieren, dass es dafür sehr viel besser [Mittel] gibt», sagt Zeihan und erinnert daran, dass der US-Geheimdienst CIA vom Weissen Haus grünes Licht für verdeckte Einsätze in Venezuela bekommen hat.

Zudem, sei auch das Landungsschiff USS Iwo Jima in der Region. «Damit haut man eine südamerikanische Regierung an einem Wochenende um.» Ob das eine gute Idee sei und ob der Kongress zustimmen muss, seien andere Fragen, die aber nicht gestellt werden würden, weil Trump die Republikaner so fest im Griff habe.

Rückendeckung erhält Caracas aber auch – aus Moskau: «Wir verurteilen entschieden den Einsatz von exzessiver militärischer Gewalt bei der Durchführung von Anti-Drogen-Operationen», teilt das Aussenministerium am 1. November mit. «Solche Aktionen verstossen sowohl gegen die innerstaatliche Gesetzgebung der USA als auch gegen die Normen des internationalen Rechts.»

Caracas bittet Moskau und Peking um Hilfe

Maduro könne sich der «festen Unterstützung» durch Russland sicher sein, heisst es weiter. Der Kreml geht anscheinend auf Konfrontationskurs zu Washington, seit die bilateralen Gespräche mit Donald Trump abgebrochen sind. «Hypothetisch gesprochen ist ein Treffen möglich, aber zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Notwendigkeit dafür», sagte Dmitri Peskow.

Der Kreml-Sprecher führt gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur «Tass» am 2. November aus: «Es muss sehr sorgfältig an den Details der Lösung [des Krieges] gearbeitet werden.» Wenn man der «Washington Post» Glauben schenkt, wünscht sich Caracas eine noch tiefere Kooperation mit Wladimir Putin: Angeblich hat Maduro Moskau um militärischen Beistand gebeten.

Demnach hat er nicht nur Putin einen entsprechenden Brief zukommen lassen, sondern auch Chinas Präsident Xi Jinping, um der «Eskalation zwischen den USA und Venezuela» zu begegnen. Weiterhin gebe es Unterstützung aus dem Iran, um eine Lieferung von Drohnen festzuzurren.

Von Russland wünscht sich Venezuela den Export von Flugabwehrsystemen, die Wartung von Su.30MK2-Kampfjets und nicht näher spezifizierte «logistische Unterstützung». Wie der Kreml die Anfrage beantwortet hat, sei jedoch unklar, so die «Washington Post».