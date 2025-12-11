  1. Privatkunden
Justizministerin veröffentlicht Video So lief die Stürmung des venezolanischen Öltankers ab

dpa

11.12.2025 - 07:09

US-Truppen stürmen venezolanischen Öltanker

US-Truppen stürmen venezolanischen Öltanker

Die USA haben am Mittwoch einen Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht. Die US-Justizministerin Pam Bondi hat ein Video von der Stürmung des Schiffs veröffentlicht.

11.12.2025

Zuletzt griff das US-Militär in der Karibik angebliche Drogenboote an, jetzt beschlagnahmt es einen Öltanker. Venezuela wirft den USA vor, es auf die Bodenschätze des Landes abgesehen zu haben.

DPA

11.12.2025, 07:09

11.12.2025, 07:46

Für Präsident Trump ist die Stürmung des venezolanischen Öltankers «der grösste jemals beschlagnahmte Tanker», für das venezolanische Aussenministerium «ein dreister Raubüberfall und ein Akt internationaler Piraterie».

US-Justizministerin Pam Bondi und FBI-Chef Kash Patel begründen die spektakuläre Aktion damit, dass das Schiff Teil eines illegalen Netzwerks zum Transport von Öl gewesen sei, mit dem ausländische Terrororganisationen unterstützt werden sollten.

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery
Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Bewaffnete Soldaten seilten sich auf den Tanker ab.

Bewaffnete Soldaten seilten sich auf den Tanker ab.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Ein Hubschrauber flog die Soldaten zu dem Schiff.

Ein Hubschrauber flog die Soldaten zu dem Schiff.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Mit der Stürmung des Tankers ist eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Mit der Stürmung des Tankers ist eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Seit Wochen verschärft Trump den Ton gegenüber Venezuela.

Seit Wochen verschärft Trump den Ton gegenüber Venezuela.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Venezuelas Staatschef Maduro wirft den USA vor, das Öl seines Landes im Visier zu haben.

Venezuelas Staatschef Maduro wirft den USA vor, das Öl seines Landes im Visier zu haben.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery
Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Bewaffnete Soldaten seilten sich auf den Tanker ab.

Bewaffnete Soldaten seilten sich auf den Tanker ab.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Ein Hubschrauber flog die Soldaten zu dem Schiff.

Ein Hubschrauber flog die Soldaten zu dem Schiff.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Mit der Stürmung des Tankers ist eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Mit der Stürmung des Tankers ist eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Seit Wochen verschärft Trump den Ton gegenüber Venezuela.

Seit Wochen verschärft Trump den Ton gegenüber Venezuela.

Bild: dpa

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery. Venezuelas Staatschef Maduro wirft den USA vor, das Öl seines Landes im Visier zu haben.

Venezuelas Staatschef Maduro wirft den USA vor, das Öl seines Landes im Visier zu haben.

Bild: dpa

Was hat es mit dem Tanker auf sich?

Trump verkündete im Weissen Haus, die USA hätten «einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt». Justizministerin Pam Bondi veröffentlichte ein Video von schwer bewaffneten US-Soldaten, die von Helikoptern aus an Bord des Schiffes gehen. Sie sprach von einer gemeinsamen Operation der US-Küstenwache, des FBI, des Heimatschutzministeriums und des Pentagon.

Wie begründen die USA ihr Vorgehen?

Bondi erklärte, der Tanker werde «zum Transport sanktionierten Öls aus Venezuela und Iran genutzt». Das Schiff sei seit Jahren mit US-Sanktionen belegt, weil es «in ein illegales Ölfrachtnetzwerk verwickelt ist, das ausländische Terrororganisationen unterstützt». US-Medien zufolge war das Schiff nach Kuba unterwegs.

USA unter Donald Trump. Trumps «Gold Card» für reiche Einwanderer ist da +++ Maduro über Stürmung von Tanker durch USA: «Dreister Raubüberfall»

USA unter Donald TrumpTrumps «Gold Card» für reiche Einwanderer ist da +++ Maduro über Stürmung von Tanker durch USA: «Dreister Raubüberfall»

Welche Rolle spielt Venezuela?

Venezuela ist Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und hat die grössten Erdölreserven der Welt. Bereits in Trumps erster Amtszeit (2017 bis 2021) hatten die USA Sanktionen gegen den Ölsektor Venezuelas verhängt. Ein grosser Teil der venezolanischen Exporte geht seitdem an China.

Was bedeutet der Vorfall?

Er ist eine deutliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Seit September hatten US-Streitkräfte immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik angegriffen und mehr als 80 Menschen getötet.

Kurz vor Krieg in der Karibik. Säbelrasseln zwischen Trump und Maduro – einer wird verlieren

Kurz vor Krieg in der KaribikSäbelrasseln zwischen Trump und Maduro – einer wird verlieren

Wie viele Streitkräfte haben die USA im Einsatz?

Die militärische Drohkulisse ist gewaltig: Trump beorderte den grössten US-Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» vor die Küste Lateinamerikas. Darauf sind mehr als 4000 Matrosen stationiert und Dutzende Kampfjets. Zudem wurden weitere Kriegsschiffe sowie F-35-Kampfjets und Überschallflugzeuge vom Typ B1-B in die Karibik entsandt. US-Bomber fliegen regelmässig vor der venezolanischen Küste.

Was bezwecken die USA?

Der selbst ernannte US-«Kriegsminister» Pete Hegseth hatte zunächst von einem Kampf gegen «Drogen-Terroristen» gesprochen. Diese hätten «mehr Amerikaner getötet als Al-Kaida» und würden genauso behandelt wie das islamistische Terrornetzwerk nach den Anschlägen vom 11. September 2001, schrieb er nach einem der Angriffe. Beweise legten die USA nicht vor. Völkerrechtler und UN-Vertreter nennen das Vorgehen unrechtmässig.

Experten warnen. Trumps Druck stärkt Maduro, statt ihn zu schwächen

Experten warnenTrumps Druck stärkt Maduro, statt ihn zu schwächen

Wie reagiert Venezuela?

Venezuelas umstrittener Machthaber Nicolás Maduro wirft Trump vor, seinen Sturz zu betreiben. Er nennt den US-Militäreinsatz «die grösste Bedrohung» für Lateinamerika seit hundert Jahren. Trump selbst sagte diese Woche in einem Interview, Maduros Tage seien «gezählt». Er schloss sogar einen Militäreinsatz gegen Venezuela am Boden nicht aus.

Was werfen die USA Maduro vor?

Trump beschuldigt Maduro, seine Wiederwahl im Juli 2024 gefälscht zu haben sowie Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Anders als das Nachbarland Kolumbien produziert Venezuela keine Drogen im grossen Stil, gilt aber als Transitland. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit bis 2021 vergeblich versucht, Maduro mit Sanktionen und diplomatischem Druck loszuwerden.

Wer unterstützt die USA?

Unterstützt wird der US-Präsident von der venezolanischen Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin dankte Trump mehrfach für seinen Einsatz.

Planen die USA eine Invasion in Venezuela?

Politologen glauben bisher nicht, dass Trump nach dem Debakel der US-Einsätze in Afghanistan und im Irak eine Bodenoffensive in Venezuela plant. Mit dem militärischen Säbelrasseln wolle er bei der venezolanischen Führung allerdings «Angst und Schrecken erzeugen», meint der Lateinamerika-Experte Will Freeman von der Denkfabrik Council on Foreign Relations. Republikaner aus Trumps Partei hatten spekuliert, dies könne Maduro zum Abtritt bewegen.

Der «Protector» soll Putins Truppen das Fürchten lehren
«Wenn nur ein Prozent das nachahmen, haben wir ein Problem»
Ausbau des Bahnhofs Bern dauert offenbar deutlich länger und kostet viel mehr
Trumps «Gold Card» für reiche Einwanderer ist da +++ Maduro über Stürmung von Tanker durch USA: «Dreister Raubüberfall»
So lief die Stürmung des venezolanischen Öltankers ab

US-Truppen stürmen venezolanischen Öltanker

US-Truppen stürmen venezolanischen Öltanker

Die USA haben am Mittwoch einen Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht. Die US-Justizministerin Pam Bondi hat ein Video von der Stürmung des Schiffs veröffentlicht.

11.12.2025

Flugzeuge crashen auf Autobahn – Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto

Flugzeuge crashen auf Autobahn – Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto

Ein irren Tag in Florida: Erst gibt es Verletzte nach der Notlandung eines Kleinflugzeugs auf einer Strasse. Stunden später zeigen spektakuläre Dashcam-Aufnahmen, wie ein Flieger auf einer Autobahn in ein Fahrzeug kracht.

10.12.2025

Demo kritisiert auf Bundesplatz Kürzung beim Femizid-Schutz

Demo kritisiert auf Bundesplatz Kürzung beim Femizid-Schutz

Mitten in der aufgeheizten Budgetdebatte kippt der Nationalrat eine Million für den Kampf gegen geschlechterspezifische Gewalt – und löst damit eine spontane Protestwelle auf dem Bundesplatz aus.

09.12.2025

US-Truppen stürmen venezolanischen Öltanker

US-Truppen stürmen venezolanischen Öltanker

Flugzeuge crashen auf Autobahn – Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto

Flugzeuge crashen auf Autobahn – Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto

Demo kritisiert auf Bundesplatz Kürzung beim Femizid-Schutz

Demo kritisiert auf Bundesplatz Kürzung beim Femizid-Schutz

«Dreckige Schlampen». Wie beleidigend war Brigitte Macrons Wortwahl wirklich?

«Dreckige Schlampen»Wie beleidigend war Brigitte Macrons Wortwahl wirklich?

Havarie in Deutschland. Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg

Havarie in DeutschlandRohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg

Verteidigung. 135'000 Unterschriften für Initiative gegen Atomwaffen

Verteidigung135'000 Unterschriften für Initiative gegen Atomwaffen