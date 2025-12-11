So lief die Stürmung des venezolanischen Öltankers ab

US-Truppen stürmen venezolanischen Öltanker Die USA haben am Mittwoch einen Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht. Die US-Justizministerin Pam Bondi hat ein Video von der Stürmung des Schiffs veröffentlicht. 11.12.2025

Zuletzt griff das US-Militär in der Karibik angebliche Drogenboote an, jetzt beschlagnahmt es einen Öltanker. Venezuela wirft den USA vor, es auf die Bodenschätze des Landes abgesehen zu haben.

DPA dpa

Für Präsident Trump ist die Stürmung des venezolanischen Öltankers «der grösste jemals beschlagnahmte Tanker», für das venezolanische Aussenministerium «ein dreister Raubüberfall und ein Akt internationaler Piraterie».

US-Justizministerin Pam Bondi und FBI-Chef Kash Patel begründen die spektakuläre Aktion damit, dass das Schiff Teil eines illegalen Netzwerks zum Transport von Öl gewesen sei, mit dem ausländische Terrororganisationen unterstützt werden sollten.

Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten - Gallery Bewaffnete Soldaten seilten sich auf den Tanker ab. Bild: dpa Ein Hubschrauber flog die Soldaten zu dem Schiff. Bild: dpa Mit der Stürmung des Tankers ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Bild: dpa Seit Wochen verschärft Trump den Ton gegenüber Venezuela. Bild: dpa Venezuelas Staatschef Maduro wirft den USA vor, das Öl seines Landes im Visier zu haben. Bild: dpa

Was hat es mit dem Tanker auf sich?

Trump verkündete im Weissen Haus, die USA hätten «einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt». Justizministerin Pam Bondi veröffentlichte ein Video von schwer bewaffneten US-Soldaten, die von Helikoptern aus an Bord des Schiffes gehen. Sie sprach von einer gemeinsamen Operation der US-Küstenwache, des FBI, des Heimatschutzministeriums und des Pentagon.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Wie begründen die USA ihr Vorgehen?

Bondi erklärte, der Tanker werde «zum Transport sanktionierten Öls aus Venezuela und Iran genutzt». Das Schiff sei seit Jahren mit US-Sanktionen belegt, weil es «in ein illegales Ölfrachtnetzwerk verwickelt ist, das ausländische Terrororganisationen unterstützt». US-Medien zufolge war das Schiff nach Kuba unterwegs.

Welche Rolle spielt Venezuela?

Venezuela ist Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und hat die grössten Erdölreserven der Welt. Bereits in Trumps erster Amtszeit (2017 bis 2021) hatten die USA Sanktionen gegen den Ölsektor Venezuelas verhängt. Ein grosser Teil der venezolanischen Exporte geht seitdem an China.

Was bedeutet der Vorfall?

Er ist eine deutliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Seit September hatten US-Streitkräfte immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik angegriffen und mehr als 80 Menschen getötet.

Wie viele Streitkräfte haben die USA im Einsatz?

Die militärische Drohkulisse ist gewaltig: Trump beorderte den grössten US-Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» vor die Küste Lateinamerikas. Darauf sind mehr als 4000 Matrosen stationiert und Dutzende Kampfjets. Zudem wurden weitere Kriegsschiffe sowie F-35-Kampfjets und Überschallflugzeuge vom Typ B1-B in die Karibik entsandt. US-Bomber fliegen regelmässig vor der venezolanischen Küste.

Was bezwecken die USA?

Der selbst ernannte US-«Kriegsminister» Pete Hegseth hatte zunächst von einem Kampf gegen «Drogen-Terroristen» gesprochen. Diese hätten «mehr Amerikaner getötet als Al-Kaida» und würden genauso behandelt wie das islamistische Terrornetzwerk nach den Anschlägen vom 11. September 2001, schrieb er nach einem der Angriffe. Beweise legten die USA nicht vor. Völkerrechtler und UN-Vertreter nennen das Vorgehen unrechtmässig.

Wie reagiert Venezuela?

Venezuelas umstrittener Machthaber Nicolás Maduro wirft Trump vor, seinen Sturz zu betreiben. Er nennt den US-Militäreinsatz «die grösste Bedrohung» für Lateinamerika seit hundert Jahren. Trump selbst sagte diese Woche in einem Interview, Maduros Tage seien «gezählt». Er schloss sogar einen Militäreinsatz gegen Venezuela am Boden nicht aus.

Was werfen die USA Maduro vor?

Trump beschuldigt Maduro, seine Wiederwahl im Juli 2024 gefälscht zu haben sowie Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Anders als das Nachbarland Kolumbien produziert Venezuela keine Drogen im grossen Stil, gilt aber als Transitland. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit bis 2021 vergeblich versucht, Maduro mit Sanktionen und diplomatischem Druck loszuwerden.

Wer unterstützt die USA?

Unterstützt wird der US-Präsident von der venezolanischen Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin dankte Trump mehrfach für seinen Einsatz.

Planen die USA eine Invasion in Venezuela?

Politologen glauben bisher nicht, dass Trump nach dem Debakel der US-Einsätze in Afghanistan und im Irak eine Bodenoffensive in Venezuela plant. Mit dem militärischen Säbelrasseln wolle er bei der venezolanischen Führung allerdings «Angst und Schrecken erzeugen», meint der Lateinamerika-Experte Will Freeman von der Denkfabrik Council on Foreign Relations. Republikaner aus Trumps Partei hatten spekuliert, dies könne Maduro zum Abtritt bewegen.