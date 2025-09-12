  1. Privatkunden
«Schnellstmögliche Überprüfung» Verbot für Verbrenner-Autos wackelt – knickt die EU nun ein?

Sven Ziegler

12.9.2025

Haben Verbrenner-Autos doch eine Zukunft?
Haben Verbrenner-Autos doch eine Zukunft?
Ole Spata/dpa

Eigentlich war die Überprüfung des ab 2035 geltenden Verbots für neue Verbrenner erst im kommenden Jahr geplant. Nun zieht die EU-Kommission die Analyse vor – auch auf Druck der Autoindustrie.

Agence France-Presse

12.09.2025, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 steht in der EU auf dem Prüfstand.
  • Die Überprüfung soll noch vor Ende 2025 erfolgen – ein Jahr früher als geplant.
  • Autohersteller hoffen inmitten wirtschaftlicher Schwierigkeiten auf Lockerungen.
Mehr anzeigen

Die Europäische Union will nach Angaben aus der Kommission das Verbot von Verbrennermotoren bei Neuwagen ab 2035 früher als bisher geplant überprüfen. «Die gesetzlich vorgesehene Überprüfung wird so bald wie möglich durchgeführt», teilte ein Sprecher von Industriekommissar Stéphane Séjourné am Freitag nach einem Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Vertretern der Autoindustrie in Brüssel mit. Bisher war eine Überprüfung im kommenden Jahr vorgesehen.

Der Kommission zufolge würde diese Prüfung nun also noch vor Ende des laufenden Jahres vorgenommen. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten der Branche hatte die Industrie auf einen beschleunigten Zeitplan gedrängt. Autobauer und Zulieferer hoffen auf Lockerungen bei den Vorgaben.

Von der Leyen erklärte nach dem Treffen am Freitagvormittag im Onlinedienst X, sie habe «die Bedenken der Industrie gehört». Angesichts des «technologischen Wandels im Mobilitätsbereich und der geopolitischen Umwälzungen», könne es kein «Weiter so» geben. «Wir werden Dekarbonisierung und Technologie-Offenheit miteinander verbinden.»

