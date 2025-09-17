Maddie verschwand vor fast zwei Jahrzehnten spurlos. (Archivfoto) Luis Forra/LUSA/epa/dpa

Der deutsche Verdächtige im Fall Madeleine McCann ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Christian B. gilt als «höchst gefährlich» – die Justiz prüft nun weitere Auflagen.

DPA, Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christian B. hat in Niedersachsen eine mehrjährige Strafe wegen Vergewaltigung abgesessen und wurde nun freigelassen.

Er bleibt Verdächtiger im Fall der 2007 verschwundenen Maddie McCann – eine Anklage gibt es bisher nicht.

Die Justiz erwägt Fussfessel oder Meldepflicht, um ein Untertauchen im Ausland zu verhindern. Mehr anzeigen

Der deutsche Verdächtige im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine «Maddie» McCann ist am Mittwoch aus der Haft entlassen worden. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP an der Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Sehnde, in der Christian B. eine mehrjährige Haftstrafe wegen einer Vergewaltigung verbüsst hatte. Er wird von der Staatsanwaltschaft Braunschweig seit längerer Zeit als Verdächtiger im Fall Maddie eingestuft, deswegen wurde bislang allerdings keine Anklage erhoben.

Die Londoner Polizei hat versucht, den Verdächtigen im Fall Maddie, zu befragen. Die sei aber an dessen mangelnder Kooperation gescheitert, teilte Scotland Yard kurz vor der voraussichtlichen Haftentlassung des 48-Jährigen mit. B. soll laut Staatsanwaltschaft Braunschweig spätestens am 17. September ein freier Mann sein. Dann hat der Deutsche eine Gefängnisstrafe abgesessen, zu der ihn das Landgericht Braunschweig 2019 wegen Vergewaltigung verurteilt hatte.

Scotland Yard scheiterte mit Befragung

Sein Anwalt Friedrich Fülscher sagte im Gespräch mit RTL, sein Mandant habe gemischte Gefühle: «Ich kann mir vorstellen, dass das mit Ängsten verbunden ist, weil man einfach nicht weiss, was auf einen zukommt.» Die lange Haft und fast 40 Prozesstage hätten Christian B. «gezeichnet».

Über den Tag der Freilassung hinaus sei ein Schutzkonzept vorbereitet, so Fülscher. Man stehe dafür in engem Austausch mit der Polizei in Braunschweig. «Herr B. hat auch konkrete Pläne nach der Entlassung», sagte der Anwalt – Details wollte er aus Gründen der Privatsphäre nicht nennen.

Ob Christian B. künftig mit einer elektronischen Fussfessel leben muss, ist noch offen. Ein Gutachten stuft ihn als «höchst gefährlich» ein, die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte daher einen Antrag. Problematisch: Die Fussfessel funktioniert nur in Deutschland. Um ein Untertauchen im Ausland zu verhindern, erwägt die Behörde eine gerichtliche Meldepflicht bei Auslandsreisen.