Havard forscht an Roboterbiene – Noch sind sie am Kabel – aber schon bald könnten sie Bienen ersetzen

Robo-Bees sollen künftig die zurückgehende Zahl an Wildbienen ersetzen und damit Milliardenverluste verhindern. Aktuell befinden sich die Mini-Roboter noch in der Entwicklung – derzeit wird an der sicheren Landung gearbeitet.

04.06.2025