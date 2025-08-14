  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verfassungsschutz befindet AfD-Anhänger jubeln der Partei «wie Fussballfans» zu

Petar Marjanović

14.8.2025

Im Bundesland Brandenburg agiert die AfD rechtsextrem.
Im Bundesland Brandenburg agiert die AfD rechtsextrem.
Carsten Koall/dpa

Der Verfassungsschutz stuft die Brandenburger AfD neu als «gesichert rechtsextremistisch» ein. Der Innenminister spricht von «Fankultur» wie im Fussball und wirft der Partei vor, Andersdenkende gezielt auszugrenzen.

Petar Marjanović

14.08.2025, 15:36

14.08.2025, 16:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Brandenburger AfD gilt laut Verfassungsschutz nun offiziell als «gesichert rechtsextremistisch».
  • Ein Gutachten wirft der Partei vor, Grundrechte auszuhöhlen und ein ethnisch definiertes Volksverständnis zu fördern.
  • Innenminister René Wilke spricht von einer «Fankultur» und eigenen Informationsblasen, in denen Andersdenkende ausgegrenzt würden.
Mehr anzeigen

Der Verfassungsschutz des deutschen Bundeslandes Brandenburger stuft den Landesverband der AfD neu als «gesichert rechtsextremistisch» ein.

Innenminister René Wilke (parteilos) und Verfassungsschutzchef Wilfried Peters begründeten die Entscheidung heute in Potsdam mit einer fortschreitenden Radikalisierung der Partei.

Wilke sprach bei AfD-Anhängern auch von einer Art «Fankultur» – als sei man Teil eines Fussballclubs. Die AfD habe einen kulturellen Gemeinschaftsraum geschaffen und eigene Informationsblasen aufgebaut. Nicht alle Mitglieder seien Rechtsextreme, betonte Wilke. Doch bei Kadern und jenen, die der AfD «mit Fanatismus hinterherjubeln», sei dies der Fall.

«Die AfD hat im Diskurs die Sprache verändert, mit der wir umgehen. Sie hat das Sag- und Denkbare verschoben.»

Die AfD Brandenburg vertrete verfassungsfeindliche Positionen, so Innenminister Wilke.

René Wilke

Innenminister, Brandenburg

Das mehr als 140 Seiten lange Gutachten wirft der AfD vor, ein «ethnisch-abstammungsmässiges Volksverständnis» zu vertreten. Menschen mit nichtdeutscher Herkunft könnten demnach nicht gleichberechtigt zum Staatsvolk gehören.

Neue Jugendorganisation geplant

Der Verfassungsschutz kritisiert zudem eine gezielte Delegitimierung des politischen Systems. «Die AfD hat das Sag- und Denkbare verschoben», sagte Wilke. Kritiker innerhalb der Partei seien «sehr, sehr still geworden».

Die Höherstufung folgt ähnlichen Einstufungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Parallel bereitet die Bundespartei eine neue Jugendorganisation vor, nachdem der Vorgängergruppe «Junge Alternative» ein Vereinsverbot drohte.

Der Neuanfang wird aber nicht genutzt, um sich von extremistischen Positionen abzuwenden: Laut «Bild» könnte der Brandenburger Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm, der selbst als rechtsextrem eingestuft wird, deren Vorsitz übernehmen.

Die neue Struktur soll die Nachwuchsarbeit enger an die AfD binden und damit leichter kontrollierbar machen, berichtete die «NZZ». Über Namen und Satzung entscheidet der Bundesvorstand – im Gespräch sind «Patriotische Jugend» und «DeutschlandJugend».

Video zum Thema

TV-Gespräch mit AfD-Chefin Weidel geht in Demo-Lärm fast unter

TV-Gespräch mit AfD-Chefin Weidel geht in Demo-Lärm fast unter

Ein ARD-»Sommerinterview« mit AfD-Chefin Alice Weidel ist von Demonstranten gestört worden. Dahinter scheint eine bekannte Künstlergruppe zu stecken. Die ARD kündigte nun Konsequenzen an.

21.07.2025

Meistgelesen

Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Mehrere russische Flugzeuge auf dem Weg nach Kanada – ist Putin schon unterwegs?
Vorsicht vor diesen Trinkgeld-Fallen in deinen Ferien
Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?

Mehr zu AfD

Augsburger Chor ist überrascht. Jetzt reden die Frauen hinter dem «Schei**-AfD»-Jodler

Augsburger Chor ist überraschtJetzt reden die Frauen hinter dem «Schei**-AfD»-Jodler

Kirchenrat prüft rechtliche Schritte. Jetzt will Diessenhofen TG den AfD-Pfarrer loswerden

Kirchenrat prüft rechtliche SchritteJetzt will Diessenhofen TG den AfD-Pfarrer loswerden

Knall in Baden-Württemberg. Hakenkreuz auf Wahlzettel – es war der Parlaments-Vize (SPD)

Knall in Baden-WürttembergHakenkreuz auf Wahlzettel – es war der Parlaments-Vize (SPD)