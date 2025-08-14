Im Bundesland Brandenburg agiert die AfD rechtsextrem. Carsten Koall/dpa

Der Verfassungsschutz stuft die Brandenburger AfD neu als «gesichert rechtsextremistisch» ein. Der Innenminister spricht von «Fankultur» wie im Fussball und wirft der Partei vor, Andersdenkende gezielt auszugrenzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Brandenburger AfD gilt laut Verfassungsschutz nun offiziell als «gesichert rechtsextremistisch».

Ein Gutachten wirft der Partei vor, Grundrechte auszuhöhlen und ein ethnisch definiertes Volksverständnis zu fördern.

Innenminister René Wilke spricht von einer «Fankultur» und eigenen Informationsblasen, in denen Andersdenkende ausgegrenzt würden. Mehr anzeigen

Der Verfassungsschutz des deutschen Bundeslandes Brandenburger stuft den Landesverband der AfD neu als «gesichert rechtsextremistisch» ein.

Innenminister René Wilke (parteilos) und Verfassungsschutzchef Wilfried Peters begründeten die Entscheidung heute in Potsdam mit einer fortschreitenden Radikalisierung der Partei.

Wilke sprach bei AfD-Anhängern auch von einer Art «Fankultur» – als sei man Teil eines Fussballclubs. Die AfD habe einen kulturellen Gemeinschaftsraum geschaffen und eigene Informationsblasen aufgebaut. Nicht alle Mitglieder seien Rechtsextreme, betonte Wilke. Doch bei Kadern und jenen, die der AfD «mit Fanatismus hinterherjubeln», sei dies der Fall.

«Die AfD hat im Diskurs die Sprache verändert, mit der wir umgehen. Sie hat das Sag- und Denkbare verschoben.» René Wilke Innenminister, Brandenburg

Das mehr als 140 Seiten lange Gutachten wirft der AfD vor, ein «ethnisch-abstammungsmässiges Volksverständnis» zu vertreten. Menschen mit nichtdeutscher Herkunft könnten demnach nicht gleichberechtigt zum Staatsvolk gehören.

Neue Jugendorganisation geplant

Der Verfassungsschutz kritisiert zudem eine gezielte Delegitimierung des politischen Systems. «Die AfD hat das Sag- und Denkbare verschoben», sagte Wilke. Kritiker innerhalb der Partei seien «sehr, sehr still geworden».

Die Höherstufung folgt ähnlichen Einstufungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Parallel bereitet die Bundespartei eine neue Jugendorganisation vor, nachdem der Vorgängergruppe «Junge Alternative» ein Vereinsverbot drohte.

Der Neuanfang wird aber nicht genutzt, um sich von extremistischen Positionen abzuwenden: Laut «Bild» könnte der Brandenburger Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm, der selbst als rechtsextrem eingestuft wird, deren Vorsitz übernehmen.

Die neue Struktur soll die Nachwuchsarbeit enger an die AfD binden und damit leichter kontrollierbar machen, berichtete die «NZZ». Über Namen und Satzung entscheidet der Bundesvorstand – im Gespräch sind «Patriotische Jugend» und «DeutschlandJugend».

Video zum Thema