Friekauppau29 Was schreibt der Verfassungsschutz für einen Schwachsinn, die AFD hat mit rechtsextrem überhaupt nichts zu tun, aber der Verfassungsschutz ist gesichert Linksextremistisch.

IronFist Eine Behörde, die am Gängelband des politischen Gegners hängt. Ich mag die AfD nicht, aber diese Einstufung ist ungefähr so überraschend wie die Erkenntnis, dass das spezifische Gewicht eines Steins schwerer ist als jenes von Wattebäuschen.

Peda89 IronFist Wieso schreiben sie dann so dummes Zeugs ? Nun sind alle die nicht rechts sind einfach linksextrem. Ob nun Gerichte, Verfassungsschutz, oder wer auch immer ? So hat es in den 30ern angefangen !! Im Übrigen ist es schon interessant wie ihr über DE herfahrt das es bald zu Ende geht und weitere Gelaber. Was versteht ihr von uns ? NICHTS!!

IronFist Peda89 Immer diese Verweise auf die 30er: Linke Angstmacherei, um jede Debatte abzuwürgen. Schon die wirtschaftliche Lage heute ist mit der damaligen nicht ansatzweise vergleichbar. Die Bundeswehr ist mit der Wehrmacht nicht ansatzweise vergleichbar.

Aber in einem Punkt gebe ich Ihnen recht: Die Deutschen verstehen ist eigentlich eine Mission Impossible.

DemokratenPesche Allein die Feststellung dieser Erkenntnis muss auch die Umsetzung in ein Verbot folgen. Somit gehört diese Partei nicht mehr in ein demokratisches Parlament.

Wofür hat der Verfassungsschutz sonst ermittelt?

Friekauppau29 DemokratenPesche Diese Feststellung ist klar falsch, die AFD hat mit rechtsextremistisch nichts zu tun. Aber der Verfassungsschutz ist klar Linksextremistisch.

Peda89 Friekauppau29 Doch hat sie und zwar ausgeprägt.

Hauntusei49t Friekauppau29 Ganz klar: sie hat.

robbingwood0815 Friekauppau29 soweit die Optik vom rechtsextremen Pannenstreifen her – die «normalen demokratischen FahrSpuren» wirken nur aus diesem Blickwinkel allesamt «linksextrem»

(logo: Merz ein Linksextremer ... da lachen nicht mal die Hühner)

schwierig: wie unendlich lange diese klare Einstufung auf sich warten liess – hoffentlich nicht fatal lange ...

(damit hat man diesen gefährlichen Haufen munter gären und aufgehen lassen)

Vunnifli32 Genau wie vor bald hundert Jahren: eine Gruppierung mit einem Führer wird zur Partei, sie wird bekämpft, gewinnt trotzdem an Stärke, wird verboten, gewinnt weiter, kommt in den Bundestag, wird weiter bekämpft, ..... Was daraus wurde, wissen wir alle. Nur die AfD verharmlost es konsequent!

Freut euch auf die Zukunft! Oder doch endlich energisch was dagegen tun?

badsteven Wie wir schon länger wissen: Der nächste, ach was, der herrschende Faschismus wird nicht sagen ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich kämpfe gegen den Faschismus.

Aber wer die Meinungsfreiheitshasserin Pheser, den Corona Diktator Klabauterbuch und Konsorten erkannt hat, der weiss wo der Hase lang läuft.

Es wird blutig enden. Und es bleibt zu hoffen, dass die Ordnungshüter ein Gewissen haben werden uns sich für die Freiheit entscheiden werden...

Hauntusei49t Sehr gut! Sie wird als das benannt, was sie ist.

Peda89 So nun warte ich auf den Bericht betreffend Kommentaren von unserem MUSKonlini und Ueli the Murer us Züri.

Rokeitei93 Endlich, dieses Urteil passt und ist überfällig. Warum hat das so lange gedauert?!

robbingwood0815 Rokeitei93 Völlig unerklärlich lange – so eine Bewegung wächst sich nicht einfach aus ... die überdehnte Duldung ging schon mal gründlich schief!

Duesi79 Rokeitei93 Von was für einen Urteil reden sie? Das ist nur die Einschätzung einer weisungsgebunden Behörde die der SPD untersteht.

Noordic Okay, man wir das Urteil wohl zur Kenntnis nehmen. Die AfD liegt in aktuellen Umfragen 0.8% hinter der CDU als zweitstärkste Kraft. Vielleicht verstärkt das Urteil den Zuspruch der AfD noch stärker. Was es nicht tut, ist ein Problem zu lösen. Selbstkritik der Regierenden und ein Kurswechsel hin zu einer volksnahen Politik würden wohl viel mehr helfen.

robbingwood0815 Noordic wem helfen? Ist für Sie Faschismus wirklich volksnah?



(das sehen auch in Deutschland 75% aber ganz anders – eine glasklare Mehrheit



– «das beanspruchte Diktat der wählerstärksten Partei» – ist hat eben klar NICHT demokratisch)

Andreess88 Und wie soll es jetzt weitergehen?