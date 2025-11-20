Verkauft Trump im Hinterzimmer Kiews Zukunft?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Friedensplan à la Putin Verkauft Trump im Hinterzimmer Kiews Zukunft?

SDA

20.11.2025 - 14:03

Im Dunkeln lässt sich's munkeln: Haben sich Wlöadimir Putin (links) und Donald Trump im Geheimen auf einen Diktatfrieden geeinigt?
Im Dunkeln lässt sich's munkeln: Haben sich Wlöadimir Putin (links) und Donald Trump im Geheimen auf einen Diktatfrieden geeinigt?
KEYSTONE

Aufruhr in Kiew: Die USA sollen sich im Geheimen mit Wladimir Putin über einen Friedensplan für die Ukraine geeinigt haben, der weitgehend Moskaus Vorstellungen folgt. Gebietsabtretungen, militärische Einschränkungen und gesellschaftliche Eingriffe wären die Folge.

Keystone-SDA

20.11.2025, 14:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Regierung soll sich im Geheimen mit Russland über einen Friedensplan für die Ukraine geeinigt haben.
  • Der Plan soll 28 Punkte umfassen und Kiew in Bedrängnis bringen, weil Moskaus bisherige Forderungen weitgehend erfüllt würden.
  • Das wird der Ukraine angeblich abverlangt.
  • Pro-ukrainische Kommentatoren sind entsetzt.
  • Heute treffen sich eine ukrainische Delegation mit US-Militärs in Istanbul.
Mehr anzeigen

Die Ukraine gerät durch einen angeblich von der US-Führung mit Moskau im Geheimen ausgehandelten Friedensplan unter Druck. Von dem angegriffenen Land verlange der Rahmenentwurf grosse Zugeständnisse, berichtete die «Financial Times» unter Berufung auf am Gesprächsprozess beteiligte Personen.

Die Ukraine solle die umkämpften Gebiete Donezk und Luhansk vollständig räumen und ihre Armee halbieren. Vor dem Hintergrund der Berichte steht für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj heute in Kiew ein Treffen mit einer US-Militärdelegation an.

In Brüssel kommen unterdessen die EU-Aussenminister zu Beratungen zusammen. Thema sollen etwa mögliche neue Massnahmen gegen die sogenannte russische Schattenflotte zur Umgehung von Energiesanktionen sein.

Kiewer Führung angeblich über Plan informiert

Das Nachrichtenportal «Axios» in Washington berichtete, der Plan sei Ende Oktober von Trumps Sondergesandten Steve Witkoff und dem Moskauer Vertreter Kirill Dmitrijew ausgehandelt worden.

Den Angaben nach soll Witkoff die Überlegungen dem Chef des ukrainischen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, zur Kenntnis gegeben haben. In Moskau sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, es gebe zwischen Russland und den USA keine neuen Vorschläge für ein Kriegsende.

Es gelte weiter, was von Kremlchef Wladimir Putin und Trump bei ihrem Gipfel in Alaska im August besprochen worden sei. Der neue Plan entspricht nach Einschätzung der «Financial Times» weitgehend bekannten russischen Forderungen an Kiew.

Moskau will Russisch als Staatssprache

Moskau soll demnach die Teile von Donezk und Luhansk bekommen, die es bislang nicht erobern konnte. Allerdings sollen sie demilitarisiert werden. Die südliche Frontlinie durch die Gebiete Saporischschja und Cherson soll weitgehend eingefroren werden. Der Ukraine drohen demnach auch Begrenzungen der Reichweite ihrer Waffen.

Dem Bericht zufolge wird ebenfalls gefordert, dass Russisch als Staatssprache anerkannt und die frühere moskautreue orthodoxe Kirche wieder zugelassen werde. Die Kiewer Führung versucht, diese Kirche als Sicherheitsrisiko zu verbieten.

Was über den angeblichen Friedensplan bekannt ist

  • Die Ukraine muss Luhansk und Donezk räumen und damit auch den Festungsgürtel in Donezk verlassen, den die Russen bisher nicht erobern konnten. Das Gebiet soll aber «demilitarisiert» werden.
  • Die Front soll in Cherson und Saporischschja auf dem aktuellen Niveau eingefroren werden.
  • Kiew muss Russisch als Amtssprache akzeptieren und die russisch-orthodoxe Kirche wieder zulassen.
  • Die Ukraine muss Russlands Ansprüche auf die besetzten Gebiete anerkennen.
  • Das ukrainische Militär soll auf 400'000 Personen verkleinert werden und keine Langstrecken-Waffen mehr einsetzen dürfen.
  • Die Waffenhilfe für Kiew soll zurückgefahren werden. Es dürfen keine ausländischen Truppen in der Ukraine sein.
  • Welche Konzessionen der Kreml machen muss, ist unklar.
Mehr anzeigen

Über einen militärischen Rückzug der Ukrainer hatte Trump schon früher gesprochen und es Gebietsaustausch genannt. In den letzten Wochen zeigte er sich allerdings zunehmend enttäuscht wegen Putins mangelnder Verhandlungsbereitschaft.

Ukraine doppelt in Schwierigkeiten

Trump sagte einen zweiten Gipfel in Budapest vorerst ab und verhängte schmerzhafte Sanktionen gegen die grossen russischen Ölexporteure Rosneft und Lukoil. Die angebliche Wiederannäherung zwischen Washington und Moskau trifft die Ukraine in einem doppelt ungünstigen Moment.

Ukraine-Ticker. Laser auf Piloten vor britischer Küste gerichtet – London warnt Moskau

Ukraine-TickerLaser auf Piloten vor britischer Küste gerichtet – London warnt Moskau

An der Front im Osten ist der Fall der lange umkämpften Stadt Pokrowsk nur noch eine Frage der Zeit. Auch weiter südlich hat die ukrainische Armee Stellungen räumen müssen. Innenpolitisch steht Selenskyj unter Druck wegen eines Korruptionsskandals, der bis in sein Umfeld reicht.

Donald Trump schwärmt am 22. August im Weissen Haus von seinem Gipfeltreffen mit Putin in Alaska.
Donald Trump schwärmt am 22. August im Weissen Haus von seinem Gipfeltreffen mit Putin in Alaska.
KEYSTONE

Zwei Minister mussten bislang zurücktreten. Nach Selenskyjs Rückkehr von einer Auslandsreise werden für heute weitere Gespräche in Parlament und Regierung über personelle Konsequenzen erwartet. In Kiew wird auch über eine Entlassung von Andrij Jermak diskutiert, der als Leiter des Präsidentenbüros als mächtig gilt.

Selenskyj: Nur Trump kann Krieg beenden

Eine direkte Reaktion der Ukraine auf den amerikanisch-russischen Plan gab es nicht. Selenskyj beschwor jedoch Trump, sich für einen gerechten Frieden einzusetzen. «Nur Präsident Trump und die USA haben genügend Kraft, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt», schrieb er in sozialen Netzwerken.

Nach Gesprächen in Ankara dankte er dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die Türkei weiter als Gastgeberin für Verhandlungen bereitstehe. Doch das Wichtigste für ein Ende des Blutvergiessens und einen dauerhaften Frieden sei, dass die USA sich stark und effektiv engagierten.

Erdogan rief in Ankara zu neuen Gesprächen zwischen Kiew und Moskau in Istanbul auf. Wie bei Trumps Friedensinitiative für Gaza sollen laut «Axios» Katar und die Türkei ebenfalls an dem Ukraine-Plan beteiligt sein.

Europäer bleiben bislang aussen vor

In den europäischen Hauptstädten war zu dem Plan wenig bekannt. Aus EU-Kreisen in Brüssel hiess es, dass es Gespräche der USA mit beiden Kriegsparteien gebe, den neuen Plan habe man aber noch nicht gesehen. Aktuell scheine eher Russland ein Interesse an der Verbreitung solcher Nachrichten zu haben. Es sei eine Art Ablenkungsmanöver, denn der Druck durch die US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie sei gewachsen.

Das Nachrichtenportal «Politico» zitierte einen nicht genannten Vertreter der Trump-Administration mit der Einschätzung, dass Selenskyj unter dem Druck innen und an der Front einlenken müsse. Die gemachten Vorschläge seien vernünftig. Auf die europäischen Verbündeten sei dabei kaum Rücksicht genommen worden.

Selenskyj trifft heute eine US-Militärdelegation in Kiew. Sie wird von Daniel Driscoll geführt, dem für das Heer zuständigen Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium. In einem Gespräch am gestrigen Mittwoch versuchte der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal, die Ukraine als verlässlichen und wichtigen Partner der USA darzustellen. Sein Land habe in der Drohnentechnik etwas zu bieten.

Seltene Aufnahmen eines realen Waffentests – NATO zeigt spektakuläre Bilder des Torpedoangriffs auf die KNM Trondheim

Seltene Aufnahmen eines realen Waffentests – NATO zeigt spektakuläre Bilder des Torpedoangriffs auf die KNM Trondheim

Ein einziger Torpedo genügt: Neue NATO-Aufnahmen dokumentieren die spektakuläre Versenkung der Fregatte KNM Trondheim. Das Video stammt aus der Übung «Ægir 25» und zeigt die Wirkung des Waffensystems so klar wie nie zuvor.

19.11.2025

Meistgelesen

16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege
Grösster Wunsch der Kessler-Zwillinge bleibt trotz Testament unerfüllt
Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld
Familientragödie in Istanbul – jetzt ist ein weiterer deutscher Tourist tot
Verkauft Trump im Hinterzimmer Kiews Zukunft?

Videos aus dem Ressort

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Mögliches Shutdown Ende in den USA. Der Senat in Washington stimmt mit Stimmen der Demokraten für die Beratung über eine Übergangstat. Damit könnte der erste Schritt zur Beendung des längsten Shutdowns in der US-Geschichte getan sein. Wenn sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat zustimmen, wäre der Haushalt bis zum 30. Januar 2026 gesichert.

10.11.2025

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Wissenschaftler haben im nördlichen Amazonasgebiet Brasiliens die grösste Schlangenart der Welt entdeckt: Die Grüne Anakonda. Sie ist acht Meter lang und wiegt 200 Kilogramm.

22.02.2024

Zeitraffer-Video: Berlusconis wahres Gesicht blieb früh auf der Strecke

Zeitraffer-Video: Berlusconis wahres Gesicht blieb früh auf der Strecke

Silvio Berlusconi hat dem jugendlichen Antlitz augenscheinlich auch mittels Schönheits-OPs auf die Sprünge geholfen. Das Zeitraffer-Video zeigt Bilder des italienischen Politikers im Wandel der Jahre.

12.06.2023

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Zeitraffer-Video: Berlusconis wahres Gesicht blieb früh auf der Strecke

Zeitraffer-Video: Berlusconis wahres Gesicht blieb früh auf der Strecke

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

USA unter Donald Trump. Alle sind zu Cheneys Beerdigung geladen – nur Trump und Vance nicht

USA unter Donald TrumpAlle sind zu Cheneys Beerdigung geladen – nur Trump und Vance nicht

Deutschland. IAEA fordert engere Atom-Überwachung – Iran kündigt Vereinbarung

DeutschlandIAEA fordert engere Atom-Überwachung – Iran kündigt Vereinbarung

Stadt reagiert mit Überwachung. Familientragödie in Istanbul – jetzt ist ein weiterer deutscher Tourist tot

Stadt reagiert mit ÜberwachungFamilientragödie in Istanbul – jetzt ist ein weiterer deutscher Tourist tot