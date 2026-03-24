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Verlassene Boeing in Portugal Kongolesischer Politiker soll sein Flugzeug nach 18 Jahren abholen

Samuel Walder

24.3.2026

Diese Boeing 727 steht seit fast 20 Jahren am Flughafen Faro in Portugal.
Diese Boeing 727 steht seit fast 20 Jahren am Flughafen Faro in Portugal.
Google Maps

Seit fast zwei Jahrzehnten steht ein verlassenes Flugzeug am Flughafen Faro – nun wird der Fall politisch. Der heutige Verkehrsminister der DR Kongo soll die Maschine innert 60 Tagen entfernen.

Samuel Walder

24.03.2026, 23:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine seit 2007 in Faro abgestellte Boeing 727, einst vom kongolesischen Politiker Jean-Pierre Bemba genutzt, soll nun entfernt oder verschrottet werden.
  • Neue portugiesische Regeln erlauben das Vorgehen gegen lang abgestellte Flugzeuge. Bemba hat dafür ein Ultimatum von 60 Tagen.
  • Der Fall ist kein Einzelfall: Auch in anderen Ländern stehen zahlreiche verlassene Flugzeuge über Jahre hinweg ungenutzt auf Flughäfen.
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Am Flughafen Faro in Portugal werden heute rund zehn Millionen Passagiere pro Jahr gezählt. Vor knapp 20 Jahren war es etwa die Hälfte, wie «aerotelegraph» berichtet. Am 11. April 2007 landete dort eine Boeing 727-100 mit dem Kennzeichen 9Q-CMC.

An Bord war Jean-Pierre Bemba, damaliger Politiker aus der Demokratischen Republik Kongo. Nach Konflikten in seinem Land reiste er nach Faro, offiziell wegen einer Beinverletzung. Das Flugzeug blieb jedoch am Flughafen stehen – bis heute.

Bemba wurde später wegen Kriegsverbrechen angeklagt, 2016 verurteilt und 2018 entlassen. Er kehrte in den Kongo zurück, die Maschine blieb zurück und steht seither im nordwestlichen Teil des Flughafens.

Ultimatum von 60 Tagen

Nun fordert der Flughafenbetreiber ANA den heutigen Verkehrsminister Bemba zum Handeln auf. Er hat «60 Tage Zeit», das Flugzeug zu entfernen. Andernfalls droht die Verschrottung.

Grundlage dafür ist eine neue Regelung in Portugal. Seit dem 31. März 2025 können Flughäfen eingreifen, wenn Flugzeuge länger als 90 Tage abgestellt sind oder Gebühren für 30 Tage nicht bezahlt wurden. In solchen Fällen gilt ein Flugzeug als unzulässig abgestellt.

Mitarbeitende des Flughafens berichten, die Kabine sei leer, die Triebwerke aber noch vorhanden. Flüssigkeiten seien offenbar nie entfernt worden, was eine Wiederinbetriebnahme erschwert.

Lange Geschichte und weitere Fälle

Die Boeing wurde 1965 an Lufthansa ausgeliefert und später von Condor genutzt. Danach wurde sie zu einem VIP-Jet umgebaut und wechselte mehrfach den Besitzer, bevor sie 2007 in den Kongo ging.

Verlassene Flugzeuge sind kein Einzelfall. In Porto stehen zwei Airbus A319 ungenutzt. In Spanien waren es laut «El País» 2019 rund 71 Maschinen, darunter 24 in Valencia und 19 in Madrid-Cuatro Vientos.

Ein weiteres Beispiel ist eine Boeing 737 von Air India, die 13 Jahre lang in Kolkata stand.

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