Leiche nach tagelanger Suche gefunden Touristin wird in Norditalien von Fluten weggeschwemmt – tot

dpa

24.9.2025 - 15:10

Regenfälle richteten in Norditalien heftige Schäden an.
Regenfälle richteten in Norditalien heftige Schäden an.
Vigili del Fuoco

Nach tagelanger Suche wird im Piemont der Leichnam einer 64 Jahre alten Touristin gefunden – vier Kilometer vom Campingplatz entfernt, von dem sie verschwand.

DPA

24.09.2025, 15:10

Nach tagelanger Suche ist im Norden Italiens eine vermisste deutsche Touristin tot aufgefunden worden. Der Leichnam der 64 Jahre alten Frau wurde nach Angaben der Feuerwehr in überflutetem Gelände etwa vier Kilometer entfernt von dem Campingplatz entdeckt, von dem sie verschwunden war.

Die Touristin war in der Nacht zum Montag von Wassermassen mitgerissen worden, als sie sich vor einer Flutwelle in Sicherheit bringen wollte. Die Regenfälle richteten im Norden Italiens schwere Schäden an.

Die Frau war mit ihrem Ehemann in der Region Piemont in einem Wohnwagen unterwegs. Auf einem Campingplatz in der Nähe der Gemeinde Spigno Monferrato wurden die beiden von der Flutwelle eines Flusses überrascht. Infolge des schweren Regens setzte sich der Wagen plötzlich in Bewegung. Das Paar versuchte, zu Fuss zu fliehen. Der Mann konnte sich nach Angaben der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Die Frau hingegen soll ausgerutscht und mitgerissen worden sein.

Regionalrat spricht Familie Beileid aus

Die Suche nach der Vermissten dauerte mehr als 48 Stunden. Die Behörden hatten die Hoffnung, sie in der überschwemmten Landschaft um den Fluss Valla doch noch lebend zu finden, praktisch bereits aufgegeben. Der zuständige Regionalrat Federico Riboldi sprach der Familie sein Beileid aus. Er sagte: «Sie war auf der Suche nach Ruhe und fand stattdessen auf tragische Weise den Tod.» Zur Herkunft des Paares machte die Feuerwehr keine näheren Angaben.

