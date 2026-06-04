Kinderleiche in Getreidesilo entdeckt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vermisste Elfjährige in Frankreich Kinderleiche in Getreidesilo entdeckt

dpa

4.6.2026 - 20:54

Vermisste Elfjährige in Frankreich: Leichenfund in Silo – Gallery
Vermisste Elfjährige in Frankreich: Leichenfund in Silo – Gallery. Eine Obduktion muss letzte Gewissheit bringen, ob es sich bei der entdeckten Leiche um die vermisste Elfjährige handelt.

Eine Obduktion muss letzte Gewissheit bringen, ob es sich bei der entdeckten Leiche um die vermisste Elfjährige handelt.

Bild: dpa

Vermisste Elfjährige in Frankreich: Leichenfund in Silo – Gallery. Mit einem Grossaufgebot hatten die Polizei sowie Freiwillige nach dem vermissten Kind gesucht.

Mit einem Grossaufgebot hatten die Polizei sowie Freiwillige nach dem vermissten Kind gesucht.

Bild: dpa

Vermisste Elfjährige in Frankreich: Leichenfund in Silo – Gallery
Vermisste Elfjährige in Frankreich: Leichenfund in Silo – Gallery. Eine Obduktion muss letzte Gewissheit bringen, ob es sich bei der entdeckten Leiche um die vermisste Elfjährige handelt.

Eine Obduktion muss letzte Gewissheit bringen, ob es sich bei der entdeckten Leiche um die vermisste Elfjährige handelt.

Bild: dpa

Vermisste Elfjährige in Frankreich: Leichenfund in Silo – Gallery. Mit einem Grossaufgebot hatten die Polizei sowie Freiwillige nach dem vermissten Kind gesucht.

Mit einem Grossaufgebot hatten die Polizei sowie Freiwillige nach dem vermissten Kind gesucht.

Bild: dpa

Im Fall eines vermissten Mädchens in Südfrankreich wird eine Leiche gefunden. Justizminister Darmanin nennt den Umgang mit früheren Hinweisen auf den Verdächtigen «völlig inakzeptabel».

,

DPA, Redaktion blue News

04.06.2026, 20:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nahe der französischen Stadt Toulouse ist eine Kinderleiche gefunden worden.
  • Ein elfjähriges Mädchen war letzte Woche nach der Schule verschwunden.
  • Ein 41-jähriger Mann wurde festgenommen, in dessen Auto das Mädchen nach Aufnahmen von Überwachungskameras mitgefahren war.
Mehr anzeigen

Tagelang bangte Frankreich um das Schicksal einer verschwundenen Elfjährigen, nun ist in einem Getreidesilo eine Leiche entdeckt worden. Nahe Toulouse sei eine Kinderleiche gefunden worden, die ähnliche Kleidung trug wie die Elfjährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, teilte Staatsanwalt Olivier Naboulet mit, wie französische Medien berichteten. Eine Obduktion solle Gewissheit über die Identität und die Todesursache geben.

Das Kind hatte sich nach dem Ende der Schule am Freitagnachmittag vergangener Woche in der kleinen südfranzösischen Gemeinde Fleurance bei Toulouse nicht mehr gemeldet. Später wurde ein 41-jähriger Mann festgenommen, in dessen Auto das Mädchen nach Aufnahmen von Überwachungskameras am Nachmittag mitgefahren war. Der Mann sagte, das Kind auf dessen Bitte hin am Schwimmbad abgesetzt zu haben, verstrickte sich aber in Widersprüche.

Gegen Verdächtigen lagen bereits Anzeigen vor

Wie sich herausstellte, lagen mehrere Hinweise und Anzeigen gegen den Mann vor, insbesondere wegen Vergewaltigung von Minderjährigen. Justizminister Gérald Darmanin sagte, der Umgang der Justiz mit den Hinweisen auf den Verdächtigen sei «völlig inakzeptabel». «Wir sind alle entsetzt über dieses Versagen, das unsere schlechte Organisation offenbart und zweifellos im Justizministerium wie auch anderswo darauf hindeutet, dass wir die Aussagen von Kindern nicht ernst nehmen».

Auch wegen der Hinweise auf ein Justizversagen hat der Fall in Frankreich bereits für viel Aufregung gesorgt. Premierminister Sébastien Lecornu wolle am Freitag eine Krisensitzung mit dem Justiz- sowie dem Innenminister anberaumen, berichtete der Sender BFMTV.

Meistgelesen

Die Republikaner verlieren die Angst vor Trump – und das ist ein Problem
Nicht nur Jositsch: Drei frühere SP-Dramen, die Zürich erschütterten
Kinderleiche in Getreidesilo entdeckt
Vermisster Bergführer überlebt fast eine Woche am Everest
Trumps Ex-Sicherheitsberater Bolton will sich schuldig bekennen