In Indonesien entdeckten Fischer im Magen eines Haies Leichenteile einer amerikanischen Taucherin. Sie wurde zwei Wochen lang vermisst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Indonesion hat man im Magen eines Haies eine vermisste Taucherin gefunden.

Rettungskräfte hatten acht Tage lang nach ihr gesucht.

Die genaue Todesursache wird derzeit von den indonesischen Behörden untersucht. Mehr anzeigen

In Indonesien hat man im Magen eines Haies die Leiche einer vermissten Taucherin gefunden. Wie «The Telegraph» berichtet, handelt es sich bei der Toten um die Amerikanerin Colleen M. (68).

Sie und ihr Mann hatten eine siebenwöchige Traumreise in Indonesion geplant und waren am 26. September mit Freunden zu einem Tauchgang aufgebrochen. M. war eine erfahrene Taucherin, wie verschiedene Medien berichten.

Strömung zog Touristin beim Tauchen ins Meer

Eine starke Strömung in der Nähe des Alor-Archipels trennte M. von der Gruppe. Die anderen kehrten alle zum Boot zurück. Acht Tage lang suchten Rettungskräfte nach der Vermissten.

Am 6. Oktober entdeckte ein Fischer einen krank wirkenden Hai. «Ich dachte, er hat Plastik oder ein Fischernetz verschluckt», so der Fischer zu «The Telegraph». Aber im Magen des Tieres fanden sich menschliche Überreste in einem schwarzen Tauchanzug.

Laut einem Freund der Familie wurde M. anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert. Er glaube jedoch nicht an einen Hai-Angriff: «Wir glauben, dass sie an einem körperlichen Versagen gestorben ist.» Daten von ihrem Tauchcomputer deuteten darauf hin.

Die genaue Todesursache wird derzeit von den indonesischen Behörden untersucht.