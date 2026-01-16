  1. Privatkunden
Noah (8) verschwindet auf dem Weg zur Schule spurlos

dpa

16.1.2026 - 13:00

Seit Mittwochmorgen wird in Frankfurt am Main ein achtjähriger Junge vermisst. Noah wurde an seiner Schule abgesetzt, kam dort aber nie an. Die Polizei sucht mit Hochdruck – auch mit Helikoptern, Booten, Spürhunden und der Auswertung von Videomaterial.

DPA

16.01.2026, 13:00

16.01.2026, 13:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Noah (8) gilt seit Mittwoch als vermisst, nachdem er an seiner Schule abgesetzt wurde.
  • Die Polizei sucht mit Helikoptern, Booten, Hunden und Videoüberwachung.
  • Ermittlungen werden inzwischen auch im familiären Umfeld intensiviert.
Mehr anzeigen

Seit Mittwochmorgen wird in Frankfurt am Main ein achtjähriger Junge vermisst. Noah war laut Polizei von einem Fahrdienst an der Weissfrauenschule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, kam dort aber nie im Unterricht an. Seither fehlt von dem Kind jede Spur.

Die Polizei suchte von Beginn weg mit grossem Aufwand nach dem Jungen. Bereits am Mittwoch war unter anderem die Wasserschutzpolizei auf dem Main im Einsatz. Am Donnerstag wurde die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber überflog die Innenstadt, Polizeiboote suchten erneut den Fluss ab, und mit Spürhunden wurde das Schulgelände sowie die nähere Umgebung durchkämmt.

Einen wichtigen, aber beunruhigenden Fund machten die Ermittler am Donnerstag in der Nähe der Schule: Noahs Schulranzen wurde entdeckt und eindeutig dem vermissten Jungen zugeordnet. Neue Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ergaben sich daraus bislang nicht.

Abklärungen in der Familie intensiviert

Noah ist etwa 1,35 Meter gross. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er unter anderem eine schwarze Daunenjacke sowie eine grün-gelb-blaue Pudelmütze. Die Polizei bittet weiterhin Personen, die den Jungen gesehen haben oder Angaben zu seinem Verbleib machen können, sich zu melden.

Parallel zur Suche intensivierten die Ermittler inzwischen auch ihre Abklärungen im familiären Umfeld des Kindes. Grund dafür seien verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung, erklärte ein Polizeisprecher. Details nannte er nicht. Es werde jedoch alles überprüft, was mit dem Verschwinden des Jungen in Zusammenhang stehen könnte.

Zudem wertet die Polizei zahlreiche Hinweise, Fotos und Videos aus. Besonderes Augenmerk liegt auf Aufnahmen von Überwachungskameras im Bahnhofsviertel. Dabei kommt auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz, um Bewegungen und mögliche Spuren schneller analysieren zu können. In umliegenden Geschäften wurden mögliche Zeugen befragt.

Weiterhin unklar ist, weshalb Noah nicht in der Schule ankam und ob er den Ort, an dem er abgesetzt wurde, allein oder in Begleitung verliess. Auch zu den Hintergründen seines Verschwindens macht die Polizei bislang keine Angaben. Weder ein Unfall noch eine Straftat werden ausgeschlossen.

