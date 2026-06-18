  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Laut Vermittler Pakistan Abkommen USA-Iran tritt sofort in Kraft

SDA

18.6.2026 - 02:40

ARCHIV – Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif in einem Gespräch. Foto: Jacquelyn Martin/AP POOL/dpa
ARCHIV – Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif in einem Gespräch. Foto: Jacquelyn Martin/AP POOL/dpa
Keystone

Eigentlich sollte die Schweiz den historischen Moment ausrichten. Doch nun haben Donald Trump und Irans Präsident Massud Peseschkian das Rahmenabkommen bereits unterzeichnet.

Keystone-SDA

18.06.2026, 02:40

18.06.2026, 07:05

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan nach erfolgter Unterzeichnung mit «sofortiger Wirkung» in Kraft.

Teheran werde die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif in der Nacht auf der Plattform X bekannt.

Zuvor hatten laut Staatsmedien bereits der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Ismail Baghaei, sowie ein US-Beamter mitgeteilt, dass US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian die Vereinbarung unterzeichnet hätten.

Pakistan werde mit Unterstützung des ebenfalls als Vermittler fungierenden Golfstaats Katar die offizielle Zeremonie zur Würdigung «dieses Meilensteins» wie geplant an diesem Freitag in der Schweiz ausrichten und die Gespräche auf technischer Ebene aufnehmen, schrieb der pakistanische Regierungschef Sharif.

Trump unterzeichnete das Dokument im französischen Versailles, wo er von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zum Abschluss des G7-Gipfels im Schloss empfangen worden war. Auf einem vom Weissen Haus auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, dass er dort eine Papierversion des Abkommens handschriftlich unterschrieb. Von den Anwesenden gibt es daraufhin Applaus, Macron schüttelt Trump die Hand.

Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums hatte zuvor laut Staatsmedien erklärt, Trump und Irans Präsident Peseschkian hätten das Abkommen digital unterschrieben. Demnach soll es keine Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz geben. Geplant war ursprünglich, dass es dort am Freitag zu einer Unterschrift kommen sollte. Was nun genau am Freitag in der Schweiz passieren soll, ist damit unklar.

Wird die Strasse von Hormus jetzt geöffnet?

Wie das US-Nachrichtenportal «Axios» unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen berichtete, sollte mit einer vorgezogenen Unterschrift eine schnellere Öffnung der Strasse von Hormus erwirkt werden. Der Iran hatte den Verkehr in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Meerenge kurz nach Kriegsbeginn durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe weitgehend zum Erliegen gebracht. Später verhängten die USA eine Seeblockade iranischer Häfen, um Teheran von Öleinnahmen abzuschneiden.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf die Rahmenvereinbarung verständigt. Die am 80. Geburtstag von Trump verkündete Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans umstrittenes Atomprogramm zum Thema haben.

Was die Einigung vorsieht

In dem 14 Punkte fassenden Rahmenabkommen einigten sich beide Seiten unter anderem auf ein «sofortiges und dauerhaftes Ende des Kriegs an allen Fronten, auch im Libanon», wie ein hochrangiger Regierungsbeamter mitteilte. Der Iran verpflichte sich zur Öffnung der Strasse von Hormus, die USA im Gegenzug dazu, die Seeblockade iranischer Häfen schrittweise aufzuheben.

Zündstoff stellt weiter eine mögliche durch Teheran erhobene Maut für den internationalen Schiffsverkehr dar. Für die 60 Tage der vertieften Verhandlungen solle es zwar keine Gebührenerhöhung geben. Wie es danach weitergeht, soll der Iran laut Rahmenabkommen aber erst mit dem Oman aushandeln. Die USA hatten eine Maut in der Strasse von Hormus wiederholt als inakzeptabel bezeichnet.

Das Nuklearprogramm Teherans soll demnach Gegenstand vertiefter Verhandlungen sein. Als Mindestmassnahme festgehalten ist laut dem US-Beamten aber bereits, dass das hochangereicherte Uran vor Ort und unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) verdünnt werden soll. Eine endgültige Vereinbarung soll binnen 60 Tagen ausgehandelt werden. Der Zeitraum ist, wenn beide Seiten zustimmen, verlängerbar.

Trump: Bombardieren, wenn sie sich nicht benehmen

Trump hatte dem Iran noch am Mittwoch erneut gedroht. «Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen», sagte er am Rande des G7-Gipfels am Genfersee. Ähnliche Drohungen hatte er bereits in den vergangenen Wochen geäussert.

Ende Februar griffen USA und Israel an

Am 28. Februar hatten die USA und Israel ihre Angriffe auf den Iran begonnen. Sie bombardierten Raketenstellungen und Kommandozentren in Teheran und weiten Teilen Irans, dabei wurde der oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei gezielt getötet. Der Iran reagiert mit Angriffen auf Israel und auf Golfstaaten mit US-Militärstützpunkten.

Seit Anfang April gilt eine äusserst fragile und schon mehrmals gebrochene Waffenruhe. Erklärtes Kriegsziel der USA war es, den Iran davon abzuhalten, Atombomben zu entwickeln.

Meistgelesen

Trump und Iran unterzeichnen Deal ohne die Schweiz – Bürgenstock ausgebootet
Wollte Epstein belastendes Material über Trump herausrücken?
Ein Foto für die Ewigkeit ++ Kane auf Rekordjagd ++ Zigi verletzt sich bei Ghana-Sieg

Videos aus dem Ressort

G7-Gipfel: Zusätzlicher Druck und Sanktionen gegen Russland

G7-Gipfel: Zusätzlicher Druck und Sanktionen gegen Russland

Évian, 17.06.2026: Mehr Druck auf Russland – die USA und die anderen G7-Staaten wollen mehr Druck auf Russland ausüben und so ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeiführen. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom Gipfeltreffen im französischen Évian heisst es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor. Ausserdem sollen mehr Waffen und Luftverteidigungssysteme geliefert werden. Neben zusätzlichen Waffen versprechen die G7-Staaten der Ukraine in der Erklärung auch zusätzliche Unterstützung, um den kommenden Winter zu bewältigen. Mit dem Ausbau der Unterstützung soll nach Angaben der G7 die neue Dynamik unterstützt werden, die in den vergangenen Monaten durch ukrainische Fortschritte an der Front entstanden ist.

18.06.2026

Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»

Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»

Belfast/London, 10.06.2026: Nach gewaltsamen Ausschreitungen: Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilt die rassistische Krawalle in Belfast aufs Schärfste. Er schreibt in einem X-Beitrag: «Die Szenen in Belfast letzte Nacht waren schockierend und völlig inakzeptabel (...) Es ist offensichtlich, dass Menschen letzte Nacht aufgrund ihrer Herkunft ins Visier genommen wurden, und das werde ich nicht tolerieren (...) Die Verantwortlichen werden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.» Hintergrund der Ausschreitungen ist ein brutales Video eines Messerangriffs vom Montag, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. Mutmasslicher Täter ist laut Polizei ein 30-jähriger Sudanese. Er wurde wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt. Randalierer zogen teils vermummt durch die Strassen und setzten mehrere Fahrzeuge in Brand. Auch Wohnhäuser wurden angezündet, aus ihnen mussten Bewohner gerettet werden.

11.06.2026

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften Aliya Rahman.

15.01.2026

G7-Gipfel: Zusätzlicher Druck und Sanktionen gegen Russland

G7-Gipfel: Zusätzlicher Druck und Sanktionen gegen Russland

Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»

Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ex-Diplomat über Deal: «Strategisches Fiasko». Trump und Iran unterzeichnen Deal ohne die Schweiz – Bürgenstock ausgebootet

Ex-Diplomat über Deal: «Strategisches Fiasko»Trump und Iran unterzeichnen Deal ohne die Schweiz – Bürgenstock ausgebootet

Ukraine-Ticker. Selenskyj: Hatte wichtiges Gespräch mit Trump und Macron +++ Cassis: USA bleiben für Kriegsende «unverzichtbar»

Ukraine-TickerSelenskyj: Hatte wichtiges Gespräch mit Trump und Macron +++ Cassis: USA bleiben für Kriegsende «unverzichtbar»

USA unter Donald Trump. Erster Zinsentscheid für Fed-Chef Warsh – Trump verärgert

USA unter Donald TrumpErster Zinsentscheid für Fed-Chef Warsh – Trump verärgert