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Das ist in der Nacht passiert USA legen dem Iran Plan für Kriegsende vor – Teheran kontert

Agenturen

25.3.2026

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24.03.2026

Im Iran-Krieg soll es Bemühungen um eine Waffenruhe geben. Dennoch verlegen die USA tausende Fallschirmjäger in den Nahen Osten – und bauen inmitten des US-Friedensplans so weiter Druck auf. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen

25.03.2026, 06:35

25.03.2026, 07:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Regierung soll den Machthabern in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreite haben.
  • Das «Wall Street Journal» hat über eine Antwort der Iranischen Revolutionsgarden auf den US-Vorstoss berichtet, die wiederum zahlreiche Forderungen umfassen soll, denen Washington kaum nachkommen dürfte.
  • Die USA und eine Gruppe regionaler Vermittler erörtern derzeit offenbar die Möglichkeit, bereits am Donnerstag Friedensgespräche auf hoher Ebene mit dem Iran aufzunehmen.
  • Das Pentagon soll die Verlegung von 2000 bis 3000 Soldaten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten angeordnet haben.
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Die USA verlegen tausende Fallschirmjäger in den Nahen Osten – und bauen inmitten des US-Friedensplans so weiter Druck auf.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Mittwoch (25.3.) passiert ist.

Vermittler streben offenbar ein USA-Iran-Treffen bis Donnerstag an

Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht.

Die USA und eine Gruppe regionaler Vermittler erörtern derzeit offenbar die Möglichkeit, bereits am Donnerstag Friedensgespräche auf hoher Ebene mit dem Iran aufzunehmen. Sie warten jedoch noch auf eine Antwort aus Teheran, wie das US-Nachrichtenport Axios unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Quellen berichtet. Auch das «Wall Street Journal» berichtete von den Bemühungen.

Pakistan, Ägypten und die Türkei fungieren als Vermittler zwischen Teheran und Washington. Pakistan hat angeboten, Friedensgespräche auszurichten, sofern beide Länder zustimmen. Trump teilte die pakistanische Botschaft auf Truth Social mit, was sein Interesse an der Verwirklichung eines solchen Gipfeltreffens signalisiert.

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Die USA fordern in ihrem 15-Punkte-Plan dem Vernehmen nach unter anderem die Zerstörung wichtiger Anlagen des iranischen Atomprogramms, einen Stopp der Urananreicherung und der Herstellung ballistischer Raketen sowie eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Zudem solle der Iran seinen Bestand an bereits angereichertem Uran abgeben – und damit Befürchtungen entkräften, die Islamisten in Teheran könnten eines Tages Atomwaffen in ihre Hände bekommen. Im Gegenzug sollen die harten Sanktionen gegen den Iran gelockert werden, wie etwa das «Wall Street Journal» berichtete.

Sollten sich die Pläne für ein Gipfeltreffen konkretisieren, dürfte Vizepräsident JD Vance wahrscheinlich einbezogen werden, schrieb Axios weiter. Aber es sei unklar, «ob es überhaupt etwas gibt, an dem man sich beteiligen könnte. Alle versuchen herauszufinden, ob das Ganze real ist», zitierte Axios eine Quelle.

Iran kontert mit eigenen Maximalforderungen

Das «Wall Street Journal» hat über eine Antwort der Iranischen Revolutionsgarden auf den US-Vorstoss berichtet, die wiederum zahlreiche Forderungen umfassen soll, denen Washington kaum nachkommen dürfte – darunter etwa die Räumung aller US-Militärstützpunkte rund um den Persischen Golf sowie ein neues System, das es dem Iran erlauben würde, von Schiffen für die Fahrt durch die Strasse von Hormus eine Mautgebühr zu kassieren.

Die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist von grosser strategischer Bedeutung, nicht nur für den Transport von Öl und Flüssiggas. Aktuell ist der Schiffsverkehr wegen iranischer Angriffe und Drohungen praktisch zum Erliegen gekommen, weswegen Öl- und Gaspreise seit Kriegsbeginn vor gut dreieinhalb Wochen stark gestiegen sind.

Pentagon verlegt Fallschirmjäger in Nahen Osten

Das US-Verteidigungsministerium hat der «Washington Post» zufolge die Verlegung von rund 3000 Soldaten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten angeordnet. Die «New York Times» hingegen sprach von rund 2000 Soldaten. Die US-Spezialkräfte können über feindlichem Gebiet mit Fallschirmen abspringen und wären als Speerspitze eines möglichen Bodeneinsatzes denkbar.

lite für den Ernstfall: US-Fallschirmjäger der 82nd Airborne Division (Archivbild)
lite für den Ernstfall: US-Fallschirmjäger der 82nd Airborne Division (Archivbild)
Bild: Keystone/Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP

Zwar soll es noch keine Entscheidung darüber geben, ob im Iran tatsächlich Bodentruppen eingesetzt werden. Die Verlegung der Soldaten eröffne Trump aber in jedem Fall zusätzliche Handlungsmöglichkeiten, befand das «Wall Street Journal».

Schon länger gibt es auch im Zusammenhang mit der Verlegung von US-Marineinfanteristen Spekulationen, dass Trump die Truppen einsetzen könnte, um den wichtigsten Ölexport-Hafen des Irans auf der Insel Charg im Persischen Golf einzunehmen. Diesen Hebel könnten die USA als Druckmittel gegen den Iran einsetzen, so die Logik. In dem Fall könnte Teheran aber selbst praktisch kein Öl mehr exportieren – und dürfte entsprechend wenig Interesse an einer Öffnung der Strasse von Hormus haben. Wirtschaftlich wäre ein Verlust der Exporte über die Insel Charg für den Iran allerdings verheerend.

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23.03.2026

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