Vermummte überfallen Geldtransporter – dann eröffnen sie das Feuer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Irre Szene auf italienischer Autobahn Vermummte überfallen Geldtransporter – dann eröffnen sie das Feuer

Samuel Walder

9.2.2026

Irre Szene auf Autobahn in Italien: Vermummte überfallen Geldtransporter – dann eröffenen sie das Feuer

Irre Szene auf Autobahn in Italien: Vermummte überfallen Geldtransporter – dann eröffenen sie das Feuer

Nach einem Angriff auf einen Geldtransporter ist es in Süditalien zu einer lebensgefährlichen Verfolgungsjagd gekommen. Bewaffnete Täter eröffneten auf der Autobahn Brindisi–Lecce das Feuer auf Carabinieri – mehrere Beamte entkamen nur knapp dem Tod.

09.02.2026

Nach einem Angriff auf einen Geldtransporter ist es in Süditalien zu einer lebensgefährlichen Verfolgungsjagd gekommen. Bewaffnete Täter eröffneten auf der Autobahn Brindisi–Lecce das Feuer auf Carabinieri – mehrere Beamte entkamen nur knapp dem Tod.

Samuel Walder

09.02.2026, 14:22

09.02.2026, 15:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Süditalien kam es nach einem Überfall auf einen Geldtransporter zu einer bewaffneten Verfolgungsjagd auf der Autobahn Brindisi–Lecce, bei der Täter auf Carabinieri schossen.
  • Ein Polizeiwagen wurde von einer Kugel durchschlagen, ein dienstfreier Carabinieri von den Flüchtenden gerammt und von der Strasse gedrängt, verletzt wurde jedoch niemand tödlich.
  • Die Flucht endete im Raum Campi Salentina, wo mehrere Patrouillen eingriffen und drei Verdächtige festnahmen.
Mehr anzeigen

Szenen am Montagmorgen wie man sie nur aus einem Actionfilm kennt. Auf der Schnellstrasse 613, die Verbindung zwischen Lecce und Brindisi, Nahe Tuturano wird ein gepanzerter Geldtransporter Ziel eines brutalen Angriffs. Es kommt zu einem Feuergefecht mit den Carabinieri – eine von den Angreifern abgefeuerte Kugel trifft die Windschutzscheibe eines Begleitfahrzeugs.

Der attackierte Transporter gehört zur Firma BTV aus dem Battistolli-Konzern. Die Täter gingen hochprofessionell und mit brachialer Gewalt vor, wie italienische Medien berichten: Sie stellten einen Transporter quer über die Fahrbahn und setzten ihn in Brand, um das gepanzerte Fahrzeug zum Anhalten zu zwingen.

Maskierte Täter, Explosionen und Schüsse

Videoaufnahmen von vorbeifahrenden Autofahrern zeigen das ganze Ausmass der Eskalation: Mindestens sechs maskierte Personen, teils in weissen Overalls, alle bewaffnet. Die Täter blockierten die Strasse mit Fahrzeugen und sprengten den Lieferwagen. Trotz des massiven Aufgebots kam der eigentliche Raubüberfall offenbar nicht zustande.

Um zu entkommen, sollen die Kriminellen mehrere vorbeifahrende Autofahrer ihrer Fahrzeuge beraubt haben. Besonders brisant: Die Bande soll Autos mit Blaulicht benutzt haben, die zivilen Polizeifahrzeugen täuschend ähnlich sahen – offenbar, um Verwirrung zu stiften und schneller fliehen zu können.

«Ich fürchtete um mein Leben.»

Eine junge Studentin erlebte die Szene hautnah mit. Sie war auf dem Weg zur Universität univärsität. Zur Zeitung «Il Mattino» sagt sie: «Ein roter Lieferwagen stand quer auf der Strasse und brannte. Ich dachte, es sei ein Unfall», schildert die Studentin. Sekunden später wurde klar, dass es kein gewöhnlicher Verkehrsunfall war.

«Unmittelbar danach sah ich einen Mann mit Kapuze und eine weitere Person mit einem Gewehr, die einen Schuss in die Luft abgab», erzählt sie weiter. Die Täter zwangen die Frau, aus dem Auto auszusteigen, und fuhren anschliessend mit ihrem Fahrzeug davon. Verzweifelt versuchte sie, an das Gewissen der Räuber zu appellieren: «Ich sagte ihnen, dass ich eine kleine Tochter dabei hätte. Ich fürchtete um mein Leben.»

Doch die Räuber liessen nicht von ihrem Auto ab. «Ein weiterer Räuber stieg aus und begann, Nägel auf dem Asphalt zu verteilen», berichtet die junge Frau – offenbar, um die Flucht zu sichern und Verfolger zu stoppen. Schliesslich hielt ein anderer Autofahrer, der die Szene beobachtet hatte, an und nahm die völlig aufgelöste Studentin in seinem Wagen mit.

Ein Wunder wurde niemand getötet

Schnell nehmen die Carabinieri die Verfolgung auf. Die Täter eröffneten gleich darauf das Feuer. Eine Kugel durchschlägt den Innenraum des Polizeiwagens von der Fahrerseite bis zur Beifahrerseite – und streift die beiden Beamten nur knapp. Italienische Zeitungen berichten, es sei ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Ermittler gehen davon aus, dass mindestens eines der Fluchtfahrzeuge zuvor der Polizei gestohlen worden war.

Weniger als eine Stunde nach dem Angriff nahm die Carabinieri des Provinzkommandos Lecce drei Verdächtige fest. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, weitere Festnahmen gelten als wahrscheinlich.

Mehr aus dem Ressort

Keir Starmers Amt wankt. Stürzt Grossbritanniens Premier über den Epstein-Skandal?

Keir Starmers Amt wanktStürzt Grossbritanniens Premier über den Epstein-Skandal?

Bis zu 50'000 Besucher täglich. Italienische Ferieninsel bremst Touristenflut mit strengen Regeln

Bis zu 50'000 Besucher täglichItalienische Ferieninsel bremst Touristenflut mit strengen Regeln

Grossbritannien. Andrew soll vertrauliche Dokumente an Epstein gegeben haben

GrossbritannienAndrew soll vertrauliche Dokumente an Epstein gegeben haben

Meistgelesen

SRF-Experte wütet über Jury-Entscheid: «Schweinerei!»
Vermummte überfallen Geldtransporter – dann eröffnen sie das Feuer
Von Allmen und Nef holen Gold, Meillard und Odermatt Silber
Von Allmen schreibt Geschichte ++ Gremaud siegt trotz Sturz im Training: «Dachte kurz, es sei vorbei»
Gil Ofarim nach Finale: «Ich denke nicht daran, gegen Ariel rechtlich vorzugehen»