Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Völlig verrückt» Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Sven Ziegler

18.8.2025

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Bei einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern in Washington ist Donald Trump unbemerkt auf einem offenen Mikrofon aufgenommen worden. Der US-Präsident äusserte dabei eine gewagte Einschätzung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin.

18.08.2025

Bei einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern in Washington ist Donald Trump unbemerkt auf einem offenen Mikrofon aufgenommen worden. Der US-Präsident äusserte dabei eine gewagte Einschätzung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin.

Sven Ziegler

18.08.2025, 23:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump wurde bei einem Treffen in Washington auf einem offenen Mikrofon aufgezeichnet.
  • Er sagte, er glaube, Putin wolle «für ihn einen Deal machen».
  • Experten sehen darin ein Signal, dass Trump gegenüber Russland eine weichere Linie fährt.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit europäischen Regierungschefs in Washington für Aufsehen gesorgt. Wie Mitschnitte in den sozialen Medien zeigen, wurde er von Reportern auf einem versehentlich offenen Mikrofon aufgezeichnet, als er über den russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach.

«I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds», sagte Trump – übersetzt: «Ich glaube, er will für mich einen Deal machen. So verrückt es auch klingt.» Dann fordert Trump die Delegation auf, sich zu setzen. 

Setzt Moskau den Krieg fort?

Die Bemerkung fiel nur wenige Tage nach Trumps Gipfel mit Putin in Alaska. Dort hatte es keine greifbaren Ergebnisse gegeben. Beobachter stellten allerdings fest, dass Trump danach deutlich weniger konfrontativ gegenüber Russland auftrat.

Bei Ukraine-Treffen im Weissen Haus. «Ich will auch so eine Bräune» – Trump irritiert Regierungschef mit überschwänglichem Lob

Bei Ukraine-Treffen im Weissen Haus«Ich will auch so eine Bräune» – Trump irritiert Regierungschef mit überschwänglichem Lob

Während die europäischen Partner auf stärkere Zusagen für die Ukraine drängen, könnte Trumps Äusserung als Signal interpretiert werden, dass er auf eine persönliche Verständigung mit Putin setzt. Kritiker warnen, dies könne Moskau ermutigen, den Krieg fortzusetzen, anstatt ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen.

Trump erkennt Finnen-Regierungschef Stubb nicht

Trump erkennt Finnen-Regierungschef Stubb nicht

US-Präsident Donald Trump empfängt europäische Gäste am runden Tisch, um über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Dabei hatte er viel Lob für die anwesenden Staatschefs übrig.

18.08.2025

Mehr internationale News

Russland. Trump: Zweiertreffen von Putin und Selenskyj in Vorbereitung

RusslandTrump: Zweiertreffen von Putin und Selenskyj in Vorbereitung

Ukraine-Gipfel im Weissen Haus. Trump: Entscheidung liegt bei Selenskyj und Volk der Ukraine +++ Selenskyj übergibt Brief seiner Frau für Melania Trump

Ukraine-Gipfel im Weissen HausTrump: Entscheidung liegt bei Selenskyj und Volk der Ukraine +++ Selenskyj übergibt Brief seiner Frau für Melania Trump

US-Präsident will Brief-Stimmen verbieten. «Oh, das wäre grossartig» – Trump sinniert über Amerika ohne Wahlen

US-Präsident will Brief-Stimmen verbieten«Oh, das wäre grossartig» – Trump sinniert über Amerika ohne Wahlen

Meistgelesen

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt
Trump: Entscheidung liegt bei Selenskyj und Volk der Ukraine +++ Selenskyj übergibt Brief seiner Frau für Melania Trump
Gipfel im Weissen Haus ist uneins über Waffenruhe für Ukraine
«Es ist nicht so schlimm, haltet es aus» – Angeklagte soll Opfer zu Treffen mit Freier gezwungen haben
«Ich will auch so eine Bräune» – Trump irritiert Regierungschef mit überschwänglichem Lob