Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt Bei einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern in Washington ist Donald Trump unbemerkt auf einem offenen Mikrofon aufgenommen worden. Der US-Präsident äusserte dabei eine gewagte Einschätzung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin. 18.08.2025

Bei einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern in Washington ist Donald Trump unbemerkt auf einem offenen Mikrofon aufgenommen worden. Der US-Präsident äusserte dabei eine gewagte Einschätzung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump wurde bei einem Treffen in Washington auf einem offenen Mikrofon aufgezeichnet.

Er sagte, er glaube, Putin wolle «für ihn einen Deal machen».

Experten sehen darin ein Signal, dass Trump gegenüber Russland eine weichere Linie fährt. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit europäischen Regierungschefs in Washington für Aufsehen gesorgt. Wie Mitschnitte in den sozialen Medien zeigen, wurde er von Reportern auf einem versehentlich offenen Mikrofon aufgezeichnet, als er über den russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach.

«I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds», sagte Trump – übersetzt: «Ich glaube, er will für mich einen Deal machen. So verrückt es auch klingt.» Dann fordert Trump die Delegation auf, sich zu setzen.

Setzt Moskau den Krieg fort?

Die Bemerkung fiel nur wenige Tage nach Trumps Gipfel mit Putin in Alaska. Dort hatte es keine greifbaren Ergebnisse gegeben. Beobachter stellten allerdings fest, dass Trump danach deutlich weniger konfrontativ gegenüber Russland auftrat.

Während die europäischen Partner auf stärkere Zusagen für die Ukraine drängen, könnte Trumps Äusserung als Signal interpretiert werden, dass er auf eine persönliche Verständigung mit Putin setzt. Kritiker warnen, dies könne Moskau ermutigen, den Krieg fortzusetzen, anstatt ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen.