China sorgt kurz vor der Militärparade in Peking für internationales Aufsehen. Bei den Proben wurde ein auffälliges, grün verhülltes Objekt auf einem achträdrigen Lastwagen gesichtet. Laut dem britischen «Telegraph» könnte es sich um ein neuartiges Laser-Luftabwehrsystem handeln, das chinesische Propagandamedien als das «stärkste der Welt» anpreisen.
Am Mittwoch wird Staatschef Xi Jinping auf dem Tiananmen-Platz die Parade abnehmen. Erwartet werden auch internationale Gäste wie Russlands Präsident Wladimir Putin, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un und Irans Präsident Massud Peseschkian. Auch Ex-Bundesrat Ueli Maurer reist extra für die Parade nach China. Beobachter sehen die Inszenierung als Signal an den Westen, das Paraden in Moskau oder Washington übertreffen soll.
Neue Laserwaffe OW5-A10 im Anflug?
Besonders aufmerksam verfolgt das US-Verteidigungsministerium die Vorbereitungen. Pentagon-Analysten werten jedes Detail aus, um mögliche Rückschlüsse auf Chinas militärische Fähigkeiten im Hinblick auf Taiwan zu ziehen. «Wann immer China neue Technologien zeigt, sollten wir vorsichtig sein», warnte Rob Peters von der konservativen Heritage Foundation im «Telegraph».
Experten vermuten, dass es sich bei dem System um den Laser OW5-A10 mit einer Leistung von zehn Kilowatt handeln könnte. Dieser wäre in der Lage, ganze Drohnenschwärme abzufangen. Bereits im Juni war ein ähnliches Modell auf chinesischen Strassen gesehen worden. Jared Keller, Herausgeber des Fach-Newsletters «Laser Wars», mahnt jedoch zur Vorsicht: «China überholt die USA in Sachen Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber es gibt wenig Beweise dafür, dass diese Systeme im Einsatz funktionieren.»
China set to unveil 'most powerful laser air defence system in the world' at Beijing military parade that could shoot down drones for as little as £10 per shot
China is set to unveil what it says is 'the most powerful laser air defence system in the world' during a military… pic.twitter.com/o3K81zNM5c
Laserwaffen gelten weltweit als Zukunftstechnologie der Luftabwehr. Während die Entwicklung teuer ist, sind die Einsatzkosten minimal: Der Abschuss einer Drohne soll nur wenige Euro kosten – im Vergleich zu Millionenbeträgen für klassische Abfangraketen. Israel hat mit seinem Iron-Beam-System bereits erste Erfolge demonstriert, auch die USA und Grossbritannien investieren Milliarden in die Technologie.
Die Parade in Peking ist somit mehr als eine reine Machtdemonstration. Sie sendet ein politisches Signal – vor allem in Richtung Washington. US-Geheimdienste warnen seit Monaten, dass Xi Jinping eine Invasion Taiwans spätestens bis 2027 für möglich hält.
Putin und Kim zu Besuch bei Xi in Peking – «Alter Freund»
STORY: Es ist ein demonstrativer Schulterschluss gegen den Westen, den Xi Jinping mit seinen Gästen Wladimir Putin und Kim Jong-Un in Peking sucht. Chinas Staatspräsident empfing am Dienstag zunächst seinen russischen Amtskollegen zu bilateralen Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt. «Präsident Putin, mein alter Freund, ich bin sehr erfreut, Sie wieder in Peking zu treffen», sagte Xi. Der russische Staatschef wiederum dankte seinem «lieben Freund» Xi für den warmen Empfang, der ihm und seiner gesamten Delegation bereitet worden sei. «Unsere enge Kommunikation reflektiert die strategische Natur der russisch-chinesischen Beziehungen, die sich auf einem noch nie dagewesenen hohen Niveau befinden», sagte Putin. Einige Stunden nach diesem Treffen wurde der gepanzerte Zug des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un sowie ein nordkoreanisch beflaggter Autokonvoi in Peking von Reportern der Nachrichtenagentur Reuters beobachtet. Am Mittwoch sollen die drei Staatschefs im Mittelpunkt einer grossen Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Endes des Zweiten Weltkriegs in Asien stehen, bei der Xi seine Vision einer neuen Weltordnung vorstellen will. Im Kontrast zur «America-First»-Politik von US-Präsident Donald Trump, die die westlichen Bündnisse belastet hat. Erwartet wird, dass es am Rande der Zusammenkunft in Peking auch um Sicherheitsfragen gehen wird. 2024 hatten Russland und Nordkorea einen militärischen Pakt unterzeichnet, eine ähnliche Vereinbarung besteht auch zwischen Nordkorea und China. Kim ist ein wichtiger Akteur im Ukraine-Krieg. Der nordkoreanische Machthaber hat mehr als 15.000 Soldaten zur Unterstützung von Putins Angriffskrieg entsandt. Unterdessen hat der russische Präsident Anschuldigungen, sein Land plane einen Angriff auf Europa, am Dienstag als «Provokation» zurückgewiesen. «Denn jeder vernünftige Mensch versteht ganz klar, dass Russland niemals die Absicht hatte, jemanden anzugreifen, auch jetzt keine solche Absicht hat und niemals haben wird», sagte Putin bei einem Treffen mit dem slowakischen Präsidenten Robert Fico in Peking. Russland habe keine anderen Ziele, als seine Interessen zu schützen. Zudem erklärte Putin, sein Land habe sich nie gegen einen möglichen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ausgesprochen. Eine ukrainische Nato-Mitgliedschaft sei für Russland jedoch inakzeptabel.