Was hat China hier verhüllt? Diese Frage sorgt aktuell für Spekulationen X / OpenEyeComms

Bei den Proben für die grosse Militärparade in Peking tauchte ein rätselhaft verhülltes System auf. Experten spekulieren, ob China am Mittwoch erstmals eine neuartige Laserwaffe präsentieren wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Peking sorgt ein mit Plane verhülltes System auf einem Militärfahrzeug für Spekulationen.

Medien vermuten, dass China eine Laserwaffe enthüllen könnte, die Drohnenschwärme abfangen kann.

Die Parade gilt als Machtdemonstration – mit Gästen wie Putin und Kim Jong-Un. Mehr anzeigen

China sorgt kurz vor der Militärparade in Peking für internationales Aufsehen. Bei den Proben wurde ein auffälliges, grün verhülltes Objekt auf einem achträdrigen Lastwagen gesichtet. Laut dem britischen «Telegraph» könnte es sich um ein neuartiges Laser-Luftabwehrsystem handeln, das chinesische Propagandamedien als das «stärkste der Welt» anpreisen.

Am Mittwoch wird Staatschef Xi Jinping auf dem Tiananmen-Platz die Parade abnehmen. Erwartet werden auch internationale Gäste wie Russlands Präsident Wladimir Putin, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un und Irans Präsident Massud Peseschkian. Auch Ex-Bundesrat Ueli Maurer reist extra für die Parade nach China. Beobachter sehen die Inszenierung als Signal an den Westen, das Paraden in Moskau oder Washington übertreffen soll.

Neue Laserwaffe OW5-A10 im Anflug?

Besonders aufmerksam verfolgt das US-Verteidigungsministerium die Vorbereitungen. Pentagon-Analysten werten jedes Detail aus, um mögliche Rückschlüsse auf Chinas militärische Fähigkeiten im Hinblick auf Taiwan zu ziehen. «Wann immer China neue Technologien zeigt, sollten wir vorsichtig sein», warnte Rob Peters von der konservativen Heritage Foundation im «Telegraph».

Experten vermuten, dass es sich bei dem System um den Laser OW5-A10 mit einer Leistung von zehn Kilowatt handeln könnte. Dieser wäre in der Lage, ganze Drohnenschwärme abzufangen. Bereits im Juni war ein ähnliches Modell auf chinesischen Strassen gesehen worden. Jared Keller, Herausgeber des Fach-Newsletters «Laser Wars», mahnt jedoch zur Vorsicht: «China überholt die USA in Sachen Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber es gibt wenig Beweise dafür, dass diese Systeme im Einsatz funktionieren.»

China set to unveil 'most powerful laser air defence system in the world' at Beijing military parade that could shoot down drones for as little as £10 per shot



China is set to unveil what it says is 'the most powerful laser air defence system in the world' during a military… pic.twitter.com/o3K81zNM5c — Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) September 2, 2025

Laserwaffen gelten weltweit als Zukunftstechnologie der Luftabwehr. Während die Entwicklung teuer ist, sind die Einsatzkosten minimal: Der Abschuss einer Drohne soll nur wenige Euro kosten – im Vergleich zu Millionenbeträgen für klassische Abfangraketen. Israel hat mit seinem Iron-Beam-System bereits erste Erfolge demonstriert, auch die USA und Grossbritannien investieren Milliarden in die Technologie.

Die Parade in Peking ist somit mehr als eine reine Machtdemonstration. Sie sendet ein politisches Signal – vor allem in Richtung Washington. US-Geheimdienste warnen seit Monaten, dass Xi Jinping eine Invasion Taiwans spätestens bis 2027 für möglich hält.